Дробление бизнеса: новые подходы

Истинные цели

Очень серьезный довод контролеров, к которому суды склонны прислушиваться – обвинение в том, что целью реорганизации является налоговая оптимизация (см. постановление Арбитражного суда Московского округа от 16.02.2022 № А40-37580/2021).

Отбить подобные претензии можно в том случае, когда есть доказательства того, что у вновь образованных компаний имеются собственные ресурсы, позволяющие им вести самостоятельную деятельность (см. постановление Арбитражного суда Уральского округа от 22.11.2022 № А50-1777/2022).

Компании стоит убедить суд в том, что реорганизация имеет под собой разумные экономические цели, например, исключение затрат на реализацию продукции после ее производства (см. постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 04.08.2021 № А49-4003/2020).

Учредителей слишком мало

Если у компаний после реорганизации остается один учредитель – риск признания факта дробления достаточно высок (см. постановление арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 30.05.2022 № А70-6978/2021).

Согласованные действия участников бизнеса с целью налоговой оптимизации – еще один довод в пользу инспекторов (см. постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 06.10.2022 № А52-5932/2021).

В то же время то, что у нескольких организаций имеется общий учредитель, еще не является достаточным доказательством дробления (см. постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 04.08.2021 № А49-4003/2020).

А при условии, что несколько организаций управляются одним директором, дает контролерам возможность консолидации их доходов (см. постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 28.12.2021 № А57-13071/2020). Но никаких ограничений по данному показателю закон не устанавливает, что и подтверждается судебной практикой (см. постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 06.10.2022 № А52-5932/2021).

Сходство видов деятельности

Доказать наличие деловой цели реорганизации в ситуации, когда вновь созданные организации, ведут аналогичную деятельность, весьма проблематично (см. определение Верховного суда от 17.03.2022 № 309-ЭС22-1645).

Отбиться от обвинений в подобной ситуации можно лишь в том случае, когда компании продемонстрируют суду, что осваивают все же смежные, но отдельные виды хозяйственной деятельности (см. постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 16.06.2022 № А70-8951/2021).

Имитация самостоятельности

Суд, придя к выводу о том, что самостоятельная деятельность организаций носит фиктивный характер, скорее всего признает факт единого ведения бизнеса (см. определение Верховного суда от 29.04.2022 № 306-ЭС22-5279).

И то, что самостоятельность реальная – придется доказывать именно налогоплательщику. А закон не позволяет производить суммирование доходов самостоятельных субъектов хозяйственной жизни (см. постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 21.10.2022 № А46-213/2021).

Общее имущество и адрес регистрации

Отсутствие у компании собственных основных средств, необходимых для нормального ведения хозяйственной деятельности – серьезный довод налоговиков. А вот наличие обособленного имущества – это уже мощный довод в пользу налогоплательщика (см. постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 14.11.2022 № А27-1559/2021).

Общий адрес регистрации – еще один аргумент контролеров, с которым суды обычно соглашаются (см. постановление арбитражного суда Волго-Вятского округа от 10.11.2022 № А29-16189/2020). И это несмотря на то, что такая локация законом вовсе не запрещена.

Общий персонал

Использование труда тех же самых работников различными фирмами – еще один признак дробления (см. постановления арбитражных судов Московского округа от 25.02.2022 № А40-56523/2021, Волго-Вятского округа от 21.02.2022 № А29-15286/2019).

Однако в том случае, когда люди увольняются из старой компании и заключают трудовые договоры с вновь созданными организациями – суды не склонны обнаруживать здесь признаков дробления (см. постановление арбитражного суда Северо-Западного округа от 06.10.2022 № А52-5932/2021).

Централизация бухучета

Современная судебная практика свидетельствует о том, что ведение бухучета единым центром повышает риск признания факта дробления бизнеса (см. постановление арбитражного суда Поволжского округа от 19.09.2022 № А72-15191/2020).

В то же время иногда арбитры приходят к выводу, что сам факт подписания налоговой отчетности одним лицом еще не свидетельствует об отсутствии в нескольких компаниях собственных бухгалтеров (см. постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 14.11.2022 № А27-1559/2021).

Одинаковые IP-адреса

Совпадение IP-адресов может расцениваться судами по-разному. В ряде случаев это признается свидетельством использования схемы дробления (см. постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 28.12.2021).

Но иногда выводы арбитров носят противоположный характер (см. постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа 27.09.2022 № А32-17584/2021).

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Займы для организатора схемы дробления

Возврат средств организатору схемы компанией в виде займов признается доказательством дробления (см. постановление арбитражного суда Поволжского округа от 19.09.2022 № А72-15191/2020).

В то же время, если ИФНС не доказала, что деньги объединялись организациями, то консолидация их доходов будет считаться незаконной (см. постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 06.10.2022 № А52-5932/2021).

Расчетные счета в том же банке

Когда расчетные счета компаний открываются в том же банке, инспекторы приходят к выводу о факте дробления. Иногда суды поддерживают эту точку зрения (см. постановление арбитражного суда Центрального округа от 24.01.2022 № А09-875/2021).

Однако само по себе наличие расчетных счетов компаний в том же банке еще не может свидетельствовать о создании схемы. Рациональное объяснение этому факту можно найти в виде удобства ведения взаимных расчетов (см. постановление арбитражного суда Северо-Западного округа от 06.10.2022 № А52-5932/2021).

Общие правила ведения бизнеса

Признаком применения схемы могут быть признаны общие правила ведения бизнеса. Например, несколько компаний используют один и тот же сайт, одну вывеску, одинаковые дисконтные карты (см. постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 25.03.2022 по делу № А57-1926/2022).

Иногда организации уличают в проведении общих рекламных акций, использовании тех же бонусных программ (см. постановление арбитражного суда Волго-Вятского округа от 19.10.2022 № А29-11957/2018).

Еще признаки единого бизнеса – использование общего товарного знака (см. постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 01.11.2022 № А63-13904/2021), идентичной ценовой политики (см. постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 25.03.2022 по делу № А57-1926/2021).

Единая база контрагентов

Единая база контрагентов иногда тоже признается основанием для обвинения в использовании схемы дроблении (см. постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 26.08.2022 № А70-17448/2021).

Факт ведения общего бизнеса подтверждает распределение участниками покупателей между собой с учетом применяемой системы налогообложения (см. постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 01.04.2022 № А12-4492/2021).

Приобретение компаниями идентичных товаров у одних и тех же поставщиков может расцениваться по-разному, поскольку само по себе оно еще не подтверждает такого обстоятельства, как применение схемы дробления (см. постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 26.11.2020 № А13-21934/2017).

Обратите внимание: все приведенные выше обстоятельства, на которые обычно ссылаются инспекторы, не являются самодостаточными. Их необходимо использовать только в совокупности. Ни один из этих доводов решающего значения не имеет.

Евгений Сивков, налоговый консультант, аудитор, писатель

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