Все о работе с маркировкой: как оптимизировать процессы

Понятие маркировки

Для того чтобы была возможность следить за перемещениями товара на рынке — от производителя до конечного потребителя — для некоторых товарных групп была введена обязательная маркировка.

Процесс маркировки заключается в нанесении на товар специального кода, полученного в системе маркировки. Таким образом можно узнать информацию о стране производителя товара, его данные, бренд и сведения о продавце.

В нашей стране используют код формата DataMatrix. Изготовитель наносит цифровой двумерный код на каждую единицу товара. Дистрибьюторы, импортеры и ритейл сообщают о перемещении и выбытии маркированного товара путем сканирования кода и передачи данных в систему маркировки.

Принцип работы системы маркировки

Процесс работы с кодами маркировки можно разделить на четыре шага:

Для каждого товара, подлежащего обязательной маркировке, производитель заказывает специальные коды через Личный кабинет системы Честный ЗНАК. Все участники оборота маркированной продукции должны быть зарегистрирован в данном сервисе. Сгенерированные коды сервис передает производителю. Далее распечатанные коды наносятся на продукцию . Способы нанесения разные — все зависит от типа продукции. Код могут нанести специализированным устройством на сам продукт или на этикетку, которая дальше клеится на упаковку. При передаче товара продавцам производитель передает сведения о кодах маркировки в систему Честный ЗНАК посредством ЭДО. То есть когда контрагенту направляется электронный УПД в системе появляется отметка, сигнализирующая о наличии в документе маркированных товаров, а рядом с такими товарами проставляются коды. Дистрибьютор или ритейл подтверждает факт приемки, и тогда через сервис ЭДО сведения передаются в систему маркировки. Таким образом фиксируются все перемещения товара путем сканирования кода. При выбытии товара на кассе розничной сети считывается код маркировки , который отражается в фискальном чеке и поступает в сервис ОФД. Затем происходит передача данных из сервиса ОФД в систему маркировки, тем самым товар выходит из оборота.

Для некоторых групп товаров процесс работы может иметь незначительные отличия. К примеру данные о поступлении в ритейл молочной продукции передаются не позднее трех дней. К реализации приступить можно как только получили товар.

Есть и иные причины выбытия из оборота маркированного продукта: использование для собственных нужд, хищение, повреждение товара и прочие.

Работа с маркированными товарами

Каждый участник оборота маркированной продукции должен получить УКЭП. Без нее не получится зарегистрироваться в Честном ЗНАКе и заключить договоры с оператором ЭДО и ОФД.

Для производителя

В зоне ответственности производителя — нанесение кодов маркировки на товары и последующий ввод маркированной продукции в оборот. Для нанесения кодов понадобится специальное оборудование.

В первую очередь производители и импортеры получают доступ в систему Честный ЗНАК.

Затем в личном кабинете сервиса Честный ЗНАК необходимо выставить счет и внести предоплату для получения кодов маркировки.

Коды распечатывают с помощью специального принтера для этикеток и наносят на поверхность упаковки продукта так, чтобы наклейка не закрывала нужную информацию. Теперь промаркированный товар можно ввести в оборот, используя Личный кабинет Честного ЗНАКа.

Для магазина

При поставке товара на склад розничного магазина происходит сверка поступившего товара с накладной и УПД, полученных в электронном формате посредством ЭДО. Для этого сканируются коды с упаковки товара. Программа в автоматическом режиме сверяет данные и сообщает, если чего-то не хватает. Поставка подтверждается, и оператор ЭДО направляет сведения в систему маркировки. С этого момента товар появляется на остатках розничной сети.

Оборудование на рабочем месте кассира, которое технически обеспечит вывод маркированного товара из оборота:

Персональный компьютер.

Установленная на ПК программа с настроенным фискальным регистратором: специализированная кассовая или простая товароучетная с подключенным ККТ. Главное требование — адаптация к работе с маркированной продукцией ( возможность идентифицировать маркированный товар ).

возможность идентифицировать маркированный товар 2Д сканер.

Подключение к сети Интернет для выгрузки продаж в Честный ЗНАК.

Еще очень важный момент в работе розницы с маркированными товарами — наличие обновленной версии прошивки онлайн-кассы. Онлайн-касса форматирует информацию о проданных товарах в специальный тэг и направляет в фискальный регистратор. Фискальный регистратор шифрует тег и передает данные в ОФД.

Оптимизация работы с маркированным товаром

Для работы с маркированными товарами необходимо выстроить новую систему продаж, в которую интегрируются процессы обработки кодов маркировки на всех этапах.

Упростить работу с первых же этапов начала работы с маркировкой поможет интеграция в учетную систему компании решения с отлаженными маршрутами для кодов и документов, а также автоматизированными коммуникациями со всеми участниками.

Docrobot.Маркировка содержит сформированные решения для основных товарных групп, подпадающих под обязательную маркировку в 2022 году: вода, молоко, парфюмерия, табак, одежда, пиво.

Как основа комплекса решений действуют опции:

заказ кодов маркировки;

агрегация;

генерация SSCC кодов;

формирование и отправка отчетов.

Docrobot — это официальный интегратор, имеющий аккредитацию в ЦРПТ. Имеет возможности выстраивать все коммуникации для производителей и оптовых продавцов.

Сервис поможет автоматизировать внесение в УПД товарных единиц с кодом маркировки. Платформа автоматически подтягивает данные из товарного справочника, что исключает риск ошибок и расхождений. А также есть помощь в управлении производственными линиями для нанесения контрольных меток.

При использовании подобных комплексных решений этап внедрения проходит максимально быстро и комфортно. Печать кодов маркировки станет доступна для производителей уже через несколько дней после начала внедрения.

Помимо этого Docrobot берет на себя решение рутинных задач по кодам маркировки. Таким образом может доработать печать в целях соответствия качества установленным требованиям.

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