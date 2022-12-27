Глобальный опрос сообщества 1С от создателей продукта «ФинОфис»

Компания Инфостарт запускает глобальное исследование – Ежегодный опрос сообщества 1С. Опрос охватывает все области жизни специалистов, занятых в сфере 1С: от пользователей до разработчиков и ИТ-директоров.

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Глобальный опрос сообщества 1С от создателей продукта «ФинОфис»

Инфостарт создает B2B-сервисы, которые помогают выполнять проекты на фреймворке «1С» с наименьшими затратами времени и ресурсов. 

Мы создали ФинОфис – модульный продукт для автоматизации бюджетирования, казначейства, консолидации данных и настройки бизнес-процессов в 1С.

Если ваша компания использует продукты 1С, вы самостоятельно или с помощью аутсорса  зарабатываете и обновляете решения – участвуйте в нашем исследовании.

Результаты опроса помогут 1С-специалистам сделать свою работу с платформой и пользователями эффективнее.

Как участвовать в опросе

Перейдите по ссылке и ответьте на несколько вопросов. Это займет 5-10 минут. 

Глобальный опрос продлится с 14 декабря 2022 года по 21 января 2023 года. Итогами опроса поделимся 8 февраля.

Чтобы исследование было полезно каждому участнику сообщества, мы сделаем его результаты открытыми для всех желающих.

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Изображение от «Инфостарт»

Среди участников опроса мы разыграем небольшие, но полезные призы с символикой Infostart. Розыгрыш призов состоится 1 февраля.

Пройти опрос

Методология исследования

Чтобы результаты опроса не смещались в сторону участников сообщества Инфостарт, мы привлекаем сторонних респондентов: публикуем рекламу на платформах партнеров и в социальных сетях. Смешанная выборка позволит получить объективную картину о мире 1С.

ФинОфис
ФинОфис
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