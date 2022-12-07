Финансовый анализ

Бюджет доходов и расходов (БДР) и Бюджет движения денежных средств (БДДС): что такое и в чем разница

Деньги нельзя оставлять без контроля! Контролировать их движение помогают прогнозы (как будет?) и отчеты (что получилось?). Остается только понять назначение прогнозов и смысл отчетов.

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Бюджет доходов и расходов (БДР) и Бюджет движения денежных средств (БДДС): что такое и в чем разница
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Проблемы роста

Многие предприниматели прошли путь от хозяина ларька до главы крупной компании. В начале пути контроль денег прост: сам оказываешь услугу (ремонтируешь, развозишь товар), сам получаешь расчет (деньги в кассу или на счет), сам печатаешь платежки и сдаешь отчеты в налоговую. Все движение денег «перед глазами»: понятно, что завтра будет примерно то же, что и сегодня.

Но когда бизнес окреп, появилось свое производство, заказчики, инвесторы, созданы отделы и службы из разных специалистов, а все документы собирает бухгалтерия и т. д., то «наглядность» пропадает. И предприниматель – точнее глава компании – все чаще задается вопросом: что происходит?

Понять происходящее помогут инструменты сбора и анализа информации – Бюджет доходов и расходов (БДР) и Бюджет движения денежных средств (БДДС), а также соответствующие отчеты.

Прогноз о наличии денег

В начале года, как правило, во всех компаниях формируется БДДС. Основная задача БДДС – спланировать поступление (приток) и выбытие (отток) движения денежных средств. Прогноз делают по всем расчетным счетам, открытым в кредитных организациях (банках) и движению наличных средств в кассе.

Результаты прогноза позволяют главе компании узнать о планируемых:

  • поступлениях от заказчиков;
  • обязательных выплатах в бюджет по налогам и взносам, кредиторам (коммуналка, связь, ГСМ и т.п.);
  • остатках денежных средств, которые можно направить на решение других задач.

БДДС составляют на месяц, квартал, год или иной интересующий период.

Денежные средства поступают и выбывают неравномерно. Например, в конце каждого квартала необходимо перечислять налоги и взносы, а основные доходы компания получает в конце года. БДДС помогает составить план поступления и выбытий так,чтобы не возникал кассовый разрыв, то есть, когда выбытий больше, чем поступлений.

Модуль Казначей помогает главе компании контролировать притоки и оттоки денежных средств. Данный модуль позволяет формировать БДДС, своевременно производить оплату счетов и избегать кассовых разрывов.

По итогам отчетного периода (месяц, квартал, год) в Казначее формируется Отчет БДДС. Отчетные показатели позволяют понять правильность прогнозирования данных по БДДС и скорректировать их в будущем.

Прогноз состояния

Однако прогноз движения денежных средств не дает полной картины финансового состояния и развития компании. БДДС не отвечает на вопрос: какое соотношение доходов и расходов будут у компании и следовательно, какую прибыль/убыток она получит? Для ответа на этот вопрос предназначен БДР.

Обратите внимание! Перечень показателей в БДР отличается от БДДС. Например, в БДР включаются расходы по амортизации и переоценке, расходы по использованным в производстве материальным запасам, приобретенным в предыдущие отчетные периоды и т. д.

БДР сопоставим с бухгалтерским Отчетом о прибылях и убытках (форма № 2). Однако в компании в целях управленческого учета могут быть приняты несколько иные, чем в бухучете, критерии показателей БДР по доходам и расходам.

Таким образом основная задача БДР– это прогноз финансового состояния компании в отчетном периоде(месяц, квартал, год).

По итогам отчетного периода данные БДР целесообразно сопоставить с «фактом».

При анализе показателей отчета помните, что в данном случае:

  • Расходы – это фактически произведенные затраты организации, оформленные соответствующими документами, включая расходы по неоплаченным счетам кредиторов, по начисленной заработной плате, налогам и взносам, использованным материалам, начисленной амортизации машин и оборудования и т.п.
  • Доходы – это фактически обязанность заказчика оплатить услуги организации, подтвержденная им документально (акты выполненных работ, накладные и т. п.).

Начисление доходов и расходов может не совпадать с датой поступления или списания денежных средств. Это связано с тем, что в договорах с поставщиками и заказчиками отдельно указываются обязательства сторон по приемке выполнения условий контракта и оплате обязательств по нему. Такой временной разрыв вполне естественен, так как сторонам нужно время для оформления документов, передаче их в бухгалтерию и осуществлению платежей.

Кроме того, в ходе проверки исполнения условий договоров могут возникнуть разные спорные ситуации, которые оттягивают расчеты сторон.

Формировать прогнозные сведения о доходах и расходах позволяет модуль Табула. В Табуле можно создавать таблицы и отчеты любой структуры. Данные для отчетов могут быть взяты из текущей базы или загружены с помощью модуля Консолидатор из других учетных баз.

Данный продукт будет удобен в работе специалистов финансово-экономических служб и в смежных сферах (закупки, логистика, маркетинг).

Главное

Предпринимателю или главе компании, неискушенным в экономических понятиях и бухгалтерских терминах, легко запутаться в смыслах формирования БДДС и БДР. Поясним их назначение на простых примерах.

Допустим, в первые рабочие дни января вы застряли на автомобиле в чистом заснеженном поле. С собой у вас чемодан денег, а на банковской карточке много миллионов рублей. Чемодан наличных, миллионы безналичных гарантируют самый благоприятный прогноз вашей покупательной способности! Но что с ними делать в чистом поле?

Другой пример. Первые рабочие дни января. Вы находитесь в собственной квартире, холодильник набит продуктами, бар ломится от горячительных напитков. Все счета за квартплату, интернет, мобильную связь оплачены, бензобак автомобиля полностью заправлен топливом и т.д. Но при этом у вас нет ни копейки в кошельке и ни рубля на банковской карте. Какое-то время вы будете чувствовать себя хозяином положения, а потом: как оплачивать коммуналку, ГСМ, связь в следующем месяце?

Грубо говоря, БДДС дает представление о платежеспособности компании, о ее возможностях выполнять свои обязательства перед кредиторами на планируемый период или на конкретную дату. А БДР дает прогноз уровня потребления, необходимый объема доходов и расходов на его поддержание в планируемом периоде.

Рассмотренные выше примеры описывают крайние состояния. Но эти состояния не критичны – главное не задерживаться в них надолго (максимум на несколько дней). Оптимально, когда платежеспособность компании соответствует ее «уровню потребления».

Составление БДДС и БДР – процесс сложный и трудозатратный. Много времени и сил уходит на извлечение данных из разных учетных систем компании. Автоматизируйте процесс с помощью модулей ФинОфис.

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Профессиональное

Формирование показателей БДДС и БДР требует определенных навыков. Сначала надо сформировать БДР, затем на его основе БДДС, который состоит из разделов, отражающих деятельность компании: операционную, инвестиционную, финансовую.

Для формирования БДДС необходимо:

  1. Установить минимальный необходимый остаток денежных средств, обеспечивающий деятельность компании.
  2. Сформировать раздел операционной деятельности и определить ожидаемый объем доходов (результирующий поток по операционной деятельности).
  3. Определить суммы, которые можно направить на инвестиции или объем привлекаемых средств (например, кредиты), если запланированных доходов недостаточно.
  4. Сформировать раздел по финансовой деятельности и определить суммы, которые компания направит на получение дополнительного дохода, отразить расходы (выплата процентов, возврат кредитов и т. п.);
  5. Рассчитать результирующий денежный поток и остатки денежных средств на конец периода.

Инструменты БДР и БДДС используют и в бюджетной сфере. Например, аналогом БДР является План финансово-хозяйственной деятельности (для бюджетных и автономных учреждений) и бюджетная смета (для казенных учреждений).

Элементы БДДС просматриваются в Плане-графике закупок, который формируется в начале года на основе показателей Плана ФХД или бюджетной сметы. В состав бюджетной и бухгалтерской отчетности входят Отчеты о движении денежных средств (формы 0503123 и формы 0503723). Аналогом Отчета о прибылях и убытках (форма № 2) является Отчет о финансовых результатах деятельности (форма 0503121 и форма 0503721).

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