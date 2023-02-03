Неуплата налогов: последствия

Налоговое правонарушение в виде неуплаты либо неполной уплаты налогов предусмотрено ст. 122 НК. При этом такое правонарушение можно совершить с разыми формами вины: умышленно либо неумышленно (см. ст. 110 НК).

Неумышленное правонарушение

Подобное деяние описано в п. 3 ст. 110 НК. В такой ситуации налог занижается ввиду непреднамеренной арифметической либо технической ошибки, вызванной, к примеру, низкой квалификацией либо болезненным состоянием бухгалтера.

В соответствии с п. 1 ст. 122 НК в качестве наказания последует штраф в размере 20% от неуплаченного налога.

Умышленное правонарушение

В том случае, когда контролеры придут к выводу о том, что неуплата (неполная уплата) произошли осознанно и по воле налогоплательщика, то правонарушение будет считаться совершенным умышленно, и штраф за подобное деяние возрастает в два раза (см. п. 3 ст. 122 НК).

ФНС в сотрудничестве с СК разработала методичку (см. письмо ФНС от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650), в которой отражены в числе прочего и признаки наличия умысла при совершении налоговых правонарушений:

согласованные действия группы лиц, направленные на минимизацию налогов и обналичивание денег;

подконтрольность компаний-однодневок, задействованных в схемах;

имитация хозяйственных связей с компаниями-однодневками;

сложность и запутанность операций, которые не нетипичны для обычной деятельности.

Кроме того, явными признаками умышленной неуплаты признаются ведение черной бухгалтерии и обнаружение в офисе налогоплательщика печатей и документов однодневок.

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Как будут доказывать

Процедура доказывания инспекторами умышленного характера правонарушения разбивается на следующие этапы:

изучение корпоративных документов, первички , договоров, сведений ЕГРЮЛ и ЕГРН, прочих открытых источников с целью выявления круга сотрудников и должностных лиц, содействующих совершению правонарушения;

анализ внешних источников , таких, как судебные решения и результаты ОРД;

сбор и оформление доказательств , для чего будут затребованы пояснения и документы, направлены запросы в банки, проведены допросы свидетелей, осмотрены территории организации;

проверка наличия должной осмотрительности при контактах с контрагентами;

составление акта проверки с указанием целей, а также мотивов деяний виновных лиц и с отражением в таком акте возможных попыток уничтожения ими улик.

Смежные нарушения

Обратите внимание: перечисление налога с нарушением сроков его уплаты не является основанием для возбуждения дела по ст. 122 НК. За это могут быть начислены пени (см. письмо ФНС от 22.08.2014 № СА-4-7/16692, постановления Президиума ВАС от 08.05.2007 № 15162/06, ФАС Московского округа от 17.05.2011 № КА-А40/4149-11).

Кроме того, налогоплательщика нельзя оштрафовать, если у него имеется переплата по иным налогам, в размерах, превышающих выявленную недоимку, инспекция обязана сама погасить имеющуюся недоимку, пени и штрафы из суммы переплаты (см. п. 1 ст. 78 НК, подп. 22 ст. 1 закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ, п. 5 ст. 78 НК). Это правило применяется, начиная с 1 октября 2020 года.

До того времени налогоплательщик освобождался от ответственности лишь при наличии следующих обстоятельств:

на момент возникновения задолженности у налогоплательщика имелась переплата по тому же налогу в части, зачисляемой в бюджет того же уровня; размер этой переплаты превышал сумму недоимки или был равен ей.

Но даже из таких правил были исключения. Сегодня закон стал в этом отношении несколько мягче к налогоплательщику. Причем зачет недоимки должен применяться даже в том случае, когда переплата не перекрывает полностью доначисления. Это следует из содержания ст. 122 НК: штраф рассчитывается исходя из размера фактической недоимки.

Эта точка зрения разделяется судами: постановления ФАС Северо-Западного округа от 27.07.2009 № А05-11363/2008, от 24.02.2009 № А56-14045/2008, Московского округа от 05.03.2009 № КА-А40/959-09-П, Западно-Сибирского округа от 20.02.2009 № Ф04-882/2009(569-А46-14).

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Ответственность учредителей

И в завершение несколько слов об ответственности учредителей по неуплате налогов организацией.

Учредители могут быть привлечены к субсидиарной ответственности по долгам организации перед бюджетом, в том случае, когда суд подтвердит их вину в банкротстве (см. п. 3 ст. 3 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ, п. 3 ст. 3 закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ). Если средств организации не хватает, ее учредители погашают задолженность по налогам, страховым взносам, пеням, штрафам из собственных средств (см. п. 2 ст. 49 НК).

Евгений Сивков, налоговый консультант, аудитор, писатель