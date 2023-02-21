Судебная практика по налоговым спорам

Взаимозависимость контрагентов: кассация не поддержала ФНС

Компания арендовала у нескольких предпринимателей сооружения, речные суда, а также заключила с ними договоры займа. Инспекция посчитала их взаимозависимыми, действия – согласованными и доначислила налоги, пени, штрафы.

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Взаимозависимость контрагентов: кассация не поддержала ФНС
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Суды поддержали проверяющих: есть доказательства юридической, экономической, служебной и иной подконтрольности контрагентов. Кассация не согласилась.

Мнение судов

До регистрации налогоплательщика уже существовали компании-предшественники с тем же названием, где руководителями значились поочередно предприниматели.

  • Переданное в аренду имущество предприниматели покупали на зарплату, которую получили от компаний- предшественников.

  • Все расходы по аренде нес налогоплательщик – на оплату коммунальных услуг, связи, электроэнергии, техобслуживания сооружения и пр.

  • Для сохранения контрагентами права на УСН компания переставала платить аренду, как только размер их дохода достигал предельного.

При этом создавалась кредиторская задолженность. Предприниматели не оказывали услуг никому, кроме налогоплательщика.

Отсутствие многократного отклонения арендных платежей от рыночного уровня, а также подтверждение факта использования спорного имущества значения не имеет и выводов не опровергает.

Позиция кассации

Суды не должны проверять экономическую целесообразность решений участников бизнеса.

У последних есть самостоятельность и широкие полномочия действовать по своему усмотрению. Взаимозависимость контрагентов еще не основание объединять их доходы.

Документ: постановление АС Западно-Сибирского округа от 28.12.2022 по делу № А45-27009/2021.

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