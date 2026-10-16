Криптокарта Bybit у ИП и физлица: НДФЛ, документы и учет в 2026 году

Что такое Bybit Card с точки зрения права

Bybit — криптобиржа, а не банк. Bybit Card — платежная карта Mastercard, которая при оплате списывает средства не с собственного баланса, а с Funding Account и продукта Flexible Easy Earn на бирже: сначала фиат в долларах, если он есть, затем крипта в порядке приоритета USDT, USDC, GRAM, BTC, ETH, XRP. Порядок меняется в разделе Card Dashboard, пункт Paying With. Карта выпускается по региональным программам: Грузия и МФЦА (AIFC, Казахстан) — Mastercard, Австралия, Мексика — Mastercard, Аргентина — Mastercard prepaid, Бразилия и Перу — Visa prepaid, Азиатско-Тихоокеанский регион — Visa. России и Беларуси в списке регионов карты нет, хотя сама биржа россиян обслуживает: Россия не входит в перечень запрещенных юрисдикций Bybit от 13 октября 2026 года.

Для бухгалтера из этого следуют три вывода. Первый: карта не создает счета в иностранном банке, у нее нет IBAN, входящие переводы она не принимает. Второй: все, что лежит за картой, — цифровая валюта, то есть имущество по статье 1 Федерального закона от 29.11.2024 № 418-ФЗ. Третий: каждое списание по карте — это отчуждение имущества, с которого резидент считает НДФЛ.

Bybit Card — не иностранный счет, а способ продать крипту в момент оплаты. Уведомление ФНС о счете к ней, по нашему мнению, не применяется, а вот НДФЛ применяется к каждому чеку.

Оговорка: прямого разъяснения ФНС о криптокартах за 2026 год нет. Вывод об уведомлении — наша позиция, построенная на том, что статья 12 Закона 173-ФЗ говорит о счетах и вкладах в банках и иных организациях финансового рынка, а также об иностранных электронных средствах платежа. Если инспекция посчитает карту электронным средством платежа, спор возможен, и безопаснее хранить переписку с поддержкой Bybit о том, что у карты нет кошелька и IBAN.