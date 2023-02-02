Камеральная налоговая проверка: как проверяют декларации

Камеральная налоговая проверка. Общие положения

Камеральная налоговая проверка (КНП) – форма налогового контроля, выражающаяся в проверке представленной налогоплательщиком отчетности. Порядок ее проведения КНП регламентируется ст. 88 НК.

Основным отличие камеральной проверки от выездной является то, что она проводится по месту нахождения налогового органа, а не налогоплательщика.

Срок проведения КНП составляет:

3 месяца – общий срок проведения камеральной проверки по всем видам налоговой отчетности, если иной период не установлен НК.

6 месяцев – срок проверки декларации по НДС, представленной иностранной организацией, состоящей на учете в ИФНС в соответствии с пунктом 4.6 статьи 83 НК.

2 месяца – срок проверки декларации по НДС.

30 календарных дней – срок проверки заявления на получение имущественного или инвестиционного вычета в упрощенном порядке.

Максимальный срок проведения проверки не может превышать три или шесть месяцев (для иностранных организаций, указанных выше). Продление срока КНП допускается только при проверке декларации по НДС и заявлений на получение вычета в упрощенном порядке. В этих двух случаях камеральная проверка может быть продлена до трех месяцев, если налоговый орган выявит признаки, указывающие на возможное нарушение налогового законодательства.

В отношении декларации по НДС, в которой заявлена сумма налога к возмещению, срок проверки может быть уменьшен до одного месяца.

Обратите внимание, что при подаче уточненной декларации проверка по первичной отчетности прекращается и начинается КНП уточненки, которая длится также два (в отношении деклараций по НДС) или три месяца.

Отсчет срока КНП начинается со дня, следующего за днем направления отчетности в ИФНС (кроме декларации, представленной по почте). День представления меняется в зависимости от способа, которым декларация представлена в налоговый орган.

Обратите внимание, что датой представления декларации по НДС (для целей ускоренного возмещения налога) является 25 число месяца, следующего за истекшим налоговым периодом или день представления уточненной декларации по НДС.

Способ представления декларации Дата представления декларации для целей КНП Лично в ИФНС Дата фактической сдачи отчетности в ИФНС. При личной сдаче отчетности рекомендуем оставлять себе 2 экземпляр, на котором принимающий инспектор поставит отметку о приеме, дату получения и свою подпись Через личный кабинет налогоплательщика (ИП или ООО) или по ТКС Дата направления документа в налоговую службу По почте Дата отправки письма с описью* Через МФЦ Дата приема отчетности сотрудником МФЦ. На 2 экземпляре документа работник МФЦ должен поставить отметку о приеме и дату получения. Сдать отчетность через центры «Мои документы» могут только физлица по НДФЛ

* Несмотря на то, что датой представления отчетности, направленной по почте, считается дата отправки письма, налоговики придерживаются другого мнения. Они считают, что КНП в этом случае должна начинаться с даты фактического поступления письма в ИФНС.

Порядок проведения КНП

Камеральная налоговая проверка проводится в несколько этапов:

Начало КНП

В большинстве случаев ИФНС начинает КНП после получения от организации, ИП или физлица налоговой декларации (расчета) или заявления на предоставление вычета в упрощенном порядке. Налогоплательщик о начале проверки не извещается, равно как и не выносится отдельного решения о начале КНП.

Но из этого правила есть два исключения:

Декларации нет – проверка есть.

Проверка без декларации возможна по НДФЛ при продаже (получении в дар) недвижимого имущества. Если физическое лицо продало или получило в дар недвижимость, а декларацию не представило, то налоговая служба может начать проверку и без нее – на основании имеющихся у него данных (п. 1.2 ст 88 НК). Аналогичный порядок действует и при непредставлении отчетности иностранной организацией, подлежащей постановке на учет в соответствии с п. 4.6 ст. 83 НК.

Декларация есть – проверки нет.

КНП не проводится по декларации, представляемой в рамках закона № 140-ФЗ от 08.06.2015 и по отчетности, направляемой в период проведения налогового мониторинга (п. 1.1 ст. 88 НК).

Когда декларация поступает в ИФНС, она заносится в программу «АИС Налог». При этом неважно, в каком виде она поступила: на бумаге или в электронной форме. Если отчетность получена в виде электронного документа, она автоматически вносится в программу, а если на бумаге, то вручную.

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Проведение начального анализа отчетности

После того, как отчетность будет получена программой, начинается сверка контрольных соотношений по ней (предварительный анализ). Она включает в себя:

Проверку срока сдачи отчетности.

Сравнение данных, отраженных в представленной декларации с данными из отчетности за прошлый период.

Сравнение данных отчетности за этот же период, но по другим налогам.

Анализ данных, отраженных в декларации с данными, имеющимися в налоговой службе.

Уточнение необходимости проведения углубленной проверки декларации.

Дальнейший ход КНП зависит от того, требуется ли проведение углубленной проверки:

Нарушений нет – углубленная проверка не нужна.

Если по итогам проверки не выявлено никаких нарушений или оснований для углубленной проверки, то КНП завершается. Никакого отдельного документа в этом случае не составляется и налогоплательщик об этом не уведомляется. Исключение предусмотрено только для отчетности по возмещению НДС. Проверка по ней завершается вынесением решения о возмещении соответствующих сумм налога.

Есть нарушения или основания для углубленной проверки.

Углубленная проверка отчетности

Если по итогам начального анализа отчетности ИФНС установит необходимость более детальной проверки, то начинается углубленная проверка. Основаниями для ее проведения могут являться:

Противоречия, несоответствия между данными, отраженными в отчетности с данными, имеющимися у ИФНС.

Сумма НДС к возмещению по представленной декларации (сумма налоговых вычетов по НДС превышает сумму налога к уплате).

Заявление в декларации льгот.

Представление отчетности по природным ресурсам.

Дальнейшие действия проверяющих зависят от оснований проведения углубленной проверки:

Формальные.

Если основания для углубленного анализа формальные, то ИФНС вначале проверит представленные налогоплательщиком документы. После этого она может приступить к проведению отдельных мероприятий налогового контроля. Например, запросить у налогоплательщика, банка или другого органа, необходимые документы.

Фактические.

Если ИФНС обнаружит ошибки, несоответствия или противоречия в отчетности – она сообщит вам об этом. Сделает она это посредством направления требования о предоставлении пояснений или внесения изменений в отчетность. Предоставить пояснения (документы) или внести исправления в декларацию нужно в течение 5 рабочих дней.

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Также налоговая служба может провести следующие мероприятия налогового контроля:

Истребование документов у налогоплательщика и третьих лиц.

Допрос свидетелей.

Проведение экспертизы.

Привлечение специалиста или переводчика.

Выемка документов.

Проведение осмотра помещения, территории, предметов или документов.

Завершение КНП

Камеральная налоговая проверка может завершиться двумя путями:

Нарушения не выявлены.

Если нарушения не выявлены, проверка просто завершается. Составление какого-либо документа не предусмотрено. Исключением является вынесение решения о возмещении НДС при проверке соответствующей декларации.

Нарушения выявлены.

Если в ходе КНП выявлены нарушения налогового законодательства – составляется акт КНП. Он должен быть направлен налогоплательщику в течение 10 рабочих дней с даты ее окончания. Вручение акта КНП налогоплательщику производится в течение пяти рабочих дней с даты его составления.

После того, как налогоплательщик получил акт КНП, он может:

Согласиться с доводами, изложенными в нем.

Подать возражения на акт в течение месяца с даты его получения

Обжалование акта КНП

Предоставление возражений – право, но не обязанность налогоплательщика. Делается это в случае, если организация,ИП или физлицо не согласны с выводами, изложенными в акте или считают, что при проведении проверки были нарушены их права.

Возражения можно подать в целом по всему акту или по отдельным его частям.

Официальной формы этот документ не имеет и к его составлению НК никаких требований также не предъявляет. При его составлении желательно придерживаться следующей структуры:

В шапке возражений нужно указать:

Название и адрес ИФНС, в которую направляется документ.

Реквизиты обжалуемого акта КНП.

Данные лица, подающего возражения.

В основной части документа необходимо отразить:

Название документа.

Факты, выводы, нарушения, с которыми не согласен налогоплательщик.

Причины, по которым налогоплательщик считает указанный факт, вывод или нарушение необоснованным (неподтвержденным).

Ссылки на нормы права, подтверждающие доводы налогоплательщика.

В резолютивной части нужно подвести итог, указать сумму доначислений,с которыми не согласен налогоплательщик, а также отразить список прилагаемых к возражению документов.

Рассмотрение материалов проверки

О времени и месте рассмотрения материалов проверки вы должны быть извещены заранее. При этом срок извещения законом точно не определен, но он быть разумным. То есть дать вам возможность подготовить свои возражения на акт. На практике проверяющие вручают уведомление о рассмотрении материалов вместе с актом КНП.

Рассмотрение материалов КНП происходит независимо от того, представил ли налогоплательщик свои возражения по акту или нет. Если вы не явились на рассмотрение, то оно может быть проведено в ваше отсутствие.

Рассмотрение материалов проверки может быть перенесено на другое время, если вы не были уведомлены о нем ранее или ваше присутствие необходимо для ИФНС.

В ходе проведения рассмотрения ведется протокол.

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Вынесение решения по КНП

По результатам рассмотрения материалов КНП руководитель может вынести одно из следующих решений:

О привлечении к ответственности или об отказе в привлечении к ответственности.

Это итоговое решение. Оно выносится, если материалов КНП достаточно для его подготовки. Срок вынесения решения – в течение 10 дней с окончания месячного срока на представление возражений.

О проведении дополнительных мероприятий налогового контроля.

Это решение выносится, когда собранных материалов и фактов недостаточно для подготовки мотивированного решения по проверке. Срок проведения таких мероприятий не должен превышать один месяц (2 – при проверке КГН или иностранной организации, состоящей на налоговом учете, в соответствии с пунктом 4.6 статьи 83 НК).

Налогоплательщик имеет право ознакомиться с результатами проведенных допмероприятий и представить свои возражения. Сделать он это может в течение 15 дней с даты получения дополнений к акту КНП.

Направление решения по КНП

Итоговое решение по КНП направляется налогоплательщику в течение 5 рабочих дней с даты его вынесения. Его также можно оспорить:

В апелляционном порядке – путем подачи жалобы на решение, не вступившее в силу.

Жалоба подается в вышестоящий налоговый орган – УФНС в течение месяца с даты получения решения.

В обычном порядке – путем подачи жалобы на уже вступившее в силу решение.

В этом случае жалоба также подается в УФНС, но уже в обычном, а не апелляционном порядке.

Дальнейшее обжалование решения (если УФНС не отменило его) происходит уже в судебном порядке.