Выездная налоговая проверка. Полезные ошибки

Если получено требование

О критериях отбора претендентов на выездную проверку писали неоднократно. Стоит отметить, что информацию для предпроверочного анализа налоговики стремятся получать непосредственно от налогоплательщика, направляя требования о представлении документов (информации). Это самое распространенное внепроверочное мероприятие, возможность которого предусмотрена п. 2 ст. 93.1 НК.

Внимание: вне рамок проверки налоговики вправе потребовать представить лишь те документы (информацию), которые касаются конкретной сделки (что подтверждается и судами, см., например, постановления АС Уральского округа от 16.01.2020 № Ф09-9127/19, от 18.10.2018 № Ф09-6670/18).

Налоговики вправе потребовать представить документы по нескольким сделкам, это допустимо. Не стоит надеяться на то, что сугубо формальный недостаток требования – например, в документе нет указания на то, какое конкретно мероприятие проводится, – означает, что требование недействительно.

ВС указывал, что если истребование документов объективно необходимо, а требование:

позволяет идентифицировать контрагента, по поводу работы с которым запрашиваются документы;

конкретизирует документы, информацию и период, интересующий проверяющих,

то такое требование законно (определение от 19.09.2018 № 307-КГ18-14038).

Кто к нам пришел?

Получено решение о проведении выездной налоговой проверки – следует проверить его на наличие, корректность формулировок и наличие обязательных реквизитов, в том числе:

полное и сокращенное наименование проверяемого (или ФИО. ИП);

предмет проверки (налоги, правильность исчисления и уплаты которых проверяется);

проверяемые периоды;

должности, ФИО. проверяющих.

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Чтобы проверка не обернулась уголовкой

Изучение п. 8 Инструкции о порядке взаимодействия ОВД и налоговиков (утв. приказом МВД № 495, ФНС № ММ-7-2-347 от 30.06.2009) порождает подозрения, что сотрудники ОВД могут быть привлечены налоговиками фактически по любому поводу и основанию.

Однако в таком случае в решении должны быть указаны ФИО и должности сотрудников, выделенных по запросу налоговиков для участия в проведении проверки. Если только они не привлечены для обеспечения безопасности, для защиты жизни и здоровья налоговиков (см. письмо ФНС от 25.07.2013 № АС-4-2/13622).

Проведение выездной налоговой проверки не исключает действия профильных «полицейских» нормативных актов (прежде всего закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»), так что помните о том, что сотрудники ОВД, чьи имена указаны в решении, вправе проводить:

выемку документов;

исследования;

опросы;

осмотры помещений и т.д.

А самое главное – собирать доказательства, которые не имеют к налоговой проверке никакого отношения, но дают основания полагать, что имеет место правонарушение или преступление.

Именно поэтому первым делом следует убедиться, в частности, что на всех рабочих машинах стоит исключительно лицензионное ПО. Обнаружение нелицензионной программы возможно и в рамках сугубо налоговой проверки, и повлечет за собой реальное уголовное дело.

Вот почему крайне важно контролировать состав проверяющих, фиксируя присутствие не поименованных в решении лиц – это дает неплохие шансы в дальнейшем признать недопустимыми доказательства, полученные с нарушением закона.

Уголовное дело абы кто не возбуждает

И по сей день приходится слышать о том, что оперативники инициируют возбуждение уголовного дела по «налоговым» статьям, хотя с 9 марта 2022 года вступил в силу закон № 51-ФЗ, которым в ст. 140 УПК возвращена отмененная ранее ч. 1.3.

Иными словами, поводом для возбуждения «налогового» уголовного дела (ст. 198 – 199.2 УК) могут стать лишь те материалы, которые направлены налоговиками в соответствии с налоговым законодательством для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Таким образом, перед тем как материалы, собранные налоговиками, отправятся к следователям, должно закончиться производствопо налоговому правонарушению – и, соответственно, есть возможность урегулировать конфликт, предотвратив возбуждение уголовного дела.

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Об истребовании документов

Самый верный способ нарваться на неприятности – это игнорировать требование о представлении документов. Во-первых, каждый непредставленный документ «стоит» 200 руб. (ст. 126 НК). Во-вторых, таким образом можно «доиграться» до выемки.

Если истребуемых документов нет, то достаточно в ответе указать на этот факт, приложив доказательства, подтверждающие невозможность представления. Если налоговики запрашивают документы, которые уже ранее представлялись, то в ответе на требование должны содержаться:

указание на этот факт;

реквизиты требования, на основании которого документы уже представлялись плюс копия предыдущего ответа.

Если налоговики требуют слишком многого за слишком краткий срок, то достаточно составить и направить ходатайство о продлении срока, указав причины, по которым невозможно представить документы в установленный срок.

Лучшая мера безопасности бизнеса – это превентивный анализ и исправление ошибок до того, как их обнаружат контролеры. На семинаре Евгения Сивкова рассматриваются только практические вопросы – как избежать претензий, как правильно держаться на комиссиях по легализации и допросах, как противостоять незаконным действиям, доначислениям и штрафам и многое другое.

И все-таки выемка

К сожалению, неверное понимание принципиальности приводит к тому, что налоговики берут нужные документы сами, т.е. производят выемку (ст. 94 НК). Какие нарушения чаще всего допускают проверяющие на этом этапе:

перед началом выемки не предъявляют постановление о производстве выемки;

не разъясняют присутствующим права и обязанности;

задействуют в выемке «дежурных» понятых или даже сотрудников проверяемого (спойлер – понятые должны быть действительно посторонними );

не перечисляют все изъятые документы в протоколе выемки (прилагаемых описях, если документов много).

Необходимо добиваться того, чтобы и малейшее нарушение фиксировалось в протоколе. Не стоит уповать на формальную возможность оспорить постановление о производстве выемки, равно как и признать действия налоговиков незаконными. В подавляющем в большинстве случаев суды отказывают заявителям (см., в частности, определение ВС от 13.05.2022 № 305-ЭС22-7301, постановление АС Уральского округа от 09.09.2022 № Ф09-6060/2022).

Опрос или допрос

Свидетелем может выступать любое лицо, которое может сообщить о каких-либо обстоятельствах, имеющие значение для осуществления налогового контроля. Однако свидетель может быть не только допрошен, но и опрошен.

Опрос физических лиц по поводу каких-либо фактов, которые имеют значение для налогового контроля – это не допрос. Хотя бы потому, что его результаты доказательственной силы не имеют.

Результаты же допроса, зафиксированные в протоколе, являются доказательствами, при условии, что они:

получены с соблюдением процедуры допроса и

надлежащим образом оформлены.

Иначе есть возможность признать эти протоколы ненадлежащими доказательствами (абз. 2 п. 4 ст. 101 НК, ч. 3 ст. 64 АПК).

Впрочем, доказательственная сила даже корректных протоколов, как показывает судебная практика, невелика, если нет иных доказательств (см. постановления ФАС Уральского округа от 17.12.2012 № Ф09-11909/12, Поволжского округа от 08.08.2012 № А12-12839/2011, от 11.10.2010 № А55-26723/2009, Северо-Западного округа от 18.05.2010 № А66-7390/2009).

Оформление результатов выездной налоговой проверки и наиболее распространенные ошибки, совершаемые проверяющими при этом, требуют отдельного разговора. Однако очевидно, что снизить риски привлечения к налоговой и тем более уголовной ответственности можно лишь при скрупулезном исполнении закона.

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