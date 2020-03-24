Знакомьтесь, сервис EnDocs.Cloud!

Дорогие друзья, мы создали удобный сервис для работы с документами! Endocs.Cloud — электронный документооборот доступный для любой компании. Незаменим для удаленной работы и доступен в любое время из любой точки мира. Начали мы с самого важного — электронного архива.

Электронный архив — это основа для работы любой компании.

Если вы сталкиваетесь с такими проблемами как потеря и утрата документов, частыми налоговыми проверками, сложным поиском документов, у вас удаленная бухгалтерия или филиальная сеть, то наш сервис — это отличное решение для вашего бизнеса.

Наш сервис значительно облегчит ежедневную работу с документами и сохранит важное. Создайте свой архив, храните бухгалтерские документы и договора, дайте доступ своим коллегам и все документы всегда будут под рукой.

Чем удобен наш архив? Он интегрирован с 1С и бухгалтер может работать с документами в привычном интерфейсе 1С. Сотрудники вашей компании могут легко и просто найти нужные документы в электронном архиве. Он прост в работе и не требует дополнительных вложений или супер-сложного запуска. Регистрируйтесь, получайте доступ и можете работать. Не важно где вы находитесь, даже можете поехать в отпуск) Ваши документы доступны вам всегда.