Бюджет по балансовому листу: в чем смысл

ББЛ – третий «слон» управленческого учета

Управленческий учет (УУ) – это система сбора, хранения, представления и структурирования информации для принятия управленческих решений. Управленческие решения руководители компании принимают для достижения необходимых результатов.

Другими словами, чтобы принять правильное решение, главе компании нужно сначала сформировать план, сделать прогноз и указать результаты, которые нужно достичь.

Составление прогноза развития бизнеса – задача многоэтапная. Сначала формируют Бюджет доходов и расходов (БДР), затем на его основе составляют бюджет движения денежных средств (БДДС). БДР позволяет запланировать уровень прибыльности компании, а БДДС – степень ее платежеспособности. Но для устойчивости системы двух «точек опоры» недостаточно, нужна еще одна опора. Такой «опорой» и является Бюджет по балансовому листу (ББЛ). Именно ББЛ дает объемную и полную картину перспектив развития бизнеса.

Вот эти три прогнозных отчета – БДР, БДДС и ББЛ – и являются тремя «слонами» УУ, с опорой на которые руководство компании определяет плановые значения целевых показателей бизнеса в отчетном году.

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С помощью Табулы настраивают: БДР, БДДС, ББЛ и вспомогательные бюджеты с использованием шести дополнительных уровней аналитики. Табула позволяет настраивать сложные отчеты произвольной структуры.

Что расскажет ББЛ

ББЛ помогает найти ответ на вопрос: почему нет денег, если есть прибыль? Ответ кроется в изменении показателей статей ББЛ за несколько лет. Анализ таких изменений покажет, куда потрачена полученная компанией прибыль или она «спрятана», например, в дебиторской задолженности.

Если прибыли нет, но активы растут, то показатели ББЛ укажут на источник такого роста: внесенные владельцем бизнеса средства или рост какой-либо задолженности. То же применимо и для ситуации, когда при отсутствии прибыли происходит снижение объема активов.

Использование ББЛ и основных бюджетов позволяет главе компании установить план по показателям ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности, а также показателей эффективности для стимулирования работников. Поэтому ББЛ составляют при формировании планов на отчетный период (год, квартал и т. п.).

С помощью ББЛ можно решить задачу оптимизации капитала компании, а, следовательно, и ее стоимости. Эта задача является уже «фигурой высшего пилотажа» для владельцев бизнеса. В процессе ее решения моделируют деятельность компании на долгую перспективу в несколько лет или десятилетий.

В чем отличия от бухгалтерского баланса

ББЛ по своей структуре очень похож на бухгалтерский баланс. Он так же состоит из двух частей: активов и пассивов. Однако, если бухгалтерский баланс составляют по строгим правилам бухучета, установленным государством, то ББЛ формируют, исходя из задач УУ, определенных владельцем бизнеса.

Поэтому смысл показателей некоторых статей ББЛ может существенно отличаться от аналогичных статей бухгалтерского баланса. Особенно заметно такое различие при отражении показателей основных средств, накопленной амортизации, прибыли, дебиторской и кредиторской задолженностей.

Бухгалтерский баланс – это итоговый документ, отражающий результаты деятельности компании за отчетный период, когда что-то изменить уже невозможно. А ББЛ составляют для руководства компании (центров финансовой ответственности (ЦФО)), то есть для тех, кто управляет деятельностью компании и несет за это ответственность.

Поэтому анализ данных ББЛ позволяет принять управленческое решение на этапе планирования, когда многое в деятельности компании еще возможно исправить.

Можно ли не составлять ББЛ

Можно. Однако нежелание составлять и вести ББЛ приведет к недостоверности показателей деятельности компании в системе бюджетного управления.

По сути, нежелание «заморачиваться» с ББЛ создает ситуацию «заметания мусора под ковер». При создании ББЛ за отдельные его показатели отвечают определенные ЦФО. Например, решение о закупке дорогостоящего оборудования принимают на «верхних этажах» управления компанией, а не руководители нижестоящих подразделений.

Поэтому распределение ответственности за сформированные показатели – это основная трудность при ведении ББЛ именно как бюджета, а не обычного отчета нарастающим итогом. Но рано или поздно все «косяки» и просчеты вылезут наружу и станут неприятным «открытием» для владельца бизнеса.

Все трудозатраты, связанные с ведением ББЛ, окупятся сторицей! Особенно в условиях нестабильной экономической ситуации, когда обстоятельства требуют принятия нетривиального, нестандартного решения. Такое решение проще принять, когда владелец бизнеса обладает всей полнотой информации и перед ним полная «картинка» бизнеса.

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Вместо названия ББЛ часто используют понятие «прогнозный баланс» или «управленческий баланс». Но «имя» ББЛ более предпочтительно, поскольку прогноз и план будущего – это одно, а управленческий баланс, который отражает состояние компании в текущий момент, совсем другая история.