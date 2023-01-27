Факторинг

Факторинг: легко ошибиться

Заключив договор факторинга, вы рискуете допустить ошибки, которые приведут к убыткам, а также привлечь к вашей компании дополнительное внимание налоговиков. Как этого избежать?

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Факторинг: легко ошибиться
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Факторинг и цессия

Контролеры обращают внимание на договоры факторинга на том основании, что ими зачастую прикрывают договор уступки прав требования. А это может повлечь за собой признание договора факторинга притворной сделкой.

Подобные ситуации часто возникают при рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве).

Типичный пример: поставщик передает фактору дебиторскую задолженность, возникшую по договорам поставки. Клиент получает от финансового агента простые векселя в качестве оплаты долга. А затем агент заявляет о своей ликвидации. Поставщик идет в суд с тем, чтобы признать цессию недействительной.

Судьи приняли сторону поставщика, поскольку финансирование при помощи векселей не соответствует самой сути факторинга (см. постановление Арбитражного суда Центрального округа от 07.05.2015 № Ф10-1156/2015).

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Налоговые последствия

А после того, как суд признает договор факторинга притворной сделкой, поставщику придется после возврата вознаграждения восстановить входной НДС и доплатить налог на прибыль с этой суммы (это восстановленные затраты). Когда аннулирование подобного договора происходит уже в другом налоговом периоде, компании нужно будет подавать уточненку (по налогу на прибыль и НДС) и уплачивать пени.

Нужно помнить о том, что договор факторинга не будет аннулирован на том основании, что он не прошел согласования с дебитором, который может рассчитывать лишь на получение штрафа за нарушение условий договора (см. п. 1, п. 2 ст. 828 ГК).

Что касается размера неустойки за нарушение условий контракта, она обычно прописана в тексте договора. В противном случае покупатель имеет право самостоятельно подсчитать размер своих убытков (см. постановление Арбитражного суда Московского округа от 01.04.2010 № КГ-А40/2570-10 по делу № А40- 90471/09-47-649).

Для того чтобы предотвратить негативные последствия, в договоре необходимо прописать положение о том, что клиента финансирует фактор, а также закрепить в тексте договора перечень требований финансового характера (см. ст. 824, ст. 826 ГК).

О солидарной ответственности

Если в договоре закреплено стандартное положение следующего вида – в том случае, когда должник ненадлежащим образом исполняет уступаемые денежные требования либо полностью отказывается от них, клиент несет солидарную ответственность – фактор имеет возможность требовать выплаты долга и с клиента, и с должника.

Судебная практика это подтверждает (см. постановление Арбитражного суда Московского округа от 13.03.2017 по делу № А40-61823/2016).

Однако если подобное положение прямо в тексте договора отсутствует, то все проблемы с неплатежами ложатся на плечи фактора, клиент не включается в регрессную цепочку гражданско-правовой ответственности.

Налоговые риски нормирования

Если комиссионное вознаграждение по договору обозначено в процентах – инспекторы относят их к числу расходов по займу, и такие затраты поставщик должен включать в число внереализационных расходов и нормировать их на основании положений ст. 269 НК (см. письмо Минфина от 13.05.2009 № 03-07-11/136).

Но с другой стороны, поскольку договор факторинга не включен в список, который закреплен в п. 1 ст. 269 НК: стороны имеют право учитывать любые комиссионные финансового агента в качестве банковских расходов, а потому нормированию такие затраты не подлежат (см. решение ВАС от 01.08.2008 № 9583/08 по делу № А76-4118/2007-44-134). Коллизия данных точек зрения пока не нашла своего разрешения.

В том случае, когда финансовый агент закрепил в договоре фиксированный размер вознаграждения, поставщику следует принять подобные затраты в налоговом учете в полном размере. Отличаться может лишь тип расходов. Когда дебиторская задолженность возникла по итогам операционной деятельности, комиссионные финансового агента включают в состав прочих расходов (см. подп. 25 п. 1 ст. 264 НК).

В противном случае комиссию фактора следует учитывать в составе внереализационных затрат (см. подп. 15 п. 1 ст. 265 НК). Контролеры не станут в такой ситуации предъявлять претензии поставщику.

Евгений Сивков, налоговый консультант, аудитор, писатель

ИП Евгений Сивков
ИП Евгений Сивков

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