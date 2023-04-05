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Путевой лист: новые правила с 1 марта 2023 года

С марта 2023 года оформлять путевой лист нужно по-другому. Обновились не только форма и состав сведений, но и в порядок заполнения. В коротком обзоре разберёмся, что изменилось и как с этим работать.

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Путевой лист: новые правила с 1 марта 2023 года
Иллюстрация: Docrobot

Новый порядок работы с путевыми листами утвердил Минтранс в приказе от 28.09.2022 № 390.

Что нового

  1. Теперь в путевом листе не надо указывать номер и наименование. Но, как и раньше, должны быть отражены сведения о датах, когда его можно использовать.

  2. Данные о владельце транспортного средства больше вносить не нужно. Теперь следует указывать сведения о лице, оформившем путевой лист.

  3. Информацию о специфике перевозки и дополнительные требования к ней может добавить только владелец транспорта.

  4. Показания одометра теперь включаются в путевой лист при приёме и сдаче автомобиля, даже если на одно транспортное средство выписано сразу несколько путевых листов.

  5. Необходимо обязательно указывать вид сообщения. В соответствии с «Уставом автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» выделяют четыре вида сообщения: городское, пригородное, междугородное и международное.

  6. Путевой лист теперь официально можно оформлять в электронном виде.

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Как заполнять путевой лист по новым правилам

Путевой лист должен содержать все обязательные реквизиты, перечисленные в приказе Минтранса № 390.

Обязательный пункт

Какие сведения указывать

1

Срок действия путевого листа

Дата (число, месяц, год), когда путевой лист может быть использован.

Если путевой лист оформлен более чем на 1 календарный день – даты (число, месяц, год) начала и окончания срока, когда он может быть использован.

2

Лицо, оформившее путевой лист

Для юрлица:

  • полное наименование;

  • полный адрес местонахождения;

  • номер телефона;

  • ОГРН.

Для ИП:

  • фамилия, имя, отчество;

  • адрес регистрации по месту жительства;

  • номер телефона;

  • ОГРН.

3

Транспортное средство

  • Тип, марка и модель транспортного средства, государственный регистрационный номер.

  • Марка и модель прицепа или полуприцепа (если есть).

  • Дата (число, месяц, год), время (часы, минуты) и результат предрейсового или предсменного контроля технического контроля.

  • Дата (число, месяц, год) и время (часы, минуты) выпуска на линию и возвращения.

  • Показания одометра (полные километры пробега):

    • при заезде и выезде.

    • при приёме и сдаче другому водителю.

4

Водитель или водители

  • Фамилия, имя, отчество;

  • Дата (число, месяц, год), время (часы, минуты) и результат прохождения предсменного, предрейсового медосмотра.

  • Опционально: дата (число, месяц, год), время (часы, минуты) и результат прохождения послесменного, послерейсового медосмотра.

5

Вид перевозки

Коммерческая, для собственных нужд или работа специальных транспортных средств.

Для коммерческих перевозок следует уточнить тип. Это может быть:

  • регулярная перевозка пассажиров и багажа;

  • перевозка грузов на основании договора перевозки грузов или фрахтования, в том числе по договору аренды с экипажем;

  • перевозка пассажиров и багажа по заказу;

  • перевозка пассажиров и багажа легковым такси;

  • организованная перевозка групп детей автобусами (если по договору фрахтования).

6

Вид сообщения

Городское, пригородное, междугородное или международное

Если путевой лист заполнен некорректно, есть риск получить штраф от ГИБДД, а водителя попросту не допустят к рейсу. К тому же по неполному путевому листу бухгалтерия не сможет учесть транспортные расходы, связанные с перевозкой.

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Что важно учесть при оформлении путевого листа: электронного и бумажного

Путевой лист важно оформить заранее: до того, как автомобиль отправился в рейс. За это отвечает владелец. Если машина была сдана в аренду с экипажем, обязанность составлять путевые листы лежит на арендодателе.

С марта 2023 года путевой лист можно оформлять как в бумажном, так и в электронном виде. Во втором случае все участники перевозки должны использовать электронный документооборот (ЭДО).

Убедитесь, что в путевом листе есть все необходимые подписи. Для электронной версии документа понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП), которую можно получить в аккредитованном удостоверяющем центре.

Что ещё:

  • Медосмотр должен быть подтверждён датой и временем, когда он проводился, и подписью медработника.

  • Предрейсовый осмотр транспортного средства фиксируется датой и временем, а результат должен быть заверен подписью должностного лица, который ответственен за безопасность автомобиля.

  • Данные автомобиля при выезде и заезде на парковку (дата, время и показания одометра) подтверждает подписью тот, кого назначили ответственным за это в приказе директора компании.

Если один водитель будет выполнять несколько рейсов, можно оформить один путевой лист. Но при этом в документе следует указать все рейсы. В то же время допускается оформлять несколько путевых листов для разных водителей, управляющих одним транспортным средством.

Только когда путевой лист заполнен по всем правилам, автомобиль может отправиться в рейс, а компания избежит штрафов и дополнительных трат на перевозку. Подключитесь к платформе Docrobot, чтобы парой кликов формировать электронные перевозочные документы в соответствии с требованиями законодательства.

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