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Управление финансами

Как упростить работу финансовой службы компании

По всем вопросам, связанным с финансами на предприятии, сотрудники спешат в финансовый отдел, ведь именно там знают откуда берутся деньги и куда их потратили. От организации работы этого отдела зависит многое. Расскажем, что такое финансовая служба, как она организована и как можно упростить работу ее сотрудников.
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Как упростить работу финансовой службы компании
Иллюстрация: Docrobot

Что такое финансовая служба и зачем она компании

Финансовой службой на предприятии называют подразделение, которое отвечает за эффективную финансовую политику компании. Именно от того, насколько качественно и правильно ведет свою работу финансовая служба зависитдостижение ключевых показателей эффективной деятельности, например, платежеспособность или финансовая устойчивость. 

Основными задачами финансовой службы на предприятии являются:

  • Разработка эффективной финансовой стратегии компании.

  • Формирование показателей, отражающих эффективность работы, и анализ рисков.

  • Анализ и контроль денежных потоков и эффективное распределение их с целью увеличения прибыли и повышения рентабельности организации.

  • Анализ факторов, которые оказывают влияние на деятельность организации, а также разработка комплекса мероприятий, направленных на улучшение финансового состояния компании.

В зависимости от масштаба компании и величины денежных потоков специфика задач и функции финансовой службы не меняются, меняется только ее размер.

Функции финансовой службы

К основным функциям финансовой службы относится:

  • Аналитика — помогает финансистам и руководству контролировать бизнес-процессы в организации, а также планировать финансово-хозяйственную деятельность.

  • Казначейство — контроль финансовых потоков в организации.

  • Учет и контроль — учет финансовых потоков и хозяйственных операций, а также их контроль.

При необходимости к полномочиям финансовой службы добавляют контрольно-ревизионную функцию или планово-экономическую.

Сервис Казна от Docrobot соберет всю информацию в единую систему и обеспечит эффективный финансовый анализ. Сервис позволяет утверждать контрагентов, согласовывать договоры и счета, следить за статусами оплат. А если превысить лимит бюджета, придет оповещение. Подключайтесь к сервису Казна — соблюдайте сроки и держите финансы под контролем.

Зачем на предприятии нужна финансовая служба 

Финансовая служба создается, чтобы решать следующие проблемы компании:

  1. Проблема низкой платежеспособности предприятия. Зачастую у компании не хватает денег для погашения обязательств перед своими контрагентами. Чтобы предотвратить эту проблему, финансисты следят за основными показателями деятельности, которые и укажут на ее возникновение.

  2. Проблема низкой рентабельности — на которую также укажет ряд критериев. Чтобы не оказаться в зоне риска компании важно регулярно проводить аналитику финансовых показателей.

  3. Проблема низкой финансовой устойчивости — приводит к зависимости от кредитных средств и снижению эффективности использования собственного капитала.

Для того чтобы предприятие не столкнулось с перечисленными проблемами, нужно правильно организовать работу финансовой службы, которая будет вести учет и проводить анализ всех важнейших показателей, разрабатывать и модернизировать финансовую стратегию, а также предлагать пути выхода из критических ситуаций.

Как организовать финансовую службу

Есть 2 варианта организации отдела:

  • Нанять штатных сотрудников, которые по восемь часов в день будут следить за цифрами, сводить отчеты и рисовать графики.

  • Нанять сотрудников на аутсорсе — это гораздо дешевле, чем штатные работники, однако требует дополнительного контроля, а также передачи оперативных данных для анализа.

Как бы компания не организовала работу финансовой службы, рано или поздно ей может потребоваться оптимизация.

Как упростить работу финансовой службы

  1. Провести аудит выполняемых задач и четко обозначить, что является прямой обязанностью отдела, а что оказалось дополнительным функционалом, который можно делегировать другим подразделениям.

  2. Распределить обязанности между сотрудниками. Случается так, что один из работников «переложил» свои обязанности на коллег, а проведенный аудит позволит это увидеть и вернуть их законному владельцу.

  3. Автоматизация. Все что может быть автоматизировано, должно быть автоматизировано, так как рутинные операции забирают много времени и повышают риск возникновения ошибок.

Сервис Казна на базе 1С обеспечит быстрый и простой финансовый учет в компании. Скорость оплат увеличивается в три раза. Есть возможность отследить историю операций: от согласования контрагентов до статистики расходов.

Чтобы быть в курсе расходов компании за день, неделю, месяц или год — установите лимиты бюджетов и равномерно распределяйте финансы. Также сервис позволяет отслеживать финансовый документооборот, на почту всегда придет уведомление об изменении статуса документа.

Умное решение Казна исключает проблемы, с которыми сталкиваются большинство компаний:

  • Задержку оплат — оплаты пройдут точно в срок.

  • Потерю бумажных документов — счета и сопровождающие документы будут всегда под рукой.

  • Сложные маршруты согласования — создаются гибкие цепочки маршрутов с автоматизированными процессами и распределением ролей.

Сервис Казна станет незаменимым помощником для главного бухгалтера, финансового директора или руководителя подразделений.

Казна — сервис на базе 1С для быстрого и простого финансового учёта в компании

Утверждайте контрагентов, согласовывайте договоры и счета, следите за статусами оплат. Получайте оповещения, если лимит бюджета превышен, соблюдайте сроки и держите финансы под контролем

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Комментарии

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