Правила раздельного учета НДС

Легальные способы раздельного учета

Если расчет пропорции по выручке невозможен по тем или иным причинам, компании могут использовать другие варианты. Но самым типичным все же остается учет по выручке компании. Пропорция в этом случае определяется исходя из стоимости отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (в общей стоимости реализации за налоговый период), когда такие операции подлежат обложению НДС (см. п. 4.1 ст. 170 НК).

В общую стоимость товаров, работ, услуг входит исключительно выручка от реализации. А вот те поступления, которые не относятся к реализации, в расчете принимать участия не могут. Это те же проценты по вкладам, дивиденды, штрафы, неустойки (см. письмо Минфина от 16.01.2017 № 03-07-11/1282).

И выручку следует учитывать без налога. Только в этом случае выручка станет сопоставима с показателем по операциям, которые не облагаются НДС (см. письмо ФНС от 21.03.2011 № КЕ-4-3/4414).

Пример разделения входного НДС по выручке

Организация ведет как облагаемые, так и не облагаемые НДС операции. Выручка от облагаемых операций за квартал составила 800 000 руб. (без учета НДС). Выручка от необлагаемых операций составила еще 200 000 руб.

Сумма входного НДС по товарам, которые использовались в обоих видах деятельности, составила 100 000 руб. К вычету организация вправе принять 80 000 руб. (800 000 : (800 000 + 200 000) × 100 000). 20 000 руб. следует учесть в составе стоимости закупленных товаров.

Расстояние и время

Если компания приобретает транспортные средства для применения в личных целях либо для хозяйственной деятельности, учет можно проводить по часам или километрам ввиду отсутствия возможности ведения раздельного учета НДС по выручке при использовании транспорта в личных целях (см. постановление АС Поволжского округа от 18.02.2021 № А12-46172/2019).

Разумеется, достоверность таких данных должна подтверждаться при помощи первичных документов (те же путевые листы или приказы).

Пример разделения входного НДС по пройденному расстоянию

ИП в марте 2022 года купил машину за 2 400 000 руб., в том числе НДС составил 400 000 руб. И в данном налоговом периоде не проводились облагаемые НДС операций.

Пробег машины в деловых целях составил 1500 км., что было подтверждено путевыми листами. В личных целях пробег составил 1000 км.

К вычету предприниматель может принять входной НДС в сумме 240 000 руб. (1500 км: (1500 км + 1000 км) × 400 000 руб.). Оставшиеся 160 000 руб. ему надо будет списать за свой счет.

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Раздельный учет по площади

Такой метод раздельного учета может применяться в строительном бизнесе. И налог тогда распределяют пропорционально площадям, реализация которых подлежит (или не подлежит) обложению НДС (см. постановление АС Уральского округа от 09.11.2020 № А76-51666/2019). В рассматриваемом случае распределение НДС шло по площадям жилых и нежилых помещений. После завершения строительных работ компания получила право предъявить налоговый вычет по нежилым помещениям.

Подобный способ позволяет избегать перерасчетов в ходе проведения строительных работ.

Пример раздельного учета НДС по площадям

Компания построила многоквартирный дом, в котором имелись и нежилые помещения. Площадь жилых помещений составила 40 000 кв. м, а нежилых еще 10 000 кв. м.

НДС, предъявленный генподрядчиком, составляет 50 000 000 руб.

К вычету застройщик вправе принять НДС в размере 10 000 000 руб. (10 000 кв. м / (40 000 кв. м + 10 000 кв. м) × 50 000 000 руб.).

Обратите внимание: при отсутствии входного НДС при учете по площадям можно получить доначисления от контролеров.

Характерный пример.

Застройщик возводил здание, в котором имелись как жилые, так и нежилые помещения. Весь входной НДС был принят к вычету. Однако в учетной политике организации отсутствовал порядок раздельного учета налога, руководство компании сообщило налоговикам, что реализации недвижимости еще не было, а потому раздельный учет вычетов по НДС не проводился.

Контролеры с этими доводами не согласились, поскольку вид помещений был определен со времени получения разрешения на строительство. И поэтому обозначить в учетной политике способ раздельного учета НДС следовало заранее. Компании был доначислен НДС, судьи поддержали налоговиков.

Кстати, контролеры имеют обыкновение проверять компанию на предмет соблюдения ею порядка раздельного учета НДС, который прописан в учетной политике.

Налогоплательщик применял общую систему, а также ЕНВД. Чтобы доказать ведение раздельного учета по НДС, он передал в ИФНС свою учетную политику и регистры налогового учета.

Но данные, имеющиеся в регистрах, носили крайне противоречивый характер: суммы выручки не соответствовали объемам товаров, которые были переданы для розничной реализации.

Контролеры не смогли определить размер вычета по НДС ввиду отсутствия раздельного учета. Как результат – доначисления (см. определение ВС от 27.03.2020 № 303-ЭС20-3140).

Если компания не ведет раздельный учет, ей угрожают негативные последствия, предусмотренные п. 4 ст. 170 НК. В случае нарушения требования по ведению раздельного учета по итогам проверки:

контролеры доначислят налоги;

принятый вычет будет снят;

налог, списанный в налоговые расходы, оттуда уберут.

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Раздельный учет и правило 5%

Правило пяти процентов заключается в следующем: необходимо, чтобы доля совокупных расходов на приобретение, производство и реализацию активов, которые не подлежат обложению НДС, составляла не более 5% от общей суммы расходов.

Но отказываться от ведения раздельного учета не стоит и в этом случае, поскольку выяснить, соблюдается ли данное правило, возможно лишь по окончании квартала. А при определении доли расходов требуется учитывать все затраты, в том числе и общехозяйственные.

Общехозяйственные расходы необходимо распределять пропорционально доле операций, как облагаемых, так и не облагаемых налогом. В противном случае вам пересчитают НДС (см. определение ВС от 12.05.2021 № 308-ЭС21-5293).

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Раздельный учет и экспорт

Несмотря на то, что в законе не прописано требование ведения раздельного учета для экспортеров, власти настаивают на такой обязанности, поскольку в п. 3 ст. 172 НК закреплен особый порядок для вычета по тем товарам (работам, услугам), которые облагаются по нулевой ставке (см. письмо Минфина от 28.10.2019 № 03-07-07/82580), а экспортеры используют по НДС две ставки: 0% и 20%.

Поскольку гл. 21 НК не предусматривает ведение раздельного учета при ставках 0% и 20%, компании должны самостоятельно определять для себя порядок ведения такого учета (см. постановление АС Восточно-Сибирского округа от 18.02.2020 № А58-6687/2019). А НДС к вычету допускается принимать по расчету исходя из пропорции по выручке. Необходимо определить доли по реализации на внутреннем и внешнем рынках.

Евгений Сивков, налоговый консультант, аудитор, писатель