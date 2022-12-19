Налоговая система США: как это было

На формирование налоговой системы влияют, как правило, внешнеполитические факторы (например, война), экономические обстоятельства (кризисы), а также проблемы с администрированием тех или иных налогов и сборов. В ряде случаев подобные факторы носят комплексный, то есть комбинированный характер.

Если говорить о США, то на развитие фискального сектора экономики этого государства оказали воздействие такие обстоятельства, как Гражданская и две Мировые войны, а также Великая депрессия.

На протяжении первых лет существования нового государства его власти в период с 1791 по 1802 годы ввели налоги на спирт, сахар, табак, конные экипажи, на ценные бумаги, на продажу рабов, а также на имущество, которое продавалось посредством организации аукционов.

В 1812 году США развязали агрессивную войну против бывшей метрополии с целью захвата Канады. Неудачно складывающиеся и затянувшиеся боевые действия нанесли серьезный удар по бюджету, а потому правительство страны ввело налоги на предметы роскоши (драгоценности и часы).

Способ, прямо скажем, не оригинальный. Так поступали еще власти Древнего Рима. В 1817 году эти налоги были отменены, их роль стали выполнять таможенные сборы на импортируемые США товары.

А в 1862 году с той же целью (компенсация оборонных расходов) был введен прогрессивный подоходный налог: страну расколола Гражданская война. Граждане, чей годовой доход составлял от 600 до 10 000 долларов, вносили в казну 3% от соответствующей суммы. Для богачей процент составлял уже 4% – 6%. В 1866 году американские налоговики собрали 310 миллионов долларов. Этот показатель им удалось превзойти лишь в 1911 году.

В конце XIX, начале XX веков этот не самый популярный налог то отменяли, то вводили снова. Правительство пыталось опытным путем убедиться, можно ли заменить его иными сборами, например, акцизами на алкогольную и табачную продукцию. А принятая в 1913 году очередная поправка к Конституции предоставила Конгрессу право самостоятельно вводить и отменять любые федеральные налоги. И потому в 1918 году, когда США вступили в Первую мировую войну, фискальная система дала бюджету уже более миллиарда долларов во много благодаря подоходному налогу.

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Наступил Черный вторник 1929 года. США на долгое время погрузились в депрессию. С целью покрытия бюджетного дефицита в 1932 году было организовано резкое повышение налогов. Так, ставка налога на доходы физлиц могла достигать 55%, а для налога на корпорации – 14%.

Поскольку эта реформа с треском провалилась, только усилив кризисные явления в экономике, ее инициатор (президент Гувер) проиграл выборы. К власти пришел Франклин Рузвельт. Тот в рамках предвыборных обещаний сулил американцам внедрение таких эффективных финансовых инструментов, как увеличение налогового бремени на сверхдоходы (75% при доходах свыше полумиллиона долларов), и отмену пресловутого Сухого закона. Позитивный эффект вроде был достигнут, однако это явление было кратковременным.

Уже в 1937 году бюджетный дефицит снова стал расти. Отчасти это объяснялось широким диапазоном реализуемых администрацией Рузвельта не самых эффективных социальных программ.

Президент стал прислушиваться к рекомендациям знаменитого экономиста Джона Кейнса (расходы государства и инвестиции необходимо еще сильнее увеличить для повышения платежеспособного спроса). Однако власти воздержались от принятия радикальных решений: налоги повышать перестали.

А вот с началом Второй мировой войны отдельные виды налогов стали взыматься по ставке порядка 96%. Рост военных расходов благотворно повлиял на экономику: безработица была ликвидирована практически полностью, ВВП демонстрировал ежегодный прирост в пять и более процентов. Гособоронзаказ позволил покончить с Великой депрессией. Рост занятости положительно отразился на числе налогоплательщиков, в 1945 году их насчитывалось 42 миллиона 600 тысяч человек, уплативших казне более 35 миллиардов (для сравнения: 3 миллиона 900 тысяч в 1919 году и сумма 2,2 миллиарда).

Пришедший на смену Рузвельту Трумэн не пошел на такой шаг, как снижение фискального бремени. А после начала войны в Корее в 1950 году налоги были увеличены.

Впервые в послевоенное время на снижение налогов пошел Кеннеди, который руководствовался теориями такого антагониста Кейнса, как Меллон.

С его подачи в США стала внедряться практика возврата платежей налогоплательщикам.

Кроме того, президент считал плодотворной точку зрения, согласно которой различные социальные льготы (например, в медицинской сфере) оживляют потребительский спрос и положительно воздействуют на экономику. Средний показатель снижения налогов при Кеннеди составил порядка 20% – 30%. Верхняя планка подоходного налога была снижена с 91% до 70%. Рост ВВП в то время составлял 3,74% в год. Но эскалация войны во Вьетнаме затормозила этот рост.

В 1968 году последовало новое (правда, небольшое) повышение налогов. При этом бюджетный дефицит находился на рекордно низком уровне, а вот инфляция была достаточно высока.

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В период с 1971 по 1975 годы – новый поворот в сторону снижения налогов при одновременном снижении бюджетных расходов. Не помогло: экономика вступила в период рецессии. Свое влияние оказал и нефтяной кризис 1975 года.

В 1986 году президент Рональд Рейган провел масштабную налоговую реформу. В среднем подоходный налог был снижен на 23%, были введены три ставки: 15, 28% и 33%. В то же время фискальные органы США активизировали усилия по сокращению возможностей уклонения от уплаты налогов корпорациями.

Реформа помогла создать в стране свыше 40 миллионов рабочих мест. В то же время положение малоимущих граждан за счет сокращения социальных программ стало тяжелее. Что касается среднего класса, то среди сторонников и противников рейганомики споры о его положении в то время не утихают до сих пор.

Президент Джордж Буш-старший стал знаменит благодаря фантастическому налоговому кульбиту. В 1990 году на пресс-конференции он обратился к журналистам: читайте по моим губам, новых налогов не будет. А спустя две недели были резко подняты ставки налога на доходы богатых граждан.

Пришедший на смену республиканцу Бушу демократ Клинтон повысил ставку налога на доходы богатых американцев с 31% до 36%, что позволило на некоторое время получить профицитный бюджет.

Новый колебательный период в движении фискальных качелей последовал в 1999 году. В это время 20% самых богатых семей получили 49% национального дохода и уплатили 59% федеральных налогов. И те же самые люди получили 78% прибыли за счет сокращения налогов.

Реформа Буша-младшего начиная с 2001 года за десять лет сохранила налогоплательщикам 1,3 триллиона долларов. Был установлен обновленный минимум подоходного налога – 10%. Была обновлена вся сетка прогрессивной шкалы налогообложения:

ставка 28% была снижена до 25%;

31% – до 28%;

36% – до 33%;

39,6% – до 35%.

А в 2003 году Буш сократил налог на дивиденды до 15 процентов.

Однако для приведения налоговой системы в соответствие с требованиями ВТО ряд льгот для корпораций в 2004 году был отменен.

Евгений Сивков, налоговый консультант, аудитор, писатель