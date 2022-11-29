Налоговые изменения с 2023 года: к чему готовиться

Единый налоговый счет

Одна из самых резонансных налоговых новаций 2023 года – переход на уплату налогов и сборов через единый налоговый счет, из-за которого меняется порядок перечисления фискальных платежей в бюджет и вводится новая отчетность. Перечисление денежных средств в бюджет будет выполняться не отдельно по каждому виду (отдельно – налог на прибыль, отдельно – НДС и так далее), а общим переводом с расчетного счета организации (ИП). В дальнейшем – сумма платежа будет зачитываться в счет погашения задолженности по налогам и сборам.

Важное нововведение, связанное с единым налоговым счетом, – изменились правила, по которым платежи в бюджет будут считаться уплаченными. С нового года налог будет считаться уплаченным на дату перечисления денежных средств на единый счет, при условии, что на соответствующую дату отражены обязательства по налогу.

Другой возможный вариант: налог считается уплаченным на дату отражения обязательства на счете, если до этого на нем было положительное сальдо (т. е. сумма перечисленных средств была больше суммы обязательств).

Важно отметить, что налоговые декларации и другие отчетные формы по налогам и сборам, которые будут уплачиваться с использованием механизма единого налогового счета, придется сдавать в общем порядке. По отчетности изменения коснулись только тех платежей в бюджет, по которым нет налоговых деклараций.

В этом случае необходимо направлять уведомление об исчисленных суммах. Отправить его в ИФНС необходимо не позднее 25-го числа месяца уплаты налога.

Введение налогового счета изменяет порядок зачета и возврата переплаты, с января 2023 года ее можно вернуть только в размере положительного сальдо по единому счету. Зачесть положительное сальдо можно:

в счет будущих платежей по конкретному налогу и взносу;

уплаты налогов и взносов третьего лица;

исполнения решений налоговой инспекции о привлечении к ответственности;

погашения задолженности по налоговым платежам, которые не учитываются в совокупности обязательств.

Новый механизм уплаты налогов изменит порядок взыскания неуплаченных налогов. Инспекция будет выставлять требование об оплате долга на сумму отрицательного сальдо по единому счету. Если требование не выполнить, ИФНС обратится в банк для взыскания задолженности с расчетного счета.

При блокировке банковских счетов налогоплательщика, расходные операции будут приостановлены в пределах отрицательного сальдо. Блокировку снимут, когда компания (ИП) перечислит денежные средства на единый налоговый счет и сальдо станет положительным или нулевым.

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Что нового в НДФЛ

Большой блок изменений предусмотрен по налогу на доходы физлиц. Для налоговых агентов будет действовать новый срок уплаты в бюджет НДФЛ: перечислить денежные средства надо будет до 28 числа текущего месяца.

При этом расчетный период, за который будет рассчитываться и перечислять налог сдвинется: вместо календарного месяца будут периоды с 23-го числа прошлого по 22-е число текущего месяца. Для выплат доходов в декабре и январе будут свои сроки:

для зарплаты в начале декабря – с 23 ноября по 22 декабря; для предновогодних выплат – с 23 по 31 декабря; январские зарплаты – с 1 по 23 января и далее – в обычном порядке.

Одновременно с изменениями по датам уплаты и расчетным периодам, меняется порядок и формы предоставляемой отчетности по НДФЛ. Квартальную 6-НДФЛ надо будет сдавать в ИФНС не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, а годовую форму – до 25 февраля следующего года. Причем отчетность за 2022 год, сдаваемую в следующем году, надо отправить в налоговую инспекцию уже в новый срок.

Форму 6-НДФЛ доработали с учетом изменений по расчетным периодам: в разделе 1 оставили только четыре строки для заполнения сумм налога, которые перечисляются в течении отчетного квартала. При этом срок уплаты НДФЛ указывать не придется. Перед отправкой отчетной формы – обязательно проверьте ее актуальность.

Нововведения коснутся правил налогообложения НДФЛ при перечислении сотруднику заработной платы за первую часть месяца (аванса): начиная с 2023 года из перечисляемой суммы необходимо удерживать сумму НДФЛ. Это новшество связано с изменением алгоритма определения даты получения дохода: в новом году датой получения будет считаться фактическая дата поступления денежных средств.

Ранее действовал другой порядок: датой получения дохода с авансовой выплаты зарплаты признавалось последнее число месяца, за который был начислен заработок, соответственно НДФЛ удерживался только при итоговом (за месяц) расчете с работником.

НДФЛ по повышенной ставке 15% будет рассчитываться по совокупности налоговых баз. Лимит 5 млн рублей, сверх которого применяется новая ставка, будет определяться по сумме всех видов доходов за год – зарплата, премии, отпускные, доходы от ценных бумаг и прочие. Исключение из этого правила – доходы от долевого участия, по которым налогооблагаемая база определяется по текущим правилам.

С 1 января снимают запрет на перечисление НДФЛ в бюджет за счет средств работодателя. Это изменение связано с тем, что перечисление денежных средств на единый налоговый счет для уплаты НДФЛ может потребоваться до фактического удержания налога из доходов сотрудников.

Выплаты мобилизованным освободили от уплаты НДФЛ. Это касается правоотношений, которые возникли с начала 2022 года:

Безвозмездные выплаты и передача иного имущества мобилизованным, служащим по контракту, а также членам их семей. При условии, что доходы связаны с прохождением службы по мобилизации или по контракту.

Доходы, полученные из-за прекращения обязательства по кредитам или займам, оформленным на мобилизованного, контрактника, участника спецоперации или членов их семей, в случае гибели военнослужащего или получения им инвалидности первой группы.

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Изменения по страховым взносам

С 2023 года произойдут изменения в части расчета предельной базы по взносам. Показатель устанавливается исходя из размера средней зарплаты, увеличенной в 12 раз, и повышающего коэффициента 2,3.

Безвозмездно полученные выплаты, а также передача имущества мобилизованным и контрактникам освобождается от страховых взносов и взносов на травматизм при условии, что такие выплаты связаны со службой по мобилизации или контракту. Применение этой меры касается правоотношений, возникших с 1 января 2022 года.

Изменения в НДС

Безвозмездная передача мобилизованным, контрактникам и членам их семей необлагаемых НДФЛ доходов в виде денежных средств и имущества, освобождается от НДС. Мера применяется с 1 января 2022 года.

Новшества по налогу на прибыль

Начиная с отчетности за 2022 год необходимо использовать новую форму налоговой декларации, основные изменения в отчетной форме касаются компаний, зарегистрированных на Курильских островах, и международных холдингов. Порядок заполнения основных показателей не изменился.

С 2023 года наступает денонсирование соглашения об избежании двойного налогообложения между Россией и Украиной. Это приведет к увеличению налоговой нагрузки российских компаний, т. к. фискальные платежи придется уплачивать в бюджеты обеих стран.

Важное изменение – перенесен срок сдачи отчетных форм, а также зафиксирован в НК срок уплаты налога. Квартальную декларацию необходимо представлять в налоговую инспекцию до 25 числа следующего месяца, а годовую – до 25 марта 2024 года. Перечисление в бюджет авансовых платежей и итоговой суммы налога теперь не привязано к сроку направления декларации.

Перечислять аванс нужно до 28 числа следующего месяца, а окончательный налог – до 28 марта следующего года.

В 2023-2024 годах отрицательные курсовые разницы нужно будет признавать в расходах только на дату погашения обязательств. Аналогичные правила действуют с 2022 года в отношении положительных курсовых разниц.

Важные изменения вступят в силу в отношении амортизации НМА: активы в виде компьютерных программ и баз данных можно будет амортизировать с повышающим коэффициентом не выше трех. Его же можно применять в отношении основных средств, включенных в единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Расходы в виде выплат и другого имущества, безвозмездно переданные мобилизованным, контрактникам или членам их семей и необлагаемые НДФЛ, подлежат включению в состав внереализационных расходов. Это касается расходов, понесенных с начала 2022 года.

Суммы прекращенных обязательств по кредитам и займам, оформленным на мобилизованных, контрактников и членов их семей, признаются безнадежными долгами. Отнесение к безнадежным долгам возможно с 1 января 2022 года в случае гибели военнослужащего или получения инвалидности первой группы.

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Изменения в налоге на имущество

Внесено множество изменений по налогу на имущество организаций. С 2023 году не будут повышать кадастровую стоимость, используемую для целей налогообложения. Налоговая база на будущий год будет определяться как стоимость, указанная в ЕГРН по состоянию на 1 января 2022 года. Исключение будет действовать для объектов, у которых изменились характеристики (например, из-за достройки или реконструкции).

Начиная с отчетности за 2022 год российские компании освобождены от обязанности сдавать декларации по налогу на имущество в отношении «кадастровой» недвижимости. ИФНС будет самостоятельно рассчитывать налог и уведомлять организацию. Если организация не подавала заявление на льготу и не получила такое сообщение, она обязана направить инспекторам сообщение о наличии «кадастровой» недвижимости, которую признают объектом налогообложения.

Одновременно с этим нововведением, компании в общем порядке будут рассчитывать и перечислять в бюджет суммы авансовых платежей и налога по данному имуществу.

С 1 января 2023 года действует обновленная форма и порядок заполнения декларации по налогу на имущество. Налоговая служба уточнила правила заполнения разделов 1-3, включила в отчет новый раздел 2.2, а также актуализировали коды налоговых льгот. По новому шаблону нужно подавать декларацию начиная с отчетности за 2022 год.

Что нового в акцизах

Сахаросодержащие напитки отнесут к подакцизным товарам. Ставка составит 7 рублей за 1 литр. Изменения вступят в силу с 1 июля 2023 года.

Изменения в спецрежимах

По упрощенке сдвинули сроки уплаты авансовых платежей и итогового налога, а также – сроки направления декларации. Заплатить авансовые платежи необходимо до 28-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. Итоговый годовой налог придется платить до 28 марта (для организаций) или до 28 апреля (для индивидуальных предпринимателей). Декларацию надо сдать до 25 марта (организации) или до 25 апреля (для предпринимателей).

С нового года вступает запрет на применение УСН налогоплательщиками, которые производят или торгуют ювелирными изделиями или другими товарами, изготовленными из драгоценных металлов. Дополнительно: для предпринимателей, занимающихся ювелирным бизнесом, будет установлен запрет на применение патентной системы налогообложения.

В перечень расходов включили расходы в виде необлагаемых НДФЛ выплат и имущества, безвозмездно переданных мобилизованным, контрактникам и членам их семей. Это касается расходов, понесенных с начала 2022 года.

На закрытом семинаре «Как защитить бизнес» Евгений Сивков расскажет обо изменениях НК, о которых должен знать каждый. А также поделится кейсами как проходить различные проверки и не допустить суда с ФНС.