Как внедрить маркировку без минуты простоя в производстве: кейс табачной компании

Небольшая предыстория

Процедура введения маркировки для табачной продукции стартовала в 2019 году. В 2020 году оборот немаркированного табака попал под запрет. А альтернативная табачная продукция подпадает под требования обязательной маркировки начиная с 2021 года. Маркировка никотиносодержащей продукции в рамках эксперимента закончилась в 2022 году.

К нам поступил запрос о помощи от компании «Стадион». С 2019 года компания занимается производством никотиносодержащей продукции (НСП). К тому же в 2022 году они начали производить альтернативную табачную продукцию (АТП). Готовая продукция поставляется ритейлерам по всей стране.

В чем был вопрос

Необходимо было внедрить систему маркировки таким образом, чтобы этот процесс не затруднял и не прерывал работу производственных и связанных с ними сотрудников.

Соответственно искали опытного подрядчика в сфере внедрения маркировки на производстве.

Помимо этого был принципиальный критерий – экспертность в выборе оборудования, обеспечивающего требования маркировки.

Как решили задачу

Накануне запуска проекта была организована консультация в целях знакомства сотрудников с требованиями маркировки в данной отрасли. Пояснили все нюансы, подробно рассмотрели этапы взаимодействия с системой «Честный ЗНАК». Затем составили детальный план действий для достижения поставленного результата.

В рамках первого этапа проекта заказали коды маркировки в системе «Честный ЗНАК». Также сформировали наклейки для нанесения кодов маркировки на поверхность пачек и блоков табачной продукции.

Далее составили реестр изготовленной продукции, согласно которому в сервис «Честный ЗНАК» направляются данные с уже нанесенными кодами маркировки. Так можно избежать дублирование кодов и повторную печать уже использованных кодов.

Разработали два варианта для работы с маркированными товарами. Первый – с агрегацией, второй – без.

Агрегация подразумевает объединение товаров в транспортную упаковку под один код. Данные о кодах каждой вложенной позиции сохраняются.

На завершающем этапе организовали систему отгрузки маркированного товара в рамках поэкземплярного учета. То есть создали возможность отследить траекторию передвижения каждой единицы продукции – от производства до розничного магазина. Момент начала отгрузки сопровождается документом «Задание на отбор». Процесс адаптируется под сложившуюся ситуацию.

Произведенная по заказу покупателя продукция сразу отражается в документе отбора без сканирования кода. При отгрузке товара со склада все позиции сканируются в процессе исполнения «Задания на отбор». Таким образом можно отследить когда и какие коды передали покупателю.

«Кейс „Стадиона“ показывает, насколько сильно отличаются современные учётные системы и как они далеки от поэкземплярного учёта. С внедрением маркировки в компании зарождается новая единица – код маркировки. Для выполнения с ней хозяйственных операций требуются специальные устройства считывания и обработки. Понимая производственные процессы заказчика, мы можем сориентировать его о возможных вариантах мягкого встраивания нового учёта и критериях выбора для практики – это сэкономит время и деньги, которые придётся потратить на исправление ошибок», – Евгений Шелковников, СЕО Docrobot.

Получили результат

Нам удалось осуществить процедуру внедрения маркировки без прерывания производственных процессов и сокращения объема поставок. Необходимые механизмы по маркировке адаптированы под бизнес-процессы компании.

Уже через две недели с момента запуска проекта компания перешла на выпуск продукции с кодами маркировки. Адаптация новой системы длилась три месяца.

По итогам нам удалось интегрировать маркировку в производственные процессы таким образом, что на нее тратится минимальное количество времени и сил работников при полном соответствии требованиям законодательства.

«Компания Docrobot эффективно и в сжатые сроки решила нашу задачу – внедрить маркировку товара на производстве и подключиться к системе „Честный ЗНАК“. Результатом нашего сотрудничества стала автоматизация работы с маркировкой. А именно следующих процессов: заказ, эмиссия кодов маркировки, ввод кодов в оборот. Docrobot настроил оборудование для печати большого количества кодов маркировок, разработал печатные формы для них по индивидуальным размерам и предоставил программные инструментов для их агрегации в блоки. Созданная конфигурация успешно интегрирована с бухгалтерской учётной системой. Теперь полный цикл бесперебойной работы нашего производства обеспечен. За адекватную для рынка стоимость мы получили готовое решение под ключ с учётом наших индивидуальных потребностей», – Ринат Хайретдинов, менеджер по проекту, «Стадион».

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