Налоговые споры: работа над ошибками

Директор или ИП?

Директор компании прекращает с ней трудовые отношения, тут же регистрируется в качестве ИП и заключает гражданско-правовой договор с организацией уже в качестве управляющего.

Функции у него те же самые, больше ни с кем он в таком качестве не сотрудничает. ИП при этом получает фиксированную зарплату, ему сдают в аренду офис (по льготной цене), предоставляют услуги связи. В актах, которые подписывает управляющий, отсутствует перечень оказанных им услуг.

В то же время вознаграждение управляющего на порядки превышают зарплату директора. Инспекторы в такой ситуации потребуют переквалификации гражданско-правовых отношений в трудовые (отсюда – НДФЛ и взносы с заработной платы руководителя). И суд, скорее всего, с ними согласится (см. определение ВС от 10.02.2022 № 304-ЭС21-28407).

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, следует позаботиться о том, чтобы акты об оказании услуг были составлены грамотно, с подробным перечнем конкретных услуг. Разница между зарплатой директора и вознаграждением управляющего не должна быть слишком большой, чтобы снять возможные вопросы по поводу уклонения от уплаты НДФЛ и страховых взносов.

И, наконец, желательно, чтобы такой ИП оказывал примерно те же услуги иным организациям.

Вы числитесь в реестре МСП?

Иногда компании, которые отвечают признакам МСП, применяют льготный тариф. Однако в том случае, когда они не числятся в реестре МСП – инспекторы наверняка оспорят подобную практику. И будут правы: только компании, которые внесены в данный реестр, имеют право на льготы (см. определение ВС от 01.04.2022 № 307-ЭС22-2904, письмо ФНС от 26.02.2021 № СД-17-11/65@).

Необходимо проверить запись о включении вашей компании в реестр на сайте ФНС.

Реестр обновляется 10-го числа каждого месяца, исключают оттуда 10 августа.

Вы позабыли отчитаться или представить среднесписочную численность сотрудников? Подайте сведения до 1-го числа следующего месяца, и 10-го числа вы будете восстановлены в реестре.

Льготы по НДФЛ – это законно?

Классическая ошибка неопытного бизнесмена на упрощенке: занижение базы НДФЛ путем продажи недвижимости, приобретенной ранее для личных нужд, притом, что по факту помещение используется для ведения предпринимательской деятельности.

Судьи встанут на строну контролеров, если имущество, используемое в личных целях, не обособлено юридически от коммерческой недвижимости. Ведь в этом случае налогоплательщик не имеет права на льготы по НДФЛ, которые предусмотрены п. 17.1 ст. 217 НК (см. определение ВС от 04.05.2022 № 305-ЭС22-5666).

Нужно помнить о том, что связанная с предпринимательской деятельностью продажа имущества подлежит обложению УСН, а не связанная с бизнесом будет облагаться НДФЛ (см. письмо Минфина от 05.03.2022 № 03-04-05/16195).

Но по поводу того, для каких целей использовалось имущество, вам, возможно, придется вести споры с налоговиками.

Корректировочные счета-фактуры и НДС

Иногда бизнесмены ошибочно считают, что судебное решение освобождает их от документальной фиксации операций. Это происходит, например, при исключении из базы по НДС спорных сумм.

Дело в том, что при изменении стоимости или объемов работ размер вычета определяется как раз на основании корректировочных счетов-фактур. И право на вычеты появляется в тот момент, когда стороны заключают соглашение об изменении характера работ.

Так что, если отсутствует такое соглашение – отсутствует и право на вычет. И судебный акт не является равноценной заменой подобному соглашению (см. определение ВС от 15.04.2022 № 306-ЭС22-4027).

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Заявление о возврате налогов: как правильно

В ходе камеральной проверки налоговики отказывают компании в возмещении НДС. Налогоплательщик через суд добивается отмены такого решения. Что нужно сделать для того, чтобы в кратчайшие сроки вернуть излишне уплаченный налог и добиться выплаты процентов за несвоевременный возврат?

Для этого потребуется подать соответствующее заявление в инспекцию. В какие сроки это нужно сделать? Здесь важен момент подачи заявления о возврате, ведь от этого зависит, как будут начисляться проценты – по ст. 176 или по ст. 78 НК (см. определение КС от 24.02.2022 № 447-О).

Ответ звучит очень просто: заявление следует подавать в тот же момент, когда подается декларация, вычеты по которой превысили размер НДС. И сделать это необходимо еще до окончания проверки.

Лимитом возмещения НДС до окончания камеральной проверки считается сумма уплаченных налогов и страховых взносов за 2021 год. А для подачи заявления на ускоренный порядок возврата отводится пять дней после подачи декларации (см. п. 7 ст. 176.1 НК).

Отмена выездной проверки – это возможно?

Могут ли инспекторы провести выездную проверку в то время, когда деятельность компании принудительно приостановлена (например, по поводу административного правонарушения)? Да, это будет вполне законным решением контролеров. Дело в том, что инспекторы назначают выездные проверки на основании критериев риска (главный из них – подозрение об участии компании в схемах).

Если компания подпадает хотя бы под один из подобных критериев – назначение выездной проверки налоговиками вполне правомерно (см. определение ВС от 12.05.2022 № 307-ЭС22-5847).

Так что любой компании, находящейся в группе риска, следует выполнять стандартные рекомендации по подготовке к выездной проверке.

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Закрыли ИП – удалось обнулить налоги?

Если ИП надеется обнулить налоги, отказавшись от своего статуса, то его ожидания будут обмануты. В конечном итоге дело может дойти до того, что взыскание будет обращено на его имущество. При нехватке такого имущества для покрытия задолженности пристав направит исполнительный лист для взыскания за счет зарплаты бывшего предпринимателя (см. постановление КС от 23.06.2022 № 26-П).

В такой ситуации от взыскания удастся защитить лишь сумму, которая равняется прожиточному минимуму. Для этого необходима подача соответствующего ходатайства на портале госуслуг.

Для получения более существенных льгот при наличии детей и иждивенцев вам придется обращаться в суд.

Евгений Сивков, налоговый консультант, аудитор, писатель