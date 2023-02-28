FinKoper помогает вести учет рабочего времени для бухгалтерских компаний

Желание знать все о своем бизнесе естественно и законно. Современные руководители и владельцы в целом справляются с такой задачей, благо учетные регистры (налоговые, управленческие, бухгалтерские – не важно, любые) предоставляют нам достаточную информацию о состоянии наших дел:
по отчету о движении денежных средств (он же «кешфлоу») мы знаем о состоянии ликвидности;
отчет о прибылях и убытках дает понимание о структуре наших доходов и расходов, чистой и операционной прибыли;
имеются сведения о состоянии кредиторской задолженности, исполнении сметы расходов и т. д. и т. п.
При этом, конечно, обязательно нужно соблюдать требования известной бухгалтерской триады о «полноте, правильности и своевременности» внесения в учет данных о совершенных хозоперациях. Но это так, к слову.
Но вот что забавно. Имеется в составе расходов любой компании одна, как правило одинокая, сумма, которая никак не расшифровывается, а между тем за ней целый мир, если не сказать космос. Речь идет о расходах на заработную плату основного персонала.
Фактически каждодневный рутинный труд именно этих людей обеспечивает и приток денег и формирует прибыль, благодаря ему «едет бизнес».
А что мы знаем об этом:
Достаточно ли у нас персонала?
Рационально ли распределена нагрузка между работниками?
Насколько эффективен каждый из них, имеются ли запуски в работе?
Какой из клиентов наиболее трудозатратен и соответствуют ли эти трудозатраты получаемому от него вознаграждению?
Достаточен ли уровень управленческого контроля за сотрудниками?
И прочее, прочее, прочее.
Причем в бухгалтерском бизнесе это особенно актуально ввиду большого количества неоплачиваемого дополнительно аврального и холостого труда.
Сами знаете:
документы дают в последний день (и то не всегда!);
постоянно их меняют, да так, что потом концов не найдешь: где последняя версия и «чья ошибка»;
сумма получившихся налогов слишком велика – «сделайте что-нибудь для ее снижения»;
и вообще, бухгалтерский труд какой-то вечный, не имеющий конца и края, никогда не бывает нечего делать (только после отчета, когда уже совсем устал).
Как это работает в FinKoper
Мы в FinKoper естественно озаботились этой проблемой, активно пообщались с сообществом и получили несколько вариантов ведения табеля рабочего времени или также его называют «фотография дня». Мы систематизировали требования и создали гибкий модуль, который может настроить под свои требования любая бухгалтерская компания.
Теперь учет рабочего времени может происходить практически в автоматическом режиме.
Конечно CRM для бухгалтера должна строиться на бухгалтерских принципах. Поэтому при разработке мы исходили из трех классических функций бухучета: учетной(как работник фиксирует свои действия в модуле), контрольной(как менеджер или владелец следит за его работой) и информационной (чтобы информация об этом была удобно представлена).
Раздел сотрудника
Так, труд каждого бухгалтера учитываем следующим образом.
В FinKoper есть базовая сущность «задача». Задача привязана к клиенту, для которого она выполняется, к ответственному за ее выполнение сотруднику (сотрудникам), может иметь дополнительные характеристики (теги, чек-листы, приоритетность, повторяемость и т. п.)
Созданная задача при всех обстоятельствах существует в системе, отражается в календаре, сопровождается статусом выполнения, присутствует на аналитической странице и т. д.
При активации ответственным работником кнопки «Запустить таймер» задача автоматически фиксируется в "Фотографии рабочего дня«.Нужно только не забыть выключить таймер после ее выполнения.
Если работник прерывался и переходил к другой задаче, таймер сохраняет значение перед перерывом. Также если указывается, что задача выполнена, то таймер автоматически останавливается.
Возможно самостоятельное добавление задачи работником вручную. Опять же не забыть указать: время начала и окончания, клиента, наименование задачи, дополнительные поля, указанные в настройках Администратора (система еще подскажет).
Раздел руководителя
А руководителю в соответствующем разделе (Аналитика → Аналитика фотографии дня) удобно и наглядно предоставляются следующие данные для анализа. Здесь у нас добротный и широкий функционал.
Информация о фактически затраченном времени на выполнение бухгалтерских работ формируется:
в двух разрезах: относительно клиента и относительно сотрудников;
за любой период времени с расшифровкой по дням;
в графическом и табличном виде с возможностью выгрузки в Excel и выводом на печать;
с возможностью мгновенного просмотра детальной информации по всем выполненным задачам – каждым сотрудником и относительно клиента (или конкретных клиентов) за любой период;
с возможностью расшифровки по самостоятельно установленным критериям классификации задач (входят в базовый клиентский тариф или нет, связаны с обработкой документов, перепиской или консультациями, любые другие по вашему желанию).
Если вам требуются дополнительные поля в «Фотографии дня», то вы можете добавить название поля и варианты. Например, наши пользователи часто добавляют варианты «Дополнительный» и «Базовый тариф» или создают категории «Коммуникация с клиентом», Обработка первички«, «Работа в 1С»
Если эти поля будут заполняться в «Фотографии дня», то руководителю будет легко ответить на вопросы:
Сколько затрачено времени на клиента по Доп. тарифу?
Сколько затрачено времени на клиента по Базовому тарифу?
Сколько из всего объема времени на клиента затрачено на работу по категориям: «Коммуникация с клиентом», Обработка первички«, «Работа в 1С»?
Как менялись затраты по времени на клиента(ов) в течение года?
Таким образом, руководитель получит более полную информацию по своему времени и затрачиваемому времени сотрудников.
Ну а FinKoper реализовал, чтобы такой учет можно было вести максимально удобно и практически в автоматическом режиме.
Вот, пожалуй, и все по функции «Фотография рабочего дня». Надеемся, вам понравилось.
Заходите на сайт FinKoper, наша CRM автоматизирует большую часть потребностей бухгалтерской компании. Мы интегрированы с Контур.Экстерн, Telegram, WhatsApp, IP телефонией, Почтой. Создано множество мелочей, которые действительно помогают сэкономить время вам и вашим сотрудникам!
Каждую неделю выходят обновления и новые функции, в разработке мобильное приложение и интеграция с 1С.
Также мы бесплатно разрабатываем функционал, если вам требуется что-то особенное. И модуль «Фотография дня», который создан благодаря сообществу – яркий тому пример.
Вы также можете записаться в удобное для вас время на демонстрацию сервиса. А если есть вопросы – добро пожаловать в наш уютный телеграм-чат поддержки.
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