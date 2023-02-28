FinKoper помогает вести учет рабочего времени для бухгалтерских компаний

Желание знать все о своем бизнесе естественно и законно. Современные руководители и владельцы в целом справляются с такой задачей, благо учетные регистры (налоговые, управленческие, бухгалтерские – не важно, любые) предоставляют нам достаточную информацию о состоянии наших дел:

по отчету о движении денежных средств (он же «кешфлоу») мы знаем о состоянии ликвидности;

отчет о прибылях и убытках дает понимание о структуре наших доходов и расходов, чистой и операционной прибыли;

имеются сведения о состоянии кредиторской задолженности, исполнении сметы расходов и т. д. и т. п.

При этом, конечно, обязательно нужно соблюдать требования известной бухгалтерской триады о «полноте, правильности и своевременности» внесения в учет данных о совершенных хозоперациях. Но это так, к слову.

Но вот что забавно. Имеется в составе расходов любой компании одна, как правило одинокая, сумма, которая никак не расшифровывается, а между тем за ней целый мир, если не сказать космос. Речь идет о расходах на заработную плату основного персонала.

Фактически каждодневный рутинный труд именно этих людей обеспечивает и приток денег и формирует прибыль, благодаря ему «едет бизнес».

А что мы знаем об этом:

Достаточно ли у нас персонала?

Рационально ли распределена нагрузка между работниками?

Насколько эффективен каждый из них, имеются ли запуски в работе?

Какой из клиентов наиболее трудозатратен и соответствуют ли эти трудозатраты получаемому от него вознаграждению?

Достаточен ли уровень управленческого контроля за сотрудниками?

И прочее, прочее, прочее.

Причем в бухгалтерском бизнесе это особенно актуально ввиду большого количества неоплачиваемого дополнительно аврального и холостого труда.

Сами знаете:

документы дают в последний день (и то не всегда!);

постоянно их меняют, да так, что потом концов не найдешь: где последняя версия и «чья ошибка»;

сумма получившихся налогов слишком велика – «сделайте что-нибудь для ее снижения»;

и вообще, бухгалтерский труд какой-то вечный, не имеющий конца и края, никогда не бывает нечего делать (только после отчета, когда уже совсем устал).

Как это работает в FinKoper

Мы в FinKoper естественно озаботились этой проблемой, активно пообщались с сообществом и получили несколько вариантов ведения табеля рабочего времени или также его называют «фотография дня». Мы систематизировали требования и создали гибкий модуль, который может настроить под свои требования любая бухгалтерская компания.

Теперь учет рабочего времени может происходить практически в автоматическом режиме.

Конечно CRM для бухгалтера должна строиться на бухгалтерских принципах. Поэтому при разработке мы исходили из трех классических функций бухучета: учетной(как работник фиксирует свои действия в модуле), контрольной(как менеджер или владелец следит за его работой) и информационной (чтобы информация об этом была удобно представлена).

Раздел сотрудника

Так, труд каждого бухгалтера учитываем следующим образом.

Фотография дня сотрудника

В FinKoper есть базовая сущность «задача». Задача привязана к клиенту, для которого она выполняется, к ответственному за ее выполнение сотруднику (сотрудникам), может иметь дополнительные характеристики (теги, чек-листы, приоритетность, повторяемость и т. п.)

Созданная задача при всех обстоятельствах существует в системе, отражается в календаре, сопровождается статусом выполнения, присутствует на аналитической странице и т. д.

Активация таймера

При активации ответственным работником кнопки «Запустить таймер» задача автоматически фиксируется в "Фотографии рабочего дня«.Нужно только не забыть выключить таймер после ее выполнения.

Если работник прерывался и переходил к другой задаче, таймер сохраняет значение перед перерывом. Также если указывается, что задача выполнена, то таймер автоматически останавливается.

Возможно самостоятельное добавление задачи работником вручную. Опять же не забыть указать: время начала и окончания, клиента, наименование задачи, дополнительные поля, указанные в настройках Администратора (система еще подскажет).

Раздел руководителя

А руководителю в соответствующем разделе (Аналитика → Аналитика фотографии дня) удобно и наглядно предоставляются следующие данные для анализа. Здесь у нас добротный и широкий функционал.

Аналитика в разрезе «Клиенты»

Информация о фактически затраченном времени на выполнение бухгалтерских работ формируется:

в двух разрезах : относительно клиента и относительно сотрудников;

за любой период времени с расшифровкой по дням;

в графическом и табличном виде с возможностью выгрузки в Excel и выводом на печать;

с возможностью мгновенного просмотра детальной информации по всем выполненным задачам – каждым сотрудником и относительно клиента (или конкретных клиентов) за любой период;

с возможностью расшифровки по самостоятельно установленным критериям классификации задач (входят в базовый клиентский тариф или нет, связаны с обработкой документов, перепиской или консультациями, любые другие по вашему желанию).

Если вам требуются дополнительные поля в «Фотографии дня», то вы можете добавить название поля и варианты. Например, наши пользователи часто добавляют варианты «Дополнительный» и «Базовый тариф» или создают категории «Коммуникация с клиентом», Обработка первички«, «Работа в 1С»

Если эти поля будут заполняться в «Фотографии дня», то руководителю будет легко ответить на вопросы:

Сколько затрачено времени на клиента по Доп. тарифу? Сколько затрачено времени на клиента по Базовому тарифу? Сколько из всего объема времени на клиента затрачено на работу по категориям: «Коммуникация с клиентом», Обработка первички«, «Работа в 1С»? Как менялись затраты по времени на клиента(ов) в течение года?

Таким образом, руководитель получит более полную информацию по своему времени и затрачиваемому времени сотрудников.

Ну а FinKoper реализовал, чтобы такой учет можно было вести максимально удобно и практически в автоматическом режиме.

Аналитика в разрезе «Сотрудники»

Вот, пожалуй, и все по функции «Фотография рабочего дня». Надеемся, вам понравилось.

Заходите на сайт FinKoper, наша CRM автоматизирует большую часть потребностей бухгалтерской компании. Мы интегрированы с Контур.Экстерн, Telegram, WhatsApp, IP телефонией, Почтой. Создано множество мелочей, которые действительно помогают сэкономить время вам и вашим сотрудникам!

Каждую неделю выходят обновления и новые функции, в разработке мобильное приложение и интеграция с 1С.

Также мы бесплатно разрабатываем функционал, если вам требуется что-то особенное. И модуль «Фотография дня», который создан благодаря сообществу – яркий тому пример.

Вы также можете записаться в удобное для вас время на демонстрацию сервиса. А если есть вопросы – добро пожаловать в наш уютный телеграм-чат поддержки.

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