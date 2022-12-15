НДФЛ

Как при ЕНП платить НДФЛ и заполнять отчетность

С 2023 года в порядке уплаты налогов масштабные изменения из-за единого налогового платежа для юридических лиц и ИП. Налоговая служба рассказала, как при ЕНП платить НДФЛ и заполнять отчетность.

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Как при ЕНП платить НДФЛ и заполнять отчетность
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Рассмотрим примеры, которые привело ведомство.

Пример № 1

Зарплату за декабрь 2022 года и отпускные за январь 2023 года сотруднику выплатили 10 января.

Налоговое ведомство пояснило, что:

  • эти доходы относят к налоговому периоду – 2023 году;
  • дата их получения – 10 января;
  • срок перечисления налога – не позднее 30 января.

Доходы и НДФЛ в отчетности отражают так:

  • в разделах 1 и 2 расчета 6-НДФЛ за I квартал 2023 года;
  • приложении 1 к форме 6-НДФЛ за 2023 год;
  • справке о доходах и суммах налога за 2023 год.

При этом доходы не указывают в 6-НДФЛ за 2022 год.

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Пример № 2

Зарплату выплатили новому сотруднику. Его приняли в организацию в марте 2023 года. Доход за первый месяц работы перечислили равными долями 17 марта и 3 апреля. У сотрудника есть ребенок.

ФНС отметила, что:

  • поскольку дата получения дохода за первую половину месяца – 17 марта, за вторую – 3 апреля, в справке о доходах и суммах налога за 2023 год указывают месяцы «03» и «04»;
  • стандартный вычет на ребенка предоставляют за март и апрель;
  • срок перечисления налога с зарплаты за первую половину марта – не позднее 28 марта, за вторую – не позднее 28 апреля.

По этим доходам разделы 1 и 2 расчета 6-НДФЛ заполняют так:

  • зарплата за первую половину марта и налог отражают в отчете за I квартал 2023 года;
  • доход за вторую половину месяца и НДФЛ – в расчете за полугодие.

Напомним, что с отчета за I квартал 2023 года 6-НДФЛ сдают по обновленной форме.

Источник: письмо ФНС от 09.11.2022 № БС-4-11/15099@.

Евгений Сивков, налоговый консультант, аудитор, писатель

 

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