Управленческий учет

Docrobot проведет вебинар по аналитике для ритейла

В прямом эфире эксперт расскажет, как сделать работу поставщиков и дистрибьюторов понятнее и эффективнее.

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Docrobot проведет вебинар по аналитике для ритейла

5 октября в 11:00 (МСК) Docrobot проведет бесплатный вебинар «Как держать заказы под контролем и работать эффективнее» для всех, кто работает с EDI и юридически значимыми документами.

Эксперты расскажут, как с помощью сервиса «Аналитика и отчеты» собирать данные, формировать отчёты в удобном формате, а затем использовать их для аналитики по заказам и документам.

Вы узнаете

👉 Как получать понятные отчеты по заказам в Excel и на веб-платформе.

👉 Как работают аналитические боты и какие они бывают.

👉 Как строится отчет о недопоставках, какие данные он использует и чем полезен.

👉 Как устроены отчеты по цепочкам документам и планированию поставок.

👉 Какие новые отчеты вы сможете получать в ближайшее время .

В прямом эфире эксперты продемонстрируют работу отчетов на веб-платформе и поделятся успешными кейсами.

Вебинар будет полезен владельцам бизнеса, руководителям отделов, юристам, бухгалтерам и ИТ-специалистам.

Участие бесплатное, но нужна предварительная регистрация.

Docrobot
Docrobot

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