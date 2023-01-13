Бюджетирование

Бюджетирование на предприятии как основа стабильного развития

Первое правило для тех, кто создает бизнес или хочет добиться эффективности от уже работающей компании – следите за деньгами.

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Бюджетирование на предприятии как основа стабильного развития
Иллюстрация: «ФинОфис»

Хорошо, если у вас есть цели, задачи и план развития, но на каждый из этих пунктов нужно правильно распределить денежные потоки. Бюджетирование помогает справиться с этой задачей и увидеть, куда компания будет тратить деньги в течение года.

Подробно расскажем, для чего нужно бюджетирование, и как внедрить эту систему, чтобы она работала эффективно.

Как выглядит планирование бюджета

Планирование бюджета выглядит как план действий на предстоящий отчетный период. Только выражают его в количественных и финансовых показателях. Чаще всего срок действия такого плана – один год.

В конце года компания подводит итоги, составляет планы на следующий год, отталкиваясь от предыдущих показателей.

При этом можно учесть, что у компании остались средства с предыдущего года – профицит, или образовался дефицит бюджета – тогда расходы придется пересматривать и урезать.

В крупных предприятиях планирование бюджета может включать сразу несколько производственно-финансовых планов: долгосрочных или краткосрочных, в зависимости от задач.

Какие задачи решает бюджетирование

В разных компаниях и проектах цели и задачи бюджетирования могут отличаться. Кто-то может рассматривать бюджетирование только с точки зрения финансирования, кто-то выделяет этот процесс как ключевой в развитии предприятия.

Чтобы добиться нужного результата необходимо сосредоточиться на важных для вашего бизнеса задачах.

Например:

  • разработать и достичь целей развития предприятия,

  • определить наиболее эффективный вариант развития;

  • определить размеры денежных ресурсов для развития предприятия с разбивкой по каждому структурному подразделению и направлению;

  • оптимально использовать ресурсы, измерять и оценивать результаты текущей деятельности структурных подразделений и предприятия в целом;

  • обеспечить финансовую стабильность предприятия;

  • устранить субъективность при принятии управленческих решений.

Подходы к внедрению бюджетирования

Внедрять бюджетирование можно двумя подходами.

Первый подход – руководство компании самостоятельно определяет цели на год и передает их сотрудникам, участвующим в процессе бюджетирования. Это могут быть финансисты, руководители отделов, менеджеры. Их задача – спланировать работу подразделений так, чтобы предприятие в целом вышло на заданные руководством показатели.

Второй подход – ответственные за бюджетирование сотрудники планируют показатели сами. Анализируют рынок, продажи, дают собственные прогнозы. Руководство получает уже готовые данные и может вносить свои поправки.

Главное, чтобы каждый из подходов преследовал основную цель – обеспечивал предсказуемость и управляемость работы предприятия.

Предприятиям и крупным проектам часто нужно не просто управлять бюджетом, нужна система бюджетирования: отлаженные регламенты взаимодействия между разными подразделениями и отделами, четко прописанные полномочия и зоны ответственности каждого подразделения в освоении бюджета.

Инструменты: где вести бюджет

Внедрять бюджетирование можно своими силами, а можно отдать этот процесс на аутсорс. Сторонние специалисты помогут разработать план внедрения, учесть структуру предприятия и подобрать ИТ-систему. Многое зависит от того, в какой программе планируется бюджет, и есть ли в компании собственный ИТ-отдел.

Например, вести планирование бюджета можно в MS Excel. К этой программе можно прибегать на начальных этапах: когда управленческий учет и планирование только внедряется в небольшой компании. MS Excel позволяет вводить формулы, строить взаимосвязи и прогнозы, формировать различные виды отчетов. Информацию в Excel можно импортировать и большинства сторонних программ, в нем легко вводить данные.

Но есть и минусы: сложно вносить изменения одновременно, всегда будет риск потери данных. Кроме того, в MS Excel нельзя разграничить права доступа, и вся информация будет доступна каждому, кто имеет доступ к документу.

Система бюджетирования ФинОфис предоставляет возможность гибко рассчитывать показатели по формулам, аналогичным Excel, добавляя к этому системность и возможность работы с общими справочниками. При этом данные ФинОфиса могут автоматически синхронизироваться с учетными базами 1С, чтобы оперативно предоставлять качественную информацию для принятия управленческих решений.

Большим компаниям нужны более продвинутые системы. Например, конфигурация «1С:ERP Управление предприятием» включает инструменты финансового планирования. В части бюджетирования пользователь может моделировать финансовые планы предприятия, контролировать расходы денежных средств и составлять планы закупок.

Во всех случаях внедрять бюджетирование нужно в несколько этапов:

  1. Сформировать стратегический план, определить цель работы предприятия в долгосрочной перспективе.

  2. Обеспечить четкую финансовую структуру – определить кто за что должен отвечать, и как учитывать.

  3. Определить показатели и формы отчетности для всех задействованных структурных подразделений.

  4. Разработать положение о бюджетировании и связать его с учетной политикой.

  5. Автоматизировать процесс бюджетирования.

Профит и проблемы на этапе внедрения

Внедрение бюджетирования может иметь свои проблемы и преимущества. И то, и другое компания осознаёт в процессе.

Преимущества:

  • налаживаем коммуникацию между структурными подразделениями и сплачиваем коллектив;

  • эффективно распределяем и используем финансовые ресурсы;

  • повышаем значимость управленческих решений;

  • своевременный анализ состояния предприятия: получаем правдивую информацию об объеме доходов и расходов с разбивкой по периодам и структурным подразделениям (сравнение плана и факта, учет опыта предыдущих периодов).

  • мотивация персонала: включаем в бюджет поощрения за достижение высоких результатов.

Проблемы:

  • нереалистичные цели: например, завышенный годовой KPI;

  • возможность конфликтных ситуаций: например, когда бюджет разрабатывается в отрыве от стратегии компании, не учитывает возможности подразделений;

  • отсутствие четких критериев и законодательной базы, что влечет разные понимания системы на уровне разработки и исполнения;

  • потребность в больших финансовых и профессиональных затратах.

Проблемы, как правило – временное явление, связаны с этапами разработки и внедрения. Зато плюсы носят постоянный характер и останутся с вами даже тогда, когда внедрение бюджетирования состоится.

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