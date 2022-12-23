Налоговая экспертиза: виды, процедура, особенности

Виды налоговых экспертиз

Почерковедческая экспертиза призвана доказать, что подпись под тем или иным документом принадлежит неустановленному либо как раз надлежащему лицу (см. постановление АС Северо-Западного округа от 20.01.2022 № А05-803/21).

Технико-криминалистическая экспертиза требуется для установления времени нанесения печати, написания текста, подписания документа, наличия в тексте исправлений.

Оценка рыночной стоимости может проводиться применительно к работам и услугам, к ценным бумагам, стоимости недвижимости, размеру арендной платы, прочим имущественным правам (см. постановление АС Поволжского округа от 06.04.2022 № А55-10990/2021).

Строительно-техническая экспертиза используется для выявления соответствия фактических расходов на строительство цене, отраженной в документах, при переквалификации ремонта в реконструкцию, техперевооружение либо модернизацию (см. постановление АС Уральского округа от 04.05.2022 № А76-53191/2020), при переквалификации одного вида недвижимости в другой (см. постановление АС Западно-Сибирского округа от 22.02.2022 № А70-8599/20).

Кроме того, эксперты могут оценить технические характеристики объекта после того, как на нем были завершены те или иные работы. И, наконец, подобные экспертизы позволяют выявить цели проведения работ на объекте, а также изменение назначения объекта. Эксперты также могут дать ответ на вопрос о нарушениях последовательности проведения работ.

При проведении бухгалтерско-технической экспертизы могут быть запрошены сведения о правильности определения амортизационной группы того либо иного объекта. У экспертов могут запросить оценку фактически потребленного сырья, энергоресурсов.

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Процедурные особенности

Проведение экспертизы – процедура стадиальная, ее алгоритм представляет собой последовательность нормативно закрепленных шагов.

Первый шаг. ИФНС выносит постановление о проведении экспертизы, которое должно содержать: основание для проведения экспертизы; наименование экспертной организации; ФИО эксперта; вопросы, которые будут заданы экспертам; материалы, которые будут предложены эксперту.

Второй шаг . ИФНС знакомит компанию с постановлением и разъясняет права налогоплательщика, по поводу чего составляется протокол.

Шаг третий . Материалы, необходимые для проведения экспертизы, передаются эксперту, которому сообщают об ответственности за составление заведомо ложного заключения.

Шаг четвертый . Проведение экспертизы и составление заключения экспертом.

Шаг пятый . ИФНС знакомит налогоплательщика с этим заключением.

Шаг шестой. Эксперту задают дополнительные вопросы; по ходатайству компании назначается повторная либо дополнительная экспертиза.

Налогоплательщик имеет право

Экспертиза проводится по инициативе ИФНС, но у компании имеются соответствующие права.

Компания может заявить отвод эксперту, однако такой отвод обязательно должен быть мотивированным. К числу веских аргументов для отвода относятся зависимость экспертной организации от ФНС, родственные связи экспертов и инспекторов, наличие в прошлом служебных отношений эксперта и налоговых органов.

Можно попробовать и такой аргумент, как некомпетентность конкретных экспертов на основании имеющихся отзывов. Параллельно отводу можно предложить альтернативные кандидатуры экспертов, ссылаясь на их опыт, квалификацию, заслуги.

Эксперту можно предложить дать ответы и на дополнительные вопросы по списку налогоплательщика. Так, экспертов-почерковедов можно попросить уточнить следующие нюансы:

каково качество образцов подписи;

насколько почерк мог измениться со временем;

характер психоэмоционального состояния подписавшегося (болезнь, алкогольное опьянение);

характер обстановки при нанесении подписи (на холоде, при наличии вибрации);

возможно ли умышленное изменение почерка.

В протоколе об ознакомлении с постановлением можно отразить свое желание присутствовать при проведении экспертизы. То же самое желание можно выразить и в отдельном заявлении в инспекцию.

Налогоплательщик имеет право ознакомиться с заключением эксперта. Обратите внимание на прилагаемые к такому заключению документы, подтверждающие квалификацию и опыт экспертов. При проверке таких данных могут всплыть обстоятельства, позволяющие оспорить результаты экспертизы, например, регистрация экспертной организации по массовому адресу (см. постановление ФАС Московского округа от 14.03.2013 № А40-69092/12).

Налогоплательщик не согласен

Если вы не согласны с результатами экспертизы, можете предпринять следующие действия (их можно совершать как последовательно, так и одновременно).

Можно настаивать на проведении повторной экспертизы (если заключение страдает неполнотой и недостаточно понятно; такую экспертизу проводят те же лица) либо просить о проведении экспертизы повторной (при наличии сомнений в правильности заключения, такая экспертиза поручается уже другому эксперту).

Отказ ИФНС в исполнении подобных пожеланий может быть оспорен в судебном порядке.

Обратите внимание: если ИФНС не провела экспертизу в рамках проверки либо при проведении дополнительных мероприятий налогового контроля – она уже не имеет права просить о проведении судебной экспертизы. Но и налогоплательщик не имеет права настаивать на проведении повторной/дополнительной экспертизы, если он не выразил своего несогласия с результатами предыдущей экспертизы в ходе проведения налоговой проверки.

Оспорить результаты экспертизы вам поможет наличие следующих обстоятельств:

налогоплательщик не был ознакомлен с постановлением о назначении экспертизы;

экспертиза была проведена еще до вручения налогоплательщику постановления;

в постановлении отсутствуют сведения, указанные нами выше;

эксперт не был предупрежден об ответственности за дачу заведомо ложного заключения;

эксперт не подписал заключение либо приложения к нему;

налогоплательщика не ознакомили с заключением;

заключение вручили вместе с актом проверки;

экспертизу провели после завершения налоговой проверки (имеется исключение – это дополнительные мероприятия налогового контроля);

наличие ошибок (арифметических, методологических) в заключении эксперта.

Компания может провести свою собственную экспертизу. И тогда уже налоговики будут вынуждены опровергать данные выводы. Но суды относятся к результатам таких экспертиз еще строже, чем в тех случаях, когда экспертиза инициируется налоговиками.

Они не простят вам ни малейшей ошибки (см. постановление АС Поволжского округа от 04.03.2022 № А55-12996/21). В этом деле суд не принял в качестве доказательства результаты инициированной компанией экспертизы, поскольку в приложении к заключению отсутствовали фотографии нужных документов, эксперт в своем заключении ссылался лишь на их визуальный осмотр. Кроме того, в заключении отсутствовал точный адрес места проведения экспертизы. Был выявлен еще ряд мелких недочетов.

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Сами себе эксперты

Иногда инспекторы ведут себя слишком самоуверенно и фактически берут на себя роль экспертов. Например, такие «смельчаки» могут написать в акте проверки, что подписи на различных документах не совпадают, и это видно невооруженным глазом. В подобной ситуации стесняться не стоит, нужно указать на то, что налоговики некомпетентны в тех или иных вопросах, а потому необходимо проведение экспертизы.

Характерный пример. Налоговики заявили, что поставки металла, необходимого для производства изделий, отсутствовали. Однако суд пришел к выводу, что без проведения технической экспертизы делать такие заявления не стоит (см. постановление АС Приволжского округа от 26.04.2022 № А49-22/2021).

И, наконец, еще один важный нюанс: право отбирать материалы для проведения экспертизы принадлежит только ИФНС.

В момент назначения экспертизы она не обязана знакомить с ними налогоплательщика (см. постановление АС Уральского округа от 18.05.2022 № А76-32392/21).

Евгений Сивков, налоговый консультант, аудитор, писатель