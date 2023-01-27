План-фактный анализ – что это?

План-фактный анализ – в чем его предназначение

План-фактный анализ позволяет оценить состояние конкретных показателей компании за установленный период. Анализ проводится во всех возможных разрезах, с использованием доступных фактических значений. Какие показатели брать, решают аналитики, учитывая направления деятельности конкретного предприятия и его особенностей.

Чаще для анализа используются следующие данные:

статьи бюджета: доходы, расходы и движение денежных средств;

статьи управленческого баланса;

данные о финансовой отчетности;

все направления деятельности бизнеса;

договоры;

заказы по товарам и услугам.

Эти данные характеризуют финансовое положение компании. План-фактный анализ указывает на состояние бизнеса в конкретный момент. Для предприятия – это информационная база, на основании которой можно принимать своевременные и правильные управленческие решения.

План-фактный анализ позволяет контролировать бюджет, выявлять слабые стороны и на основании полученной информации составлять план действий по их урегулированию. Система бюджетирования компании должна дополняться план-фактным анализом.

Иначе, в конце отчетного периода, возникнет множество вопросов, в частности: почему предприятие не выполнило план и вышло в минус?

Внедрение план-фактного анализа, а также регулярный контроль фактических показателей позволяет выявить неэффективные направления деятельности и изменить подход к работе. Без аналитики невозможно контролировать все процессы компании и предотвращать развитие непредвиденных ситуаций.

Модуль «Консолидатор» обеспечит автоматизированный сбор данных для проведения план-фактного анализа. Можно загружать показатели из внутренних и внешних источников. Избавьте себя от рутинного сбора информации для составления управленческой отчетности.

План-фактный анализ – как провести с пользой?

При проведении план-фактного анализа, необходимо учитывать следующие параметры.

Правильная техника

В документе отражается такой показатель как «отклонение». Оно бывает абсолютным и относительным. Абсолютное отклонение выражается в единицах, а относительное – в процентах.

При формировании данных, рекомендуется выделить цветом отрицательные значения. Это поможет сфокусировать внимание на полученных показателях и упростить анализ.

Выборочный анализ

Проводить скрупулезный анализ каждого показателя необязательно. Особое внимание стоит уделить существенным отклонениям. Ведь именно они приводят к серьезным финансовым разрывам компании.

Все показатели взаимосвязаны

Об этом нужно всегда помнить. Ухудшение одного показателя по цепочке тянет за собой снижение результатов по другим показателям.

В итоге может получиться крупная сумма, которая негативно отразиться на общем бюджете.

Не забываем о минусе

План предприятия выполнен? Это отличная новость! Для того чтобы выполнять план и в дальнейшем, без всяких рисков, необходимо регулярно прорабатывать отрицательные отклонения. Они есть всегда. И чем больше отрицательных отклонений, тем выше вероятность того, что предприятию будет сложнее достичь поставленной цели.

Регулярность действий

План-фактный анализ проводится регулярно. Аналитика должна присутствовать в каждом отчетном периоде, а не только в конце года. Это нужно для того, чтобы всегда держать руку на пульсе. И в случае возникновения минусов, своевременно их ликвидировать.

Акцент на поиск причины

Не всегда все идет по плану. Необходимо определить причину развития отклонений от намеченного курса. Невыполненный план – это следствие бездействия.

Пропуск оплаты по счетам, выплата штрафных санкций, потеря потенциального поставщика, потеря дохода – все это негативно отражается на общем состоянии предприятия.

Важно не только регулярно проводит план-фактный анализ, но и не забывать о том, что у каждого плохого результата есть своя причина.

Для чего нужен план-фактный анализ?

План-фактный анализ помогает в актуализации бюджета и в повышении качества плана. По итогам аналитики, можно актуализировать бюджет с учетом новых реалий.

Например, изменилась экономическая ситуация, прервались поставки сырья из определенной страны и т. д.

На данном этапе можно принять решение о дальнейших действиях и полностью пересмотреть бюджет предприятия.

План-фактный анализ, это:

Повышение качества плана . Результаты план-фактного анализа используются в процессе подготовки бюджетов на предстоящие периоды. Если при достижении нынешнего плана возникали трудности, целесообразно снизить планку и проработать слабые направления. Если достижение плана прошло с легкостью – уровень можно поднять.

Поиск виновных . Благодаря аналитике можно выявить слабые направления деятельности. А также найти сотрудников, которые несут ответственность за выполнение определенных действий в бизнес-процессе. Такой подход поможет исправить ситуацию, а также предотвратить ее развитие в дальнейшем.

Усиление бизнеса. План-фактный анализ поможет выявить проблемные места, а также открыть возможности для развития перспективных направлений.

Остается главный вопрос – где вести учет и как формировать данные для анализа? Можно использовать таблицы Excel и каждый отчетный период вручную проводить загрузку показателей.

Или полностью автоматизировать процесс с использованием адаптированного программного обеспечения и специальных модулей. Для бюджетирования бизнеса оптимально подойдут модули «Консолидатор» и «Табула».

Благодаря им можно прогнозировать финансовое состояние компании, проводить сравнительный анализ, включая показатели отклонений, и контролировать исполнение финансовых планов. Модули можно использовать как отдельной базой, так и интегрировать с учетной базой 1С. Они легко адаптируются под специфику бизнеса и текущую архитектуру учета.

Специализированные модули – это эффективная аналитика для любого предприятия.