Маркировка товаров

Маркировка воды: новые правила

Если ваш бизнес связан с оборотом упакованной воды, проверьте, готовы ли вы к новым правилам маркировки с 1 марта 2023 года.

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Маркировка воды: новые правила
Иллюстрация: Docrobot

Нововведения в маркировке бутилированной воды

С 1 ноября 2022 года участники оборота упакованной воды уже обязаны передавать сведения через оператора электронного документооборота в объёмно-сортовом учёте и отправлять в систему «Честный ЗНАК» данные о причинах вывода продукции из оборота, если продажа не является розничной.

Скоро бизнес ждёт новый виток внедрения маркировки.

С 1 марта 2023 года все участники оборота должны передавать сведения в систему маркировки о розничной реализации маркированной воды.

За несоблюдение законодательства об обязательной маркировке товаров может грозить штраф как должностному лицу, который непосредственно осуществляет продажу, так и юридическому лицу. 

В зависимости от вида нарушения для должностного лица штраф может достигать 10 000 рублей, для юридического лица – до 300 000 рублей. За нарушения в особо крупном размере или за подделку маркировки возможно наказание в виде лишения свободы.

Что касается правил передачи сведений о выводе из оборота маркированной продукции, за несоблюдение закона предусмотрена административная ответственность – штрафы в размере до 100 000 рублей.

Важно заранее подготовиться к обязательной маркировке и выполнить все требования ещё до 1 марта, чтобы не получить штраф от контролирующих служб.

Как понять, готов ли ваш бизнес к обязательной маркировке?

Проверьте, всё ли у вас готово к работе:

  1. Есть регистрация в системе маркировки «Честный ЗНАК».

  2. Добавлена товарная группа «Упакованная вода». Проверить, добавлена ли эта группа, можно в личном кабинете системы маркировки в пункте 3.4.2.1 «Данные участника». 

  3. Подписан типовой комплект документов с Оператором ЦРПТ с помощью электронной подписи. 

  4. Обновлена прошивка онлайн-кассы для розничных продаж.

  5. Обновлена программа для товарного учёта (при необходимости или в случае отсутствия необходимости передачи сведений через оператора фискальных данных (ОФД)).

  6. Есть 2D-сканер штрих-кода для считывания кода Data Matrix.

  7. Проверена исправность сканера и правильность считывания данных.

  8. Заключено дополнительное соглашение о разрешении ОФД передавать сведения о реализации маркированной воды в «Честный знак».

  9. Проведена тестовая продажа маркированного товара. Обязательно удостоверьтесь, что чек поступил в систему маркировки и успешно обработан. 

Если до 1 марта не выполнить перечисленные пункты, торговать упакованной водой будет запрещено. Рекомендуем уберечь свой бизнес от убытков. 

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