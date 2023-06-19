Как упростить работу финансовой службы компании

Что такое финансовая служба и зачем она компании
Финансовой службой на предприятии называют подразделение, которое отвечает за эффективную финансовую политику компании. Именно от того, насколько качественно и правильно ведет свою работу финансовая служба зависитдостижение ключевых показателей эффективной деятельности, например, платежеспособность или финансовая устойчивость.
Основными задачами финансовой службы на предприятии являются:
Разработка эффективной финансовой стратегии компании.
Формирование показателей, отражающих эффективность работы, и анализ рисков.
Анализ и контроль денежных потоков и эффективное распределение их с целью увеличения прибыли и повышения рентабельности организации.
Анализ факторов, которые оказывают влияние на деятельность организации, а также разработка комплекса мероприятий, направленных на улучшение финансового состояния компании.
В зависимости от масштаба компании и величины денежных потоков специфика задач и функции финансовой службы не меняются, меняется только ее размер.
Функции финансовой службы
К основным функциям финансовой службы относится:
Аналитика — помогает финансистам и руководству контролировать бизнес-процессы в организации, а также планировать финансово-хозяйственную деятельность.
Казначейство — контроль финансовых потоков в организации.
Учет и контроль — учет финансовых потоков и хозяйственных операций, а также их контроль.
При необходимости к полномочиям финансовой службы добавляют контрольно-ревизионную функцию или планово-экономическую.
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Зачем на предприятии нужна финансовая служба
Финансовая служба создается, чтобы решать следующие проблемы компании:
Проблема низкой платежеспособности предприятия. Зачастую у компании не хватает денег для погашения обязательств перед своими контрагентами. Чтобы предотвратить эту проблему, финансисты следят за основными показателями деятельности, которые и укажут на ее возникновение.
Проблема низкой рентабельности — на которую также укажет ряд критериев. Чтобы не оказаться в зоне риска компании важно регулярно проводить аналитику финансовых показателей.
Проблема низкой финансовой устойчивости — приводит к зависимости от кредитных средств и снижению эффективности использования собственного капитала.
Для того чтобы предприятие не столкнулось с перечисленными проблемами, нужно правильно организовать работу финансовой службы, которая будет вести учет и проводить анализ всех важнейших показателей, разрабатывать и модернизировать финансовую стратегию, а также предлагать пути выхода из критических ситуаций.
Как организовать финансовую службу
Есть 2 варианта организации отдела:
Нанять штатных сотрудников, которые по восемь часов в день будут следить за цифрами, сводить отчеты и рисовать графики.
Нанять сотрудников на аутсорсе — это гораздо дешевле, чем штатные работники, однако требует дополнительного контроля, а также передачи оперативных данных для анализа.
Как бы компания не организовала работу финансовой службы, рано или поздно ей может потребоваться оптимизация.
Как упростить работу финансовой службы
Провести аудит выполняемых задач и четко обозначить, что является прямой обязанностью отдела, а что оказалось дополнительным функционалом, который можно делегировать другим подразделениям.
Распределить обязанности между сотрудниками. Случается так, что один из работников «переложил» свои обязанности на коллег, а проведенный аудит позволит это увидеть и вернуть их законному владельцу.
Автоматизация. Все что может быть автоматизировано, должно быть автоматизировано, так как рутинные операции забирают много времени и повышают риск возникновения ошибок.
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Чтобы быть в курсе расходов компании за день, неделю, месяц или год — установите лимиты бюджетов и равномерно распределяйте финансы. Также сервис позволяет отслеживать финансовый документооборот, на почту всегда придет уведомление об изменении статуса документа.
Умное решение Казна исключает проблемы, с которыми сталкиваются большинство компаний:
Задержку оплат — оплаты пройдут точно в срок.
Потерю бумажных документов — счета и сопровождающие документы будут всегда под рукой.
Сложные маршруты согласования — создаются гибкие цепочки маршрутов с автоматизированными процессами и распределением ролей.
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Утверждайте контрагентов, согласовывайте договоры и счета, следите за статусами оплат. Получайте оповещения, если лимит бюджета превышен, соблюдайте сроки и держите финансы под контролем
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