План-фактный анализ – что это?

План-фактный анализ – в чем его предназначение
План-фактный анализ позволяет оценить состояние конкретных показателей компании за установленный период. Анализ проводится во всех возможных разрезах, с использованием доступных фактических значений. Какие показатели брать, решают аналитики, учитывая направления деятельности конкретного предприятия и его особенностей.
Чаще для анализа используются следующие данные:
статьи бюджета: доходы, расходы и движение денежных средств;
статьи управленческого баланса;
данные о финансовой отчетности;
все направления деятельности бизнеса;
договоры;
заказы по товарам и услугам.
Эти данные характеризуют финансовое положение компании. План-фактный анализ указывает на состояние бизнеса в конкретный момент. Для предприятия – это информационная база, на основании которой можно принимать своевременные и правильные управленческие решения.
План-фактный анализ позволяет контролировать бюджет, выявлять слабые стороны и на основании полученной информации составлять план действий по их урегулированию. Система бюджетирования компании должна дополняться план-фактным анализом.
Иначе, в конце отчетного периода, возникнет множество вопросов, в частности: почему предприятие не выполнило план и вышло в минус?
Внедрение план-фактного анализа, а также регулярный контроль фактических показателей позволяет выявить неэффективные направления деятельности и изменить подход к работе. Без аналитики невозможно контролировать все процессы компании и предотвращать развитие непредвиденных ситуаций.
Модуль «Консолидатор» обеспечит автоматизированный сбор данных для проведения план-фактного анализа. Можно загружать показатели из внутренних и внешних источников. Избавьте себя от рутинного сбора информации для составления управленческой отчетности.
План-фактный анализ – как провести с пользой?
При проведении план-фактного анализа, необходимо учитывать следующие параметры.
Правильная техника
В документе отражается такой показатель как «отклонение». Оно бывает абсолютным и относительным. Абсолютное отклонение выражается в единицах, а относительное – в процентах.
При формировании данных, рекомендуется выделить цветом отрицательные значения. Это поможет сфокусировать внимание на полученных показателях и упростить анализ.
Выборочный анализ
Проводить скрупулезный анализ каждого показателя необязательно. Особое внимание стоит уделить существенным отклонениям. Ведь именно они приводят к серьезным финансовым разрывам компании.
Все показатели взаимосвязаны
Об этом нужно всегда помнить. Ухудшение одного показателя по цепочке тянет за собой снижение результатов по другим показателям.
В итоге может получиться крупная сумма, которая негативно отразиться на общем бюджете.
Не забываем о минусе
План предприятия выполнен? Это отличная новость! Для того чтобы выполнять план и в дальнейшем, без всяких рисков, необходимо регулярно прорабатывать отрицательные отклонения. Они есть всегда. И чем больше отрицательных отклонений, тем выше вероятность того, что предприятию будет сложнее достичь поставленной цели.
Регулярность действий
План-фактный анализ проводится регулярно. Аналитика должна присутствовать в каждом отчетном периоде, а не только в конце года. Это нужно для того, чтобы всегда держать руку на пульсе. И в случае возникновения минусов, своевременно их ликвидировать.
Акцент на поиск причины
Не всегда все идет по плану. Необходимо определить причину развития отклонений от намеченного курса. Невыполненный план – это следствие бездействия.
Пропуск оплаты по счетам, выплата штрафных санкций, потеря потенциального поставщика, потеря дохода – все это негативно отражается на общем состоянии предприятия.
Важно не только регулярно проводит план-фактный анализ, но и не забывать о том, что у каждого плохого результата есть своя причина.
Для чего нужен план-фактный анализ?
План-фактный анализ помогает в актуализации бюджета и в повышении качества плана. По итогам аналитики, можно актуализировать бюджет с учетом новых реалий.
Например, изменилась экономическая ситуация, прервались поставки сырья из определенной страны и т. д.
На данном этапе можно принять решение о дальнейших действиях и полностью пересмотреть бюджет предприятия.
План-фактный анализ, это:
Повышение качества плана. Результаты план-фактного анализа используются в процессе подготовки бюджетов на предстоящие периоды. Если при достижении нынешнего плана возникали трудности, целесообразно снизить планку и проработать слабые направления. Если достижение плана прошло с легкостью – уровень можно поднять.
Поиск виновных. Благодаря аналитике можно выявить слабые направления деятельности. А также найти сотрудников, которые несут ответственность за выполнение определенных действий в бизнес-процессе. Такой подход поможет исправить ситуацию, а также предотвратить ее развитие в дальнейшем.
Усиление бизнеса. План-фактный анализ поможет выявить проблемные места, а также открыть возможности для развития перспективных направлений.
Остается главный вопрос – где вести учет и как формировать данные для анализа? Можно использовать таблицы Excel и каждый отчетный период вручную проводить загрузку показателей.
Или полностью автоматизировать процесс с использованием адаптированного программного обеспечения и специальных модулей. Для бюджетирования бизнеса оптимально подойдут модули «Консолидатор» и «Табула».
Благодаря им можно прогнозировать финансовое состояние компании, проводить сравнительный анализ, включая показатели отклонений, и контролировать исполнение финансовых планов. Модули можно использовать как отдельной базой, так и интегрировать с учетной базой 1С. Они легко адаптируются под специфику бизнеса и текущую архитектуру учета.
Специализированные модули – это эффективная аналитика для любого предприятия.