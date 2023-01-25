Бюджетирование в строительной компании: кейс успешного проекта

Этапы строительства

Начнем с относительно простого – со строительства одного задания. Еще до начала любой стройки специалисты технических служб, экономисты, сметчики и т. п. производят расчеты, составляют планы, формируют бюджеты. Поэтому весь строительный процесс разбивают на несколько этапов.

Этап № 1. Составление сетевого графика работ

Сетевой график выполнения работ формируют технические службы, а затем передают его экономисту. Экономист определяет предварительные даты начала и окончания для каждой из работ.

Этап № 2. Детализация видов работ

Планируемые строительные работы сметчик может детализировать до «кирпича». Но «глубокая» аналитика увеличивает трудозатраты. Поэтому при планировании некоторые работы целесообразно укрупнить.

Решение об укрупнении таких работ с учетом особенностей проекта принимает руководство компании по согласованию с техническими службами.

Этап № 3. Расчет прямых затрат на строительство

Прямые затраты – это затраты на материалы, зарплату рабочих, оплату работ подрядчиков и т. п., которые непосредственно относят на себестоимость объекта.

Этот этап один из самых трудоемких. Для осуществления расчетов у соответствующих специалистов должны быть навыки и опыт. По завершению этого этапа руководитель компании уже может увидеть стоимость видов работ в разрезе прямых затрат.

Этап № 4. Расчет общепроизводственных расходов

Общепроизводственные расходы (командировочные, охрана труда, аренда помещений и т .п.) рассчитывают на основании потребностей компании в ресурсах и производственных показателях. После этих расчетов станет понятна доля «накладных» расходов в себестоимости строительства.

Этап № 5. Составление плана доходов

Когда произведены расчеты затрат, можно определить себестоимость квадратного метра возводимого здания. Затем определяют цену для «квадрата» для реализации покупателям.

На этом этапе отдел продаж формирует план доходов от продаж.

Этап № 6. Формирование БДР и БДДС

После подготовки предварительного плана продаж финансовая служба для руководства компании готовит прогнозные бюджеты: Бюджет доходов и расходов (БДР) и Бюджет движения денежных средств (БДДС). Если обнаруживаются кассовые разрывы, не хватает денег на реализацию проекта, руководство корректирует расчеты на предыдущих этапах.

Как правило, с одного раза составить бюджет строительного проекта нереально. Специалистам приходится тщательно пересчитывать показатели, уточнять даты проведения работ и т.п. Производить пересчет показателей вручную нельзя, поэтому многие до недавнего времени использовали возможности электронных таблиц Excel.

От простого к сложному

Возможности Excel обширны, но их недостаточно, если компания строит не одно здание, а несколько и на разных площадках. Еще больше усложнит расчеты, если компания является застройщиком жилых комплексов со сложной инфраструктурой, когда у каждого объекта есть свои особенности и определенные сроки сдачи в эксплуатацию.

Если компания реализует несколько проектов, ей удобно вести системное бюджетирование.

Системное бюджетирование позволяет:

консолидировать данные по разным проектам в единую многомерную модель,

обеспечивать возможности многофакторного анализа при формировании отчетов.

В этом случае компания вынуждена содержать большой штат экономистов и других специалистов. Но даже при таком условии вести системное бюджетирование с помощью MS Excel невозможно.

Кейс с ФинОфис: системное бюджетирование в строительной компании

Возможности бюджетирования на основе модульных продуктов ФинОфис рассмотрим на опыте их внедрения компанией Tekta Group.

Кто?

Tekta Group – девелоперская компания полного цикла, с 1999 года создает жилые комплексы, проходя все этапы строительства от котлована до квартиры «под ключ».

За 22 года работы компания передала жильцам более 7 000 квартир. Компания одновременно реализует несколько масштабных долгосрочных проектов, которые требуют детального бюджетного планирования.

Проблема

До 2019 года Tekta Group использовала специальный облачный сервис, в который вручную подгружались фактические данные из системы управленческого учета, а консолидированный бюджет компании формировали в Excel.

Трудоемкая ручная работа не обеспечивала получения руководством компании оперативных данных. Поэтому было принято решение о переходе на автоматизированную консолидацию бюджетных данных на уровне центрального офиса компании.

Решение

В 2019 году после анализа существующего на рынке программного обеспечения компания выбрала продукт ФинОфис в составе модулей «Табула» и «Консолидатор».

Использование модулей «Табула» и «Консолидатор» гарантирует:

Удобный механизм формирования расчетных показателей – в бюджетных формах «Табулы» можно использовать математические алгоритмы, аналогичные формулам в Excel. При этом для одних ячеек «Табулы» можно задать расчетное значение по аналогии с Excel, а для других – заполнение на основе фактических показателей с возможностью расшифровки до документа регистратора.

Динамические шаблоны – еще одна удобная возможность «Табулы». При добавлении в такой шаблон новой статьи расходов или дополнительной аналитики можно автоматически обновить все зависимые от шаблона бюджетные формы. С помощью специального мастера программа определит, к какой группе относится новая статья, и проставит формулы в выбранных таблицах по аналогии.

Экспорт бюджетной модели «Табулы» в Excel с листами и формулами – экономисты при необходимости могут работать с моделью в привычной среде.

Автоматический сбор плановых и фактических данных из различных источников – с помощью «Консолидатора» можно настроить правила сбора данных и хранение собираемых показателей в едином формате.

Результаты внедрения

В результате автоматизации консолидации бюджетных данных трудозатраты на подготовку бюджетов в целом по компании уменьшились вдвое.

Штатная численность сотрудников сократилась на 15%, при этом количество аналитических форм увеличилось. Руководство компании получило возможность оперативного (в два клика) анализа хозяйственных операций до уровня первичного документа.

Таким образом, тщательное планирование в разрезе каждого проекта стало залогом успешной деятельности Tekta Group на строительном рынке в непростых экономических условиях.