Путевой лист: новые правила с 1 марта 2023 года

Новый порядок работы с путевыми листами утвердил Минтранс в приказе от 28.09.2022 № 390.
Что нового
Теперь в путевом листе не надо указывать номер и наименование. Но, как и раньше, должны быть отражены сведения о датах, когда его можно использовать.
Данные о владельце транспортного средства больше вносить не нужно. Теперь следует указывать сведения о лице, оформившем путевой лист.
Информацию о специфике перевозки и дополнительные требования к ней может добавить только владелец транспорта.
Показания одометра теперь включаются в путевой лист при приёме и сдаче автомобиля, даже если на одно транспортное средство выписано сразу несколько путевых листов.
Необходимо обязательно указывать вид сообщения. В соответствии с «Уставом автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» выделяют четыре вида сообщения: городское, пригородное, междугородное и международное.
Путевой лист теперь официально можно оформлять в электронном виде.
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Как заполнять путевой лист по новым правилам
Путевой лист должен содержать все обязательные реквизиты, перечисленные в приказе Минтранса № 390.
№
Обязательный пункт
Какие сведения указывать
1
Срок действия путевого листа
Дата (число, месяц, год), когда путевой лист может быть использован.
Если путевой лист оформлен более чем на 1 календарный день – даты (число, месяц, год) начала и окончания срока, когда он может быть использован.
2
Лицо, оформившее путевой лист
Для юрлица:
Для ИП:
3
Транспортное средство
4
Водитель или водители
5
Вид перевозки
Коммерческая, для собственных нужд или работа специальных транспортных средств.
Для коммерческих перевозок следует уточнить тип. Это может быть:
6
Вид сообщения
Городское, пригородное, междугородное или международное
Если путевой лист заполнен некорректно, есть риск получить штраф от ГИБДД, а водителя попросту не допустят к рейсу. К тому же по неполному путевому листу бухгалтерия не сможет учесть транспортные расходы, связанные с перевозкой.
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Что важно учесть при оформлении путевого листа: электронного и бумажного
Путевой лист важно оформить заранее: до того, как автомобиль отправился в рейс. За это отвечает владелец. Если машина была сдана в аренду с экипажем, обязанность составлять путевые листы лежит на арендодателе.
С марта 2023 года путевой лист можно оформлять как в бумажном, так и в электронном виде. Во втором случае все участники перевозки должны использовать электронный документооборот (ЭДО).
Убедитесь, что в путевом листе есть все необходимые подписи. Для электронной версии документа понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП), которую можно получить в аккредитованном удостоверяющем центре.
Что ещё:
Медосмотр должен быть подтверждён датой и временем, когда он проводился, и подписью медработника.
Предрейсовый осмотр транспортного средства фиксируется датой и временем, а результат должен быть заверен подписью должностного лица, который ответственен за безопасность автомобиля.
Данные автомобиля при выезде и заезде на парковку (дата, время и показания одометра) подтверждает подписью тот, кого назначили ответственным за это в приказе директора компании.
Если один водитель будет выполнять несколько рейсов, можно оформить один путевой лист. Но при этом в документе следует указать все рейсы. В то же время допускается оформлять несколько путевых листов для разных водителей, управляющих одним транспортным средством.
Только когда путевой лист заполнен по всем правилам, автомобиль может отправиться в рейс, а компания избежит штрафов и дополнительных трат на перевозку. Подключитесь к платформе Docrobot, чтобы парой кликов формировать электронные перевозочные документы в соответствии с требованиями законодательства.
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