Оптимизация налогообложения

Как налоговая вычисляет зарплаты в конвертах, и что бывает потом

«Да как узнают-то?!» – это одно из основных возражений на замечание об опасностях серых зарплат. Между тем серые выплаты – это не деньги в конверте, это ситуация, при которой сотрудник получает фактически больше, чем отражается по документации. И, поскольку «ничто на земле не проходит бесследно» (с), то подобные операции вскрываются довольно легко.

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Как налоговая вычисляет зарплаты в конвертах, и что бывает потом
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

«Неувязочки» в отчетности

Сопоставление показателей отчетности с контрольными соотношениями (см., например, письмо ФНС от 18.02.2022 № БС-4-11/1981, от 05.03.2022 № БС-4-11/2740) поставлено на поток. У налоговиков имеются программные комплексы, сопоставляющие данные, которые сам налогоплательщик представляет в расчетах по НДФЛ и страховым взносам, с общеизвестными данными (ФОТ, количество работающих, размеры зарплаты).

По выявлении расхождений – а они будут обязательно, – налогоплательщик получает требование о даче пояснений и просьбу сдать уточненный отчет (если вскрылись ошибки). Если налогоплательщик проигнорирует эти требования и просьбы, то может последовать штраф по п. 1 ст. 129.1 НК – это лишь для начала.

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Зарплата маловата

Особое внимание привлекают факты выплаты зарплаты ниже федерального или регионального МРОТ или среднеотраслевой зарплаты. Напомним, что запрет платить ниже федерального МРОТ (ч. 3 ст. 133 ТК) не носит универсального характера. Если работник отрабатывает норму не полностью, то нет оснований «баловать» его полным МРОТ – при условии, что неотработка нормы доказана документально.

Если же в регионе установлен свой МРОТ, то ориентироваться надо на него (ст. 133.1 ТК) и платить не меньше него. Например, в Московской области МРОТ составляет 17 930 руб./мес., что установлено соответствующим Соглашением между областным Правительством, профсоюзами и объединений работодателей от 31.05.2022.

Если налогоплательщик-работодатель прямо, в письменной форме не отказался присоединиться к данному Соглашению, то считается, что он присоединился к нему автоматом. И, следовательно, должен платить не ниже регионального МРОТ.

Средняя зарплата по отрасли фигурирует в Концепции системы планирования выездных налоговых проверок в качестве «рискового» критерия (приказ ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333). Можно успокоиться на том, что формально Концепция – это не догма, а рекомендательный документ, что закон не обязывает платить выше среднеотраслевой зарплаты.

Ключевое слово «формально». На деле если налогоплательщик не желает бесконечных проверок, требований и штрафов по мелочи и по-крупному, все критерии Концепции следует соблюдать.

Обиженные и оскорбленные сотрудники

Все просто: чем-то обиженный трудящийся, который, строго говоря, не имел ничего против «конвертика», строчит жалобу в ГИТ (на сайте госуслуг или онлайнинспекция.рф). Далее последует запрос на дачу пояснений или камералка, во время которой будут скрупулезно проверяться расчеты по страховым взносам и НДФЛ (прежде всего формы 6-НДФЛ) – и, скорее всего, доначисления.

Одной жалобы на выплату зарплаты «в конверте» недостаточно для проведения полноценной выездной проверки, но при наличии и других «грехов» она вполне может быть инициирована.

Работник может пожаловаться и в ИФНС – теперь это куда безопаснее для него, чем до 1 января 2020 года. Теперь, согласно новой редакции п. 9 ст. 226 НК, трудящийся освобождается от уплаты НДФЛ с «серой» зарплаты, это обязанность работодателя. Так что сотрудник ничем не рискует, обращаясь с жалобой. К тому же его показания – полноценное доказательство, не хуже прочих (см. определение ВС от 22.02.2018 № 305-ЭС17-19225), в том числе платежных ведомостей, банковских справок «в свободной форме» и т. п.

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Прочие «мелочи»

Работодатели до сих пор выдают сами себя, размещая вакансии с указанным уровнем зарплаты, который отличается от того, что значится во внутренних документах (штатное расписание, положение об оплате труда).

Банковские справки «в свободной форме» с указанием суммы реальных доходов – еще одно распространенное доказательство, которым давно, охотно и с успехом оперируют налоговики и принимают суды наряду с прочим (см. постановления ФАС Волго-Вятского округа от 17.04.2009 по делу № А82-12214/2007-27, Уральского округа от 13.01.2010 № Ф09-10761/09-С2, Поволжского округа от 09.06.2009 по делу № А72-6844/2008).

К вопросу о комиссиях по легализации

Письмом ФНС от 07.07.2020 № БС-4-11/10881 комиссии по легализации зарплаты отменены. Радоваться ли этому факту – каждый решает для себя сам.

Отметим лишь, что для дачи пояснений налоговики вызывают по-прежнему, и что в результате походов на комиссию можно было заблаговременно выяснить, что проверяющим уже удалось найти и вовремя принять меры, чтобы избежать самого плохого.

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Вопросы ответственности

Помимо доплаты НДФЛ и пени можно заработать штраф – 20-40% от суммы недоимки (ст. 122, 123 НК), плюс неприятности со стороны ГИТ. Налоговики поделятся со смежниками полученной информацией, а те обязательно наведаются проверить, как у вас дела с трудовым законодательством.

По ч. 1 ст. 5.27 КоАП могут последовать штрафы до 5 000 руб. (лично для должностного лица или ИП), до 50 000 руб. (для фирмы). Грубое нарушение требований к бухучету (если, например, искажение данных бухучета привело к занижению суммы НДФЛ на 10% и более, прим. 1 к ст. 15.11 КоАП), может стоить руководителю или бухгалтеру 10 000 – 20 000 руб., а то и два года дисквалификации (ч. 2 ст. 15.11 КоАП).

Что до уголовной ответственности, то за выплату серой зарплаты она вроде бы не наступает, но вот должностные лица и ИП могут «доиграться» до налоговых статей, если будет установлен крупный (особо крупный) размер неуплаты страховых взносов на ОПС, ОМС и по ВНиМ, неудержания НДФЛ, взносов на травматизм и т. п.

К тому же при попытках достать деньги для наполнения конвертов легко оказаться «крайним» участником по 115-ФЗ, что может повлечь за собой полноценную ст. 199 УК.

ИП Евгений Сивков
ИП Евгений Сивков

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