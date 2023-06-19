Как упростить работу финансовой службы компании

По всем вопросам, связанным с финансами на предприятии, сотрудники спешат в финансовый отдел, ведь именно там знают откуда берутся деньги и куда их потратили. От организации работы этого отдела зависит многое. Расскажем, что такое финансовая служба, как она организована и как можно упростить работу ее сотрудников.

Что такое финансовая служба и зачем она компании

Финансовой службой на предприятии называют подразделение, которое отвечает за эффективную финансовую политику компании. Именно от того, насколько качественно и правильно ведет свою работу финансовая служба зависитдостижение ключевых показателей эффективной деятельности, например, платежеспособность или финансовая устойчивость.

Основными задачами финансовой службы на предприятии являются:

Разработка эффективной финансовой стратегии компании.

Формирование показателей, отражающих эффективность работы, и анализ рисков.

Анализ и контроль денежных потоков и эффективное распределение их с целью увеличения прибыли и повышения рентабельности организации.

Анализ факторов, которые оказывают влияние на деятельность организации, а также разработка комплекса мероприятий, направленных на улучшение финансового состояния компании.

В зависимости от масштаба компании и величины денежных потоков специфика задач и функции финансовой службы не меняются, меняется только ее размер.

Функции финансовой службы

К основным функциям финансовой службы относится:

Аналитика — помогает финансистам и руководству контролировать бизнес-процессы в организации, а также планировать финансово-хозяйственную деятельность.

Казначейство — контроль финансовых потоков в организации.

Учет и контроль — учет финансовых потоков и хозяйственных операций, а также их контроль.

При необходимости к полномочиям финансовой службы добавляют контрольно-ревизионную функцию или планово-экономическую.

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Зачем на предприятии нужна финансовая служба

Финансовая служба создается, чтобы решать следующие проблемы компании:

Проблема низкой платежеспособности предприятия. Зачастую у компании не хватает денег для погашения обязательств перед своими контрагентами. Чтобы предотвратить эту проблему, финансисты следят за основными показателями деятельности, которые и укажут на ее возникновение. Проблема низкой рентабельности — на которую также укажет ряд критериев. Чтобы не оказаться в зоне риска компании важно регулярно проводить аналитику финансовых показателей. Проблема низкой финансовой устойчивости — приводит к зависимости от кредитных средств и снижению эффективности использования собственного капитала.

Для того чтобы предприятие не столкнулось с перечисленными проблемами, нужно правильно организовать работу финансовой службы, которая будет вести учет и проводить анализ всех важнейших показателей, разрабатывать и модернизировать финансовую стратегию, а также предлагать пути выхода из критических ситуаций.

Как организовать финансовую службу

Есть 2 варианта организации отдела:

Нанять штатных сотрудников , которые по восемь часов в день будут следить за цифрами, сводить отчеты и рисовать графики.

Нанять сотрудников на аутсорсе — это гораздо дешевле, чем штатные работники, однако требует дополнительного контроля, а также передачи оперативных данных для анализа.

Как бы компания не организовала работу финансовой службы, рано или поздно ей может потребоваться оптимизация.

Как упростить работу финансовой службы

Провести аудит выполняемых задач и четко обозначить, что является прямой обязанностью отдела, а что оказалось дополнительным функционалом, который можно делегировать другим подразделениям. Распределить обязанности между сотрудниками. Случается так, что один из работников «переложил» свои обязанности на коллег, а проведенный аудит позволит это увидеть и вернуть их законному владельцу. Автоматизация. Все что может быть автоматизировано, должно быть автоматизировано, так как рутинные операции забирают много времени и повышают риск возникновения ошибок.

Сервис Казна на базе 1С обеспечит быстрый и простой финансовый учет в компании. Скорость оплат увеличивается в три раза. Есть возможность отследить историю операций: от согласования контрагентов до статистики расходов.

Чтобы быть в курсе расходов компании за день, неделю, месяц или год — установите лимиты бюджетов и равномерно распределяйте финансы. Также сервис позволяет отслеживать финансовый документооборот, на почту всегда придет уведомление об изменении статуса документа.

Умное решение Казна исключает проблемы, с которыми сталкиваются большинство компаний:

Задержку оплат — оплаты пройдут точно в срок.

Потерю бумажных документов — счета и сопровождающие документы будут всегда под рукой.

Сложные маршруты согласования — создаются гибкие цепочки маршрутов с автоматизированными процессами и распределением ролей.

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