Субсидиарка для главбуха – не миф, но суровая реальность

Общие замечания

В самом деле, по общему правилу, субсидиарная ответственность возникает, если установлена вина. И да, главбух должен ее понести только если несостоятельность вызвана именно его действиями (так, по крайней мере, утверждал Пленум ВС в п. 6 постановления от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве»).

На деле же суды привлекают главбухов к субсидиарке и тогда, когда установлен факт подачи в ИФНС заведомо ложных сведений. При этом обнаружена фальсификация документов и принимается, что главбух приложил руку к сокрытию признаков банкротства. И в большинстве случаев суд руководствуется выводами, которые уже сделали налоговики.

Главбух будет отвечать, если у него имелась необходимая для конкурсного кредитора документация и полномочия ему их передать (вывод следует из определения АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 01.11.2019 № А56-73220/2017/35). А также если будет сочтено, что главбух своими действиями навредил кредиторам (определение ВС от 10.11.2020 по делу № А41-1727/2015).

В общем, немалый простор для расширительного толкования и усмотрений.

Не КДЛ? Не беда

Вы спросите: «Каким образом главбух может быть привлечен к субсидиарке, не будучи контролирующим должника лицом?» И мы ответим: по общему правилу как бы не может, а на практике – очень даже может.

Яркий пример: суд отказался счесть бывшего главбуха фирмы КДЛом, но от субсидиарки ее это не спасло. А все потому, что суд еще первой инстанции счел доказанным: искаженная и частично отсутствующая бухгалтерская документация существенно усложнила реализацию банкротных процедур (дело № А63-577/2015).

Автоматически под понятие КДЛа подпадают:

руководители компании, члены исполнительных органов;

ликвидаторы;

владельцы 50 и более процентов голосующих акций ( более чем 50% УК );

более чем 50% УК лица, способные назначать ( избирать ) главу фирмы,

а также – внимание! – лица, получавшие (получившие) выгоду вследствие незаконного (или недобросовестного) поведения руководителя.

Таким образом, под удар может попасть не только главбух как второе лицо после директора, но и вообще любой сотрудник. Достаточно получить от руководства более-менее осязаемый бонус, и чтобы этот факт вскрылся. Или же просто быть в курсе того, что в налоговые и бухгалтерские регистры включается заведомо недостоверная информация.

Так пострадал бывший главбух, который был признан КДЛ и привлечен наряду с бывшим руководителем должника с субсидиарке на 97 млн руб. Все потому, что было доказано, что главбух вместе с гендиректором включали в регистры заведомо недостоверную информацию и на них основывали налоговую отчетность (№ А40-161770/2014).

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Увольнение не спасает

Некоторые главбухи все еще наивно полагают, что выполнение заданий руководства гарантирует от субсидиарной ответственности. А лучше всего – увольнение.

На самом деле, даже «вовремя уволившийся» главбух понесет солидарно субсидиарную с руководителем ответственность, если по его указанию или совместно с ним совершал действия, приведшие к возникновению спорных убытков у должника.

Так, ВС счел доказанным, что во всех негативных последствиях – нарушения в ведении бухгалтерского учета, занижение налогооблагаемых баз, более чем миллионный долг перед бюджетом по НДФЛ, – виноват был и главбух (Определение от 13.01.21 № 308-ЭС20-20971 по делу № А53-6904/2017).

Подчеркнем: увольнение с должности главбуха имело место до возбуждения дела о банкротстве.

Чистосердечное признание... ничего не меняет

Главбух покаялся, что да, включал в налоговые и бухгалтерские регистры заведомо недостоверную информацию, на основании которой составлял налоговые декларации. А заодно и не сообщал участникам ООО об известных ему противоправных действиях гендиректора и о составлении недостоверной отчетности.

В итоге эти действия (и бездействие) привели к банкротству ООО – и субсидиарной ответственности для главбуха.

Тот самый случай, когда чистосердечное признание ничего не смягчает и не меняет (постановление Арбитражного суда Московского округа от 29.07.2019 № Ф05-11711/2019, устояло и в Верховном суде, см. определение от 27.11.2019 № 305-ЭС19-21244).

И аутсорс – не панацея

Итак, если в суде получится доказать причинно-следственную связь между ошибкой бухгалтера и банкротством компании, то субсидиарки не избежать (см., например,дело № А60-59392/2016). И даже если бухгалтер работал на аутсорсе – дело это не меняет.

Так, суд привлек к субсидиарке – наряду с гендиректором и его замом, – еще и бухгалтерскую фирму, которая, имея ключ от ЛК налогоплательщика, сдавала за него отчетность, налоговую и бухгалтерскую. И поскольку недостоверность этих документов усложнила формирование конкурсной массы, фирму привлекли к субсидиарке наряду с бывшими руководителями (дело № А40-33003/17).

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Как избежать субсидиарки

Ответ вроде бы очевиден: не допускать подачи заведомо ложных сведений в налоговые органы, фальсификации документов, сокрытие признаков банкротства.

Но гладко только на бумаге, ведь всем известно, как иные руководители умеют «мотивировать» на искажения, прибегая к провокациям, а то и угрозам. Или давать безапелляционные приказы не обращать внимание на признаки «технички», а то и банкротства у «надежного» поставщика. В ход иной раз идут и прямые оговоры: мол, главбух уволился без предупреждения, забрал первичку, ноутбук, токен от ЭП и т. д.

Рецепты от этой напасти, конечно же, есть – например, вовремя составленная служебная записка, регулярный аудит, личный деловой архив и прочее – а главное: бдительность, постоянное отслеживание тенденций как в законодательстве и судебной практике, так и в своей текущей деятельности, чтобы вовремя отследить потенциально опасную ситуацию и выйти из нее без потерь.

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