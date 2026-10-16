Криптокарта Bybit у ИП и физлица: НДФЛ, документы и учет в 2026 году

Сама карта не является счетом в иностранном банке, у нее нет IBAN и своего баланса, поэтому уведомление по статье 12 Закона 173-ФЗ к ней не подходит. Разбираем на октябрь 2026 года, как считать налог по каждому чеку, какие документы собрать для 3-НДФЛ и что изменил 282-ФЗ с 1 сентября.
Обновлено: 16 октября 2026 года, условия и цены сверены с карточками easypay.world. Тарифы и лимиты карты взяты из официальной таблицы Bybit от 10 сентября 2026 года, нормы права проверены по редакциям, действующим на 16 октября 2026 года.
Что такое Bybit Card с точки зрения права
Bybit — криптобиржа, а не банк. Bybit Card — платежная карта Mastercard, которая при оплате списывает средства не с собственного баланса, а с Funding Account и продукта Flexible Easy Earn на бирже: сначала фиат в долларах, если он есть, затем крипта в порядке приоритета USDT, USDC, GRAM, BTC, ETH, XRP. Порядок меняется в разделе Card Dashboard, пункт Paying With. Карта выпускается по региональным программам: Грузия и МФЦА (AIFC, Казахстан) — Mastercard, Австралия, Мексика — Mastercard, Аргентина — Mastercard prepaid, Бразилия и Перу — Visa prepaid, Азиатско-Тихоокеанский регион — Visa. России и Беларуси в списке регионов карты нет, хотя сама биржа россиян обслуживает: Россия не входит в перечень запрещенных юрисдикций Bybit от 13 октября 2026 года.
Для бухгалтера из этого следуют три вывода. Первый: карта не создает счета в иностранном банке, у нее нет IBAN, входящие переводы она не принимает. Второй: все, что лежит за картой, — цифровая валюта, то есть имущество по статье 1 Федерального закона от 29.11.2024 № 418-ФЗ. Третий: каждое списание по карте — это отчуждение имущества, с которого резидент считает НДФЛ.
Bybit Card — не иностранный счет, а способ продать крипту в момент оплаты. Уведомление ФНС о счете к ней, по нашему мнению, не применяется, а вот НДФЛ применяется к каждому чеку.
Оговорка: прямого разъяснения ФНС о криптокартах за 2026 год нет. Вывод об уведомлении — наша позиция, построенная на том, что статья 12 Закона 173-ФЗ говорит о счетах и вкладах в банках и иных организациях финансового рынка, а также об иностранных электронных средствах платежа. Если инспекция посчитает карту электронным средством платежа, спор возможен, и безопаснее хранить переписку с поддержкой Bybit о том, что у карты нет кошелька и IBAN.
Кому карта доступна: честно про Грузию и AIFC
Резиденту России с российским адресом Bybit Card не выдадут. Выпуск идет только по региональным программам, и для Грузии или AIFC нужна верификация адреса в этих юрисдикциях: счет за коммунальные услуги или банковская выписка на имя заявителя. Паспорт РФ на уровне KYC L1 проходит, селфи проходит, а номер телефона +7 и +375 отклоняется — нужен иностранный номер. Одобрение занимает 1-3 рабочих дня, проверка адреса — от нескольких дней до недель, отказ окончательный. Пластик заказывают только после выпуска виртуальной карты, срок действия карты Грузии и AIFC — 3 года. Карта Грузии запущена 28 января 2026 года.
Как получить карту и пройти проверку адреса, мы подробно описывали в статье криптокарта Bybit для россиян: как оформить в июле 2026 года. Здесь повторять не будем, тема этой статьи — что происходит после выпуска: деньги, налоги и документы.
Для тех, кому нужна карта с настоящим счетом, а не криптосчетом, на рынке есть обратная схема: банковская prepaid-карта, которую пополняют с криптосчета. На сайте Изипей на 16 октября 2026 года это Mastercard Prepaid Грузии за 19 990 рублей: выпуск 1 день, без доверенности, именной пластик, пополнение через криптокарту Bybit, снятие 2 %, лимит снятия 1 000 долларов в сутки, покупки 15 000 долларов в сутки, иностранный номер, срок 3 года, Apple Pay и Google Pay. Условия — на странице карты для оплаты подписок.
Тарифы и лимиты: Грузия против AIFC
Официальная таблица комиссий и лимитов Bybit Card обновлена 10 сентября 2026 года. Валюта карты в обеих программах — доллар США, годовой платы, платы за неактивность и за закрытие нет. Главная комиссия — 0,9 % за конвертацию крипты в фиат при оплате, сверх курса Bybit One-Click Sell.
Параметр
Georgia
AIFC (Казахстан)
Виртуальная карта
0
0
Пластик
29,99 USDT
5 USDT
Конвертация крипты при оплате
0,9 % сверх курса
0,9 % сверх курса
Валюта не USD
2 % сверх курса Mastercard
2 % на все покупки вне Казахстана, даже в USD
Банкомат
2 % после первых 100 USD в месяц
2 % после первых 100 USD в месяц
Лимит покупок в день
15 000 USD
15 000 USD, 9 000 USD за операцию
Лимит покупок в месяц / год
65 000 / 300 000 USD
65 000 / 300 000 USD
Банкомат в сутки / месяц
10 снятий, 1 000 USD / 300 снятий, 10 000 USD
10 снятий, 1 000 USD / 300 снятий, 10 000 USD
Разница для бухгалтера в одной строке: по карте AIFC любая покупка за пределами Казахстана обходится на 2 % дороже, включая долларовые подписки, а по карте Грузии 2 % берут только за валюту, отличную от доллара. Кешбэк зависит от VIP-уровня биржи: без статуса 1 %, VIP1 — 2 %, VIP5 — 10 % баллами в USDT, с месячными капами от 5 долларов на базовом уровне.
Разбор по чекам: три операции в цифрах
Везде берем курс покупки USDT на P2P Bybit за рубли на 16 октября 2026 года, 11:15 мск: 86,40 рубля, по данным сводки курсов USDT. Курс ЦБ на ту же дату — 83,76 рубля за доллар, премия P2P к курсу ЦБ около 3,2 %. Комиссия тейкера на P2P — 0 %.
Чек 1. Подписка 20 долларов по карте Грузии. Валюта карты USD, комиссии за валюту нет. Списание: 20 долларов плюс 0,9 % — 20,18 USDT. В рублях по 86,40 — 1 743,55 рубля. По курсу ЦБ те же 20 долларов стоят 1 675,20 рубля, то есть криптокарта дороже «курса ЦБ» на 68,35 рубля, или 4,1 %. По карте AIFC добавляется 2 % международной комиссии: 20,40 доллара плюс 0,9 % — 20,58 USDT, 1 778,11 рубля.
Чек 2. Покупка на 250 дирхамов, пример с официальной страницы Bybit. При курсе 3,6725 дирхама за доллар это 68,07 USDT, плюс 0,9 % — 0,61 USDT, итого 68,68 USDT. В рублях по 86,40 — 5 933,95 рубля. Комиссия 2 % за валюту, отличную от доллара, берется сверх курса Mastercard; если курс в примере ее не содержит, добавьте еще около 1,36 USDT — итого 70,04 USDT, или 6 051,46 рубля. Для сравнения: 68,07 доллара по курсу ЦБ — 5 701,54 рубля.
Чек 3. Снятие 300 долларов в банкомате Тбилиси по пластику Грузии. Первые 100 долларов в месяц без комиссии Bybit, на оставшиеся 200 — 2 %, то есть 4 доллара. Со счета уходит 304 доллара, с конвертацией 0,9 % — 306,74 USDT, или 26 502,34 рубля по 86,40. Банкомат может взять свою плату, Bybit ее не контролирует. Если банкомат выдает лари, а не доллары, сверху ложатся 2 % за валюту. Суточный лимит — 10 снятий и 1 000 долларов, пластик нужен обязательно, виртуальная карта наличные не снимает.
Для учета важна не сумма чека, а две даты и два курса: по какому курсу куплены USDT и по какому курсу ЦБ оценен доход в день списания. Без этих четырех чисел НДФЛ не посчитать.
НДФЛ при каждой оплате: как считать по 418-ФЗ
С 1 января 2025 года по Федеральному закону № 418-ФЗ цифровая валюта признана имуществом, операции с ней НДС не облагаются, а доход резидента от ее продажи облагается НДФЛ по ставке 13 % с финансового результата до 2,4 млн рублей в год и 15 % сверх этой суммы. База — доход минус документально подтвержденные расходы на приобретение. Оплата картой — это продажа USDT бирже в момент авторизации, поэтому каждая строка в истории операций карты — отдельная сделка отчуждения имущества.
Расчет по чеку 1. Доход — 20 долларов, полученных за 20,18 USDT, в рублях по курсу ЦБ на дату списания: 1 675,20 рубля. Расход — стоимость этих 20,18 USDT при покупке на P2P по 86,40: 1 743,55 рубля. Финансовый результат отрицательный, минус 68,35 рубля, налога по этой операции нет. Так выходит всегда, когда USDT куплены с премией к курсу ЦБ и потрачены в тот же месяц.
Условный пример с прибылью. Если те же 20,18 USDT были куплены раньше по 80,00 рубля, расход — 1 614,40 рубля, финансовый результат — 60,80 рубля, НДФЛ 13 % — 7,90 рубля. Сумма смешная, но за год при 300 операциях и росте курса она складывается в тысячи, и ФНС смотрит на год целиком: результат считается по всем сделкам за налоговый период, убытки одних операций уменьшают прибыль других.
Сроки списком:
декларация 3-НДФЛ за 2026 год — до 30 апреля 2027 года, статья 229 НК;
уплата налога — до 15 июля 2027 года, статья 228 НК;
ставка 13 % до 2,4 млн рублей финансового результата за год, 15 % сверх;
НДС на операции с цифровой валютой — нет, 418-ФЗ;
282-ФЗ с 1 сентября 2026 года налоговые правила не меняет.
Документы, которые примет инспекция
Инспекция проверит две вещи: стоимость приобретения и дату и сумму продажи. Для покупки USDT на P2P это выписка с биржи по P2P-ордерам с номером ордера, датой, курсом и суммой в рублях, плюс банковская выписка с переводом продавцу на ту же сумму. Для списаний — история операций Bybit Card с датой, суммой в валюте мерчанта и в USDT, курсом и комиссией 0,9 %. Для переводов между кошельками — TxID транзакции в сети. Все выгружается из личного кабинета биржи, на русский язык переводится самостоятельно: по пункту 9 Положения по ведению бухучета 34н перевод нужен для организаций, для физлица инспекция чаще принимает выписку с собственным переводом.
Собирайте выписки раз в месяц, а не раз в год. Аккаунт Bybit может быть заморожен, и доступ к истории операций пропадет вместе с ним.
Что дальше с отчетностью о кошельках. Законопроект № 1194929-8, внесенный 1 апреля 2026 года, вводил обязанность уведомлять ФНС о зарубежных криптокошельках, подробности — в материале Интерфакса. По данным профильных обзоров, в финальной версии вместо уведомления о каждом кошельке обсуждается отчет об операциях с 2 мая 2027 года. Формулируем осторожно: обязанность отчитываться об операциях с цифровой валютой вводится, сроки и форма — по актам Правительства и ЦБ. Следите за публикацией и не удаляйте историю операций.
282-ФЗ с 1 сентября 2026 года: что поменялось
Федеральный закон № 282-ФЗ подписан 4 августа 2026 года и вступил в силу 1 сентября 2026 года; текст и ход принятия — в материале Российской газеты. Закон вводит регулирование обращения криптовалюты в России, при этом системная торговля без регистрации допустима до 30 июня 2027 года. Порог «организованных торгов» — две и более сделки в месяц на сумму свыше 3,5 млн рублей. Для держателя криптокарты, который покупает USDT на 100-200 тысяч рублей в месяц под подписки и поездки, порог далек, но ИП с оборотом стоит считать сумму сделок за месяц, включая покупки на P2P и списания по карте: это тоже сделки.
Хронология 2026 года по датам:
1 января 2026 года — карта EEA на bybit.com закрыта для новых заявок, европейцев обслуживает bybit.eu, который с осени 2025 года не регистрирует граждан России независимо от ВНЖ;
28 января 2026 года — запуск Bybit Card в Грузии;
март 2026 года — рост жалоб на заморозку аккаунтов россиян за «историческую санкционную связь»;
1 апреля 2026 года — внесен законопроект № 1194929-8 об уведомлении о криптокошельках;
24 мая 2026 года — 20-й пакет санкций ЕС, затрагивающий криптоинфраструктуру России;
4 августа 2026 года — подписан 282-ФЗ, в силе с 1 сентября 2026 года;
10 сентября 2026 года — обновлена таблица тарифов и лимитов Bybit Card.
Санкций против самого Bybit нет. По оценке отраслевых публикаций, в апреле-мае 2026 года на Bybit, Binance и Bitget было заморожено более 16 млн долларов активов россиян; заморозки по AML снимаются документами Source of Funds за 5-21 рабочий день.
Криптокарта против карты банка: сравнение для учета
Критерий
Криптокарта Bybit
Карта иностранного банка
Что за картой
Криптосчет на бирже, имущество
Счет в банке, деньги
IBAN, входящие переводы
Нет
Есть
Уведомление ФНС о счете
Не применяется, наше мнение
Обязательно, 1 месяц, ст. 12 173-ФЗ
Отчет о движении средств
Нет, ждем правила по 1194929-8
Да, до 1 июня, порог 600 000 рублей для ЕАЭС
НДФЛ
С каждой оплаты, 418-ФЗ
Только с дохода на счете: проценты, кешбэк
Документ для учета
Выписка биржи, TxID
Банковская выписка
Кто защищает держателя
Правила регулятора Грузии или AIFC
Закон страны банка, лицензия ЦБ той страны
Пополнение из России
Только P2P за рубли
Переводы из российских банков по картам сайта
Банковская карта без крипты в середине — это отдельное направление. Какие карты и из каких банков пополняются переводом из Сбера, ВТБ или Газпромбанка, собрано на главной странице Изипей: Таджикистан за 21 990 рублей за 3 дня, Киргизия от 32 990 рублей, Армения от 36 990 рублей на 16 октября 2026 года.
Карта с пополнением криптокарта Bybit
Mastercard Prepaid Грузии: 19 990 рублей, выпуск 1 день, без доверенности, именной пластик, снятие 1 000 долларов в сутки, Apple Pay и Google Pay.
Почему расходы компании с криптокарты сотрудника в учет не принять
Самый частый вопрос бухгалтера: директор оплатил ChatGPT, Google Workspace или рекламу с Bybit Card, принес скриншот, просит компенсацию и хочет расход в налог на прибыль. Так не получится по трем причинам.
Первая — документ. Расход по пункту 1 статьи 252 НК подтверждают документы, из которых видны плательщик, получатель, сумма и назначение. История операций биржи показывает списание USDT с аккаунта физлица в пользу мерчанта, но не показывает оплату от имени компании, и инвойс сервиса будет выписан на физлицо. Вторая — природа операции. Сотрудник продал свое имущество, а не заплатил деньгами компании: компенсация ему — это возмещение, а не оплата услуги, и у сотрудника при этом возникает собственный НДФЛ по 418-ФЗ. Третья — НДС налогового агента. Услуги в электронной форме по статье 174.2 НК при покупке у иностранной компании облагаются НДС по расчетной ставке 22/122, и агентом является организация; когда платит физлицо со своей криптокарты, у организации нет ни платежа, ни базы, ни счета-фактуры.
Рабочая схема иная: сотрудник платит с именной карты иностранного банка, компания компенсирует рубли по авансовому отчету с инвойсом и банковской выпиской, НДС агента начисляет сама. Как собрать пакет и провести платеж, разобрано в статье как пополнить Bybit из России блога Изипей: там же, какие пути пополнения биржи работают на октябрь 2026 года.
Криптокарта — инструмент личных расходов физлица. В учете компании ей места нет: ни в прибыли, ни в НДС, ни в подотчете.
Пополнение с рубля: P2P и риски 115-ФЗ
Прямого пополнения рублями у Bybit нет, только P2P. 9-10 октября 2025 года биржа убрала российские банки — Сбер, Т-Банк, СБП — из фильтров P2P; остался общий метод Bank Transfer, а банк продавец указывает в описании оффера. На сентябрь 2026 года для рубля доступны Bank Transfer, Cash, Cash Deposit, Mobile Top-up и QR Pay. Комиссия тейкера — 0 %, мейкера при продаже — 0,3 %, спред продавцов — 1-3 % выше рынка, и это помимо премии к курсу ЦБ.
Риски для держателя: блокировка банковского счета по 115-ФЗ при частых переводах незнакомым физлицам и поддельные скриншоты оплаты от контрагентов. В назначении платежа не пишут «крипта», «Bybit» или «USDT» — это лишний повод для вопросов банка. Для бухгалтера ИП важно другое: переводы на P2P с расчетного счета ИП — плохая идея, покупку крипты проводят с личного счета физлица и учитывают ее как личное имущество, а не как актив предпринимателя.
Если что-то пошло не так
Телефона у Bybit нет, все номера в поисковой выдаче — неофициальные. Поддержка — Live Chat круглосуточно в приложении и Support Hub. Адрес компании по реестру регулятора VARA: Bybit Fintech FZE, The Offices 4, One Central, Dubai World Trade Centre, Дубай. Российское право держателя не защищает — действуют правила регулятора AIFC или Грузии.
Спор по операции на карте, порядок от 16 марта 2026 года: My Bybit Card, Recent Transactions, Details, Get support, Submit a dispute. Оспорить можно только операции за последние 120 дней; сначала нужно обратиться к мерчанту и ждать 14 дней; ответ биржи — 3-5 рабочих дней; при отказе из-за неполных данных берут сбор 50 долларов. При мошенничестве карту сразу замораживают, спор подают не позднее 60 дней. Если списания нет в Transaction History — отказал мерчант, а не Bybit: так ведет себя Apple при несовпадении региона Apple ID и биллинг-адреса карты, платежи в рублях и у мерчантов с российским MCC отклоняются.
Заморозка аккаунта по AML: запрос Source of Funds, то есть документов о происхождении средств — те же выписки по P2P и банковские переводы. Срок разморозки 5-21 рабочий день. Телефон Изипей для вопросов по карте Грузии с пополнением через криптосчет: +7 (495) 859-49-64, Telegram-бот telegram.me/easypayworld_bot.
Итоговый расчет: месяц с криптокартой
Расчет на октябрь 2026 года для физлица с картой Грузии, курс P2P 86,40, курс ЦБ 83,76:
выпуск виртуальной карты — 0, пластик — 29,99 USDT, или 2 591,14 рубля разово;
подписки на 100 долларов в месяц — 100,90 USDT, 8 717,76 рубля;
покупки в поездке на 500 долларов в валюте, отличной от доллара, с 2 % — 514,59 USDT, 44 460,58 рубля;
снятие 300 долларов в банкомате — 306,74 USDT, 26 502,34 рубля, без платы банкомата;
итого за месяц без пластика — 922,23 USDT, 79 680,68 рубля;
те же 904 доллара по курсу ЦБ — 75 719,04 рубля, переплата 3 961,64 рубля, или 5,2 %;
НДФЛ при покупке USDT в том же месяце — 0, финансовый результат отрицательный;
время бухгалтера: три выписки в месяц, одна декларация в год.
Чего делать не надо
Не считайте криптокарту банковским счетом и не подавайте по ней уведомление «на всякий случай»: в форме КНД 1120107 нет реквизитов для нее, а лишняя запись породит вопросы об отчете о движении средств.
Не игнорируйте НДФЛ из-за того, что результат по каждому чеку копеечный: инспекция считает год, и история операций биржи — готовый реестр сделок.
Не оплачивайте расходы компании с личной криптокарты: расход не признают, НДС агента доначислят, а у сотрудника появится свой налог.
Не покупайте USDT с расчетного счета ИП и не пишите в назначении платежа «Bybit».
Не указывайте российский адрес при верификации карты: отказ окончательный, повторная заявка не рассматривается.
Не тяните со спором: 120 дней на оспаривание и 60 дней при мошенничестве считаются с даты операции, а не с даты, когда вы заметили.
Не храните единственную копию выписок в аккаунте биржи: при заморозке доступ к ним пропадет.
Коротко
На 16 октября 2026 года Bybit Card выпускается по программам Грузии и AIFC, резиденту России с российским адресом недоступна, у карты нет IBAN и собственного баланса, поэтому уведомление о зарубежном счете к ней, по нашему мнению, не применяется. Зато каждая оплата — продажа USDT с НДФЛ 13 % с финансового результата по 418-ФЗ, декларация до 30 апреля, уплата до 15 июля. Комиссии: 0,9 % за конвертацию, 2 % за валюту, отличную от доллара, 2 % за банкомат после 100 долларов в месяц; подписка 20 долларов стоит 1 743,55 рубля при P2P по 86,40 против 1 675,20 по курсу ЦБ. 282-ФЗ с 1 сентября 2026 года налоги не меняет, порог организованных торгов — 3,5 млн рублей в месяц. Расходы компании с криптокарты сотрудника в учет не принимаются. Споры — 120 дней, сбор 50 долларов, телефона у биржи нет. Если нужна карта с настоящим счетом и пополнением с криптосчета, условия на странице карты Грузии с пополнением через Bybit.
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