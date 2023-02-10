Новые коды доходов и вычетов для 6-НДФЛ

ФНС опубликовала приказ от 16.12.2022 № ЕД-7-11/1216@, в котором указаны новые коды.

Один из новых – 2016 (безотчетные суммы свыше 700 рублей в день для командировок в новые регионы).

Размер безотчетных сумм устанавливается в ЛНА работодателя. Взносами не облагается вся сумма, а освобождение от НДФЛ будет только в сумме 700 рублей в день.

Также ввели такие коды доходов:

2540 – доход в натуральной форме в виде цифровых финансовых активов или цифровых прав, включающих одновременно ЦФА и утилитарные цифровые права;

2650 – матвыгода от приобретения ЦФА у взаимозависимых лиц;

3032 –выплата в денежной форме, связанные с выкупом ЦФА;

3110 – компенсации от госорганов и общественных объединений за время исполнения государственных или иных обязанностей.

Новые коды вычетов, в том числе, такие:

290 – расходы по приобретению ЦФА;

330 – взносы в НПФ;

332 – взносы на добровольное страхование жизни.

Евгений Сивков, налоговый консультант, аудитор, писатель

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