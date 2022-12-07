Бюджет доходов и расходов (БДР) и Бюджет движения денежных средств (БДДС): что такое и в чем разница

Проблемы роста

Многие предприниматели прошли путь от хозяина ларька до главы крупной компании. В начале пути контроль денег прост: сам оказываешь услугу (ремонтируешь, развозишь товар), сам получаешь расчет (деньги в кассу или на счет), сам печатаешь платежки и сдаешь отчеты в налоговую. Все движение денег «перед глазами»: понятно, что завтра будет примерно то же, что и сегодня.

Но когда бизнес окреп, появилось свое производство, заказчики, инвесторы, созданы отделы и службы из разных специалистов, а все документы собирает бухгалтерия и т. д., то «наглядность» пропадает. И предприниматель – точнее глава компании – все чаще задается вопросом: что происходит?

Понять происходящее помогут инструменты сбора и анализа информации – Бюджет доходов и расходов (БДР) и Бюджет движения денежных средств (БДДС), а также соответствующие отчеты.

Прогноз о наличии денег

В начале года, как правило, во всех компаниях формируется БДДС. Основная задача БДДС – спланировать поступление (приток) и выбытие (отток) движения денежных средств. Прогноз делают по всем расчетным счетам, открытым в кредитных организациях (банках) и движению наличных средств в кассе.

Результаты прогноза позволяют главе компании узнать о планируемых:

поступлениях от заказчиков;

обязательных выплатах в бюджет по налогам и взносам, кредиторам (коммуналка, связь, ГСМ и т.п.);

остатках денежных средств, которые можно направить на решение других задач.

БДДС составляют на месяц, квартал, год или иной интересующий период.

Денежные средства поступают и выбывают неравномерно. Например, в конце каждого квартала необходимо перечислять налоги и взносы, а основные доходы компания получает в конце года. БДДС помогает составить план поступления и выбытий так,чтобы не возникал кассовый разрыв, то есть, когда выбытий больше, чем поступлений.

Модуль Казначей помогает главе компании контролировать притоки и оттоки денежных средств. Данный модуль позволяет формировать БДДС, своевременно производить оплату счетов и избегать кассовых разрывов. По итогам отчетного периода (месяц, квартал, год) в Казначее формируется Отчет БДДС. Отчетные показатели позволяют понять правильность прогнозирования данных по БДДС и скорректировать их в будущем.

Прогноз состояния

Однако прогноз движения денежных средств не дает полной картины финансового состояния и развития компании. БДДС не отвечает на вопрос: какое соотношение доходов и расходов будут у компании и следовательно, какую прибыль/убыток она получит? Для ответа на этот вопрос предназначен БДР.

Обратите внимание! Перечень показателей в БДР отличается от БДДС. Например, в БДР включаются расходы по амортизации и переоценке, расходы по использованным в производстве материальным запасам, приобретенным в предыдущие отчетные периоды и т. д.

БДР сопоставим с бухгалтерским Отчетом о прибылях и убытках (форма № 2). Однако в компании в целях управленческого учета могут быть приняты несколько иные, чем в бухучете, критерии показателей БДР по доходам и расходам.

Таким образом основная задача БДР– это прогноз финансового состояния компании в отчетном периоде(месяц, квартал, год).

По итогам отчетного периода данные БДР целесообразно сопоставить с «фактом».

При анализе показателей отчета помните, что в данном случае:

Расходы – это фактически произведенные затраты организации, оформленные соответствующими документами, включая расходы по неоплаченным счетам кредиторов, по начисленной заработной плате, налогам и взносам, использованным материалам, начисленной амортизации машин и оборудования и т.п.

Доходы – это фактически обязанность заказчика оплатить услуги организации, подтвержденная им документально ( акты выполненных работ, накладные и т. п .).

Начисление доходов и расходов может не совпадать с датой поступления или списания денежных средств. Это связано с тем, что в договорах с поставщиками и заказчиками отдельно указываются обязательства сторон по приемке выполнения условий контракта и оплате обязательств по нему. Такой временной разрыв вполне естественен, так как сторонам нужно время для оформления документов, передаче их в бухгалтерию и осуществлению платежей.

Кроме того, в ходе проверки исполнения условий договоров могут возникнуть разные спорные ситуации, которые оттягивают расчеты сторон.

Формировать прогнозные сведения о доходах и расходах позволяет модуль Табула. В Табуле можно создавать таблицы и отчеты любой структуры. Данные для отчетов могут быть взяты из текущей базы или загружены с помощью модуля Консолидатор из других учетных баз.

Данный продукт будет удобен в работе специалистов финансово-экономических служб и в смежных сферах (закупки, логистика, маркетинг).

Главное

Предпринимателю или главе компании, неискушенным в экономических понятиях и бухгалтерских терминах, легко запутаться в смыслах формирования БДДС и БДР. Поясним их назначение на простых примерах.

Допустим, в первые рабочие дни января вы застряли на автомобиле в чистом заснеженном поле. С собой у вас чемодан денег, а на банковской карточке много миллионов рублей. Чемодан наличных, миллионы безналичных гарантируют самый благоприятный прогноз вашей покупательной способности! Но что с ними делать в чистом поле?

Другой пример. Первые рабочие дни января. Вы находитесь в собственной квартире, холодильник набит продуктами, бар ломится от горячительных напитков. Все счета за квартплату, интернет, мобильную связь оплачены, бензобак автомобиля полностью заправлен топливом и т.д. Но при этом у вас нет ни копейки в кошельке и ни рубля на банковской карте. Какое-то время вы будете чувствовать себя хозяином положения, а потом: как оплачивать коммуналку, ГСМ, связь в следующем месяце?

Грубо говоря, БДДС дает представление о платежеспособности компании, о ее возможностях выполнять свои обязательства перед кредиторами на планируемый период или на конкретную дату. А БДР дает прогноз уровня потребления, необходимый объема доходов и расходов на его поддержание в планируемом периоде.

Рассмотренные выше примеры описывают крайние состояния. Но эти состояния не критичны – главное не задерживаться в них надолго (максимум на несколько дней). Оптимально, когда платежеспособность компании соответствует ее «уровню потребления».

Составление БДДС и БДР – процесс сложный и трудозатратный. Много времени и сил уходит на извлечение данных из разных учетных систем компании. Автоматизируйте процесс с помощью модулей ФинОфис.

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Профессиональное

Формирование показателей БДДС и БДР требует определенных навыков. Сначала надо сформировать БДР, затем на его основе БДДС, который состоит из разделов, отражающих деятельность компании: операционную, инвестиционную, финансовую.

Для формирования БДДС необходимо:

Установить минимальный необходимый остаток денежных средств, обеспечивающий деятельность компании. Сформировать раздел операционной деятельности и определить ожидаемый объем доходов ( результирующий поток по операционной деятельности ). Определить суммы, которые можно направить на инвестиции или объем привлекаемых средств ( например, кредиты ), если запланированных доходов недостаточно. Сформировать раздел по финансовой деятельности и определить суммы, которые компания направит на получение дополнительного дохода, отразить расходы ( выплата процентов, возврат кредитов и т. п. ); Рассчитать результирующий денежный поток и остатки денежных средств на конец периода.

Инструменты БДР и БДДС используют и в бюджетной сфере. Например, аналогом БДР является План финансово-хозяйственной деятельности (для бюджетных и автономных учреждений) и бюджетная смета (для казенных учреждений).

Элементы БДДС просматриваются в Плане-графике закупок, который формируется в начале года на основе показателей Плана ФХД или бюджетной сметы. В состав бюджетной и бухгалтерской отчетности входят Отчеты о движении денежных средств (формы 0503123 и формы 0503723). Аналогом Отчета о прибылях и убытках (форма № 2) является Отчет о финансовых результатах деятельности (форма 0503121 и форма 0503721).