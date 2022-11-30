Уровень зарплат: вас будут проверять

Чего нужно опасаться

Система АСК ДФЛ дает контролерам возможность автоматизировать проверку процесса уплаты бизнесом НДФЛ своих сотрудников, а также страховых взносов на предмет возможного вывода этих средств из-под фискального гнета. При выявлении расхождения со средними показателями по ряду параметров формируется так называемое предзаполненное требование, компания в таком случае обязана дать пояснения.

АСК ДФЛ позволяет инспекторам экономить время, которое они тратили раньше, выполняя подобные операции в ручном режиме.

Но данная система облегчает жизнь не только налоговикам, но и бухгалтерам. Ведь ее применение снижает количество повторных требований для разъяснения одного и того же вопроса. То есть поток требований о разъяснениях существенно ослабнет.

Будем надеяться, что налоговики учтут опыт использования системы АСК НДС (она применяется с 2013 года). При наличии серьезных штрафов за просрочку ответов на требования о пояснениях многие компании получали тогда по десятку таких требований в неделю.

Разумеется, новая система не застрахована от ошибок. Но если, например, одно и то же требование будет приходить в компанию регулярно, из квартала в квартал, можно подать жалобу в специальный раздел «Обратиться в ФНС России» на сайте nalog.ru.

Будьте внимательны

Хотя, как следует из названия налога, он взымается с доходов физических лиц, начиная с 2020 года суммы недоимок НДФЛ взыскиваются именно с налогового агента, то есть с компании, где трудится человек (см. п. 9 ст. 226 НК). Поэтому АСК ДФЛ интересуется именно организациями, а не гражданами непосредственно.

Система призвана выявлять факты выплаты заработка ниже уровня МРОТ. В этом случае компания должна дать необходимые пояснения (может быть, человек просто трудится на полставки).

Второй показатель, на который обращает внимание АСК ДФЛ – отклонения от средней заработной платы (по отрасли либо по региону). Соответствующий процент отклонения, на который обратит внимание АСК ДФЛ, заложен в систему. Причем показатель этот зависит от множества тех или иных обстоятельств и параметров.

Но в любом случае небольшие отклонения (в пределах нескольких сотен рублей) неприятностей компании не доставят.

Для того, чтобы загрузить систему необходимой информацией, налоговики используют различные источники. В том числе – сведения о доходах физлиц, предоставляемые работодателями (порядка 100 млн. по НДФЛ и около 50 млн. по страховым взносам за квартал).

Это – открытые источники. Все данные такого рода можно найти на сервисе ФНС «Прозрачный бизнес». Сведения там обновляются в ежегодном режиме 1 августа.

В то же время нужно помнить о том, что контролеры не обязаны следовать указаниям программы, они самостоятельны в принятии решений. Поэтому инспектор имеет полное право выставлять столько требований, сколько сочтет нужным.

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Есть отклонения? Чем это грозит

Никто, разумеется, не может принудить компанию выплачивать работникам чрезмерно большие зарплаты. Однако если в сопоставимой ситуации сотрудники одной организации получают зарплату в несколько раз меньшую, чем в другой компании – это вызовет вполне обоснованный интересе налоговиков.

А вот самозанятым гражданам пока можно не беспокоиться. Инспекторы при помощи АСК ДФЛ получают информацию о их доходах, но только из статистических соображений. Никаких санкций для таких граждан не предусмотрено.

Что касается расходов физических лиц, то систему они не интересуют, ей важно получить сведения о доходах. Ведь налог введен именно на доходы, а вовсе не на расходы физлиц.

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Многих интересует, как инспекторы распоряжаются собранной ими информацией. Нужно помнить о том, что существует такое понятие, как налоговая тайна (см. ст. 102 НК), потому те же внебюджетные фонды или Роструд сведения от налоговиков получать права не имеют. А вот прокуратура является исключением из данного правила.

Конечно, ИФНС обращает внимание на жалобы сотрудников на своих работодателей по поводу получаемой зарплаты. При этом в налоговом ведомстве утверждают, что у них отсутствуют параметры наподобие минимальной численности жалобщиков, необходимой для реакции контролеров. Все решается сугубо индивидуально.

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О перспективах

В ФНС намерены совершенствовать систему АСК ДФЛ. Так, предполагается в будущем ввести практику сведения нескольких требований в один массив. То есть бухгалтеру не придется отвечать на несколько требований в соответствующие сроки. Это, безусловно, экономия времени и нервов.

В то же время при получении такого объединенного требования стоит попросить инспекторов продлить сроки ответа ввиду большего, чем раньше, объема работы. И такое обращение нужно будет отправить в ИФНС не позднее дня, следующего за днем получения требования (см. п. 3 ст. 93 НК).

Евгений Сивков, налоговый консультант, аудитор, писатель