Цифровая маркировка в 2022 году: обратная связь от бизнеса и рекомендации экспертов

С 2019 года маркировка для некоторых групп товаров стала обязательной, и каждый год список пополняется новыми категориями. Данные о маркируемой продукции передаются в единую национальную систему маркировки «Честный ЗНАК». Сейчас в системе «Честный ЗНАК» зарегистрировано более 870 тысяч юридических лиц и предпринимателей.

Исследование РОСЭУ, Docrobot и ТерраЛинк подтверждает: бизнес к обязательной маркировке товаров готов. Больше половины компаний (67%) уже внедрили маркировку товаров. Сравнительно небольшая часть (19%) предприятий сделали это давно, а 12% собираются приступить к внедрению в ближайшее время.

Какие выгоды получил бизнес от цифровой маркировки, с чем столкнулись компании в процессе внедрения рассказываем в аналитической статье. Бонус – рекомендации от экспертов в области маркировки.

Евгений Шелковников, СЕО Docrobot:

«Маркировка товаров – закономерный процесс, отражающий потребность рынка в качественной продукции. Об этом свидетельствуют результаты опроса: 51% компаний назвали эту меру полезной и положительно её оценили. Внедрение маркировки часто сопровождается вынужденной оптимизацией бизнес-процессов в компании. На старте бизнесу приходится столкнуться с покупкой нового оборудования, переоснащением производства, необходимостью промаркировать остатки товаров и обучить сотрудников. Однако в среднесрочной перспективе компании получают ряд преимуществ. В первую очередь, это подтверждение качества товара, защищенность бренда от подделок и контрафакта, рост выручки легальных производителей. Во вторую, оптимизация процессов, которая позволяет любому бизнесу работать проще и эффективнее».

Опрос по маркировке товаров: участники

В исследовании приняли участие компании, которые работают с подлежащими обязательной маркировке товарными группами:

лекарствами (30%);

молочной продукцией (18%);

упакованной водой (7%);

парфюмерной продукцией (4%);

табачными изделиями (4%);

алкогольными напитками (2%).

Также участвовали компании из лёгкой (11%) и обувной (5%) промышленности, на которых обязательная маркировка тоже распространяется.

Выгоды для бизнеса и маркировка

По результатам опроса более 50% компаний положительно оценивают обязательную маркировку товаров и считают инициативу полезной, 21% из них согласны с нужностью и важностью меры, но в то же время отмечают сложность системы. И только 7% указали на рост бюрократических процедур, вызванный внедрением маркировки.

Компании видят и осознают выгоды, которые даёт маркировка. Помимо снижения контрафактной и некачественной продукции, маркировка несет дополнительные выгоды.

Уменьшение конкуренции

22% респондентов отметили, что расходы на внедрение маркировки притормаживают инициативу бизнеса. Однако в перспективе эти затраты окупаются.

Код маркировки могут получить только те компании, которые зарегистрировались в «Честном ЗНАКЕ» и работают в соответствии с требованиями законодательства. Маркировка становится своеобразным «фильтром» и отсеивает недобросовестных производителей.

Как следствие, сокращается общее количество производителей. Конкурентов становится меньше, появляются свободные ниши. Соответственно, для честных производителей доля рынка для реализации продукции увеличивается, а прибыль растёт.

Оптимизация бизнес-процессов

В ходе опроса 29% компаний отметили, что при внедрении маркировки могут возникнуть сложности с перестройкой бизнес-процессов.

Маркировка – мощный драйвер для внутреннего развития бизнеса, устранения узких мест и оптимизации производства. Прежде всего, она позволяет вести учёт каждой единицы продукции. Это шанс навести доскональный порядок у себя на предприятии: одинаковые товары не путаются, нельзя сделать подмену, и вы можете точно отследить движение продукции по всей цепочке до самой кассы.

Данные для аналитики

С помощью системы «Честный ЗНАК» вы мгновенно узнаете судьбу каждого конкретного товара: дошёл ли он до конечного потребителя и что с ним впоследствии стало. Кроме того, накопленные данные по процессам перемещения маркированных товаров можно использовать для аналитики и на основе её регулировать спрос и предложение, прогнозировать продажи.

Рекомендации экспертов в области маркировки

Docrobot и ТерраЛинк подготовили рекомендации для компаний, которые начинают процесс внедрения маркировки и работу с маркированными товарами.

Не откладывайте внедрение на последний момент

Маркировка – это не временное явление, она коснётся всех. Эксперты рекомендуют немного опережать законодательство и начинать процесс внедрения маркировки с самого начала эксперимента по вашей товарной группе, чтобы к моменту введения требований быть максимально подготовленными.

Если отложите, перестройка на цифровой поэкземплярный учёт займёт больше времени. Причина – нужно адаптировать к маркировке сотрудников и все бизнес-процессы, а затем протестировать работу в новом формате

Так, по результатам исследования, 20% респондентов внедряли маркировку в течение двух месяцев. Только 9% участников опроса смогли запустить систему маркировки за две-три недели.

Назначайте ответственных

Маркировка – комплексный кросс-функциональный проект, на который должны быть выделены отдельные ресурсы и команда. Назначьте ответственных в своей компании: кто отвечает за внедрение и контролирует передачу данных в «Честный ЗНАК». Вы будете точно знать, сколько продукции произведено и сколько отправлено в оборот.

Разработайте карту активностей

Составьте план внедрения маркировки: пропишите ваши шаги и включите в него возможные риски. Она поможет отследить, всё ли идёт как надо, быстро обнаружить проблемы и принять меры в случае необходимости.

Выбирайте программное обеспечение с широким функционалом

Используйте такое программное обеспечение, которое позволяет выполнять любые операции с маркированной продукцией: перемещение, списание, инвентаризация, агрегирование, приёмка и отгрузка товаров. Даже если сейчас вам не нужны все функции, они могут понадобиться в будущем, а вы будете избавлены от дополнительных трат на внедрение и доработки.

Учитывайте опыт коллег из отрасли

Перед стартом проекта изучите реализованные проекты по маркировке. На базе этого опыта вы сможете выработать свой подход и подобрать лучшие для себя решения.

Методические рекомендации можно найти на сайте «Честного ЗНАКа», в отраслевых сообществах (например, Совет профессионалов по цепям поставок) и тематических телеграм-каналах: OFD24 «Маркировка Про», «Маркировка. Новости решений».

Обменяться мнениями с коллегами можно на отраслевых мероприятиях, вебинарах, круглых столах, где тема маркировки становится ведущей.

Обращайтесь за помощью к специалистам

Рекомендуем найти подрядчика, который обладает опытом внедрения маркировки и экспертизой в выборе оборудования. Здесь следует обращаться к операторам электронного документооборота и компаниям, которые занимаются автоматизацией процессов.

Юрий Малинин, президент Ассоциации «РОСЭУ»:

«Маркировка – логичное продолжение развития электронного документооборота, который упрощает взаимодействие участников рынка и товарооборота, а также увеличивает прозрачность бизнеса. Основное требование для работы с маркировкой – это переход на электронный документооборот, поэтому от компаний даже не требуется дополнительного обучения своих сотрудников. На рынке электронных услуг есть множество решений, которые можно найти под потребности любой компании. Участники Ассоциации „РОСЭУ“ активно поддерживают своих клиентов и предоставляют ряд услуг по внедрению маркировки продукции.»

Шаги для подключения к маркировке

Оформить электронную подпись и установить программное обеспечение для работы с ней Зарегистрироваться в соответствующей контролирующей инстанции – у каждой товарной группы они свои Зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК» Установить программное обеспечение для передачи данных в «Честный ЗНАК» Интегрировать решение для маркировки с учётной системой и системой электронного документооборота Описать свои товары в системе Заказать и оплатить коды маркировки Приобрести оборудование для внедрения маркировки Протестировать готовые образцы продукции

Какие технические решения нужны для работы с маркировкой

Усиленная квалифицированная электронная подпись

Электронная подпись необходима на всех этапах оборота маркированной продукции. Без неё нельзя зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК» и подписывать документы от поставщиков.

Вопрос, как оформить цифровую подпись, волнует 7% опрошенных. Сертификат электронной подписи можно получить в удостоверяющем центре ФНС. Если уже есть электронная подпись, выданная аккредитованным Минкомсвязью удостоверяющим центром, её можно использовать до 31 декабря 2022 года или до истечения срока действия сертификата.

Устройство для сканирования

Таким устройством может быть 2D-сканер или сканер с техническим зрением. Единственное требование к сканеру – он должен поддерживать считывание двухмерных штрихкодов. Он нужен, чтобы сканировать DataMatrix-коды маркировки при приёме и продаже товаров.

Ещё с помощью сканера можно провести инвентаризацию на складе и проверить, есть ли товар из учётной системы в системе маркировки.

Проверить свой сканер на считывание кодов можно на сайте «Честного ЗНАКА».

Система электронного документооборота

Документооборот по маркированной продукции ведётся строго в электронном виде. Именно через систему ЭДО компания может принимать и отправлять универсальные передаточные документы (УПД) и отслеживать перемещение маркированной продукции между контрагентами.

Программное обеспечение для работы с Честным ЗНАКОМ

С обработкой и передачей информации о кодах в систему «Честный ЗНАК» возникли трудности у 26% респондентов. Однако этот вопрос тоже легко решается: необходимо приобрести отдельное программное обеспечение, предназначенное специально для взаимодействия с системой. Его можно скачать с сайта «Честного ЗНАКА» или заказать у разработчиков ПО.

Также 10,3% участников исследования интересует вопрос, где заказывать коды маркировки. Сделать это можно через личный кабинет на сайте «Честного ЗНАКА».

Сгенерированные коды хранятся в системе в течение 30 дней. А до начала обязательной маркировки коды предоставляются бесплатно.

ЭДО и маркировка

Передача данных в «Честный ЗНАК» о перемещении товаров только с помощью электронного документооборота запущена уже почти для всех товарных групп.

С начала 2022 года такая передача обязательна для обуви, легпрома, духов, парфюма, шин, с 1 сентября 2022 года – для молочной продукции, а с 1 ноября 2022 года к работе с ЭДО присоединится и упакованная вода. Поэтому все, кто ранее передавал данные в систему маркировки напрямую, должны его подключить.

Согласно опросу, подавляющее большинство компаний (71%) уже пользуются электронным документооборотом. В процессе перехода находятся 20% компаний и 9% только планируют начать работу с ЭДО.

Компании, внедрив ЭДО, не только выполняют требования законодательства, но и получают много ощутимых преимуществ. Электронный документооборот упрощает процесс маркировки, делает его прозрачным, и обеспечивает надёжный канал связи с системой «Честный ЗНАК».

Зарина Сафиуллина, директор по развитию направления ЮЗЭДО и платформы TerraLink xDE в ТерраЛинк:

«Автоматизация работы склада и логистики – это залог улучшения качества сервиса, а переход к электронному документообороту с контрагентами – это рост скорости обмена документами, экономия более 1,2 млн человеко-часов финансовых и административных подразделений, а также значительное снижение затрат. Оперативное закрытие финансового периода, сокращение дебиторской задолженности, отказ от бумаги и курьерских служб – позволит оперативно окупить инвестиции и получить прибыль».

Перспективы маркировки

Треть респондентов оптимистично отзываются о перспективах внедрения маркировки: они полагают, что инициатива поможет бороться с подделками товаров и некачественной продукцией.