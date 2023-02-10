Проблемы с которыми сталкиваются при бюджетировании

Расскажем, какие проблемы могут возникнуть при составлении бюджета на будущий год.

Что такое бюджетирование?

Бюджетирование – это процесс планирования будущей деятельности предприятия на конкретный период времени (год, три года или пять лет), результаты которого оформляются в виде системы бюджетов.

Благодаря бюджетированию становится понятна стоимость действий, направленных на достижение стратегических целей предприятия.

В зависимости от размеров предприятия и стратегических целей можно выделить разные виды бюджетов:

Основные бюджеты: Бюджет движения денежных средств (БДДС) – показывает запланированное движение как наличных, так и безналичных денег на предприятии за конкретный промежуток времени. Бюджет доходов и расходов (прибылей и убытков) – составляют после того, как будут готовы все операционные бюджеты. Он очень напоминает форму 2 бухгалтерской отчетности: в нем фиксируют все операций, влияющие на получение прибыли или убытка компании. Прогнозный баланс. Тоже является прототипом бухгалтерской отчетности, а именно – бухгалтерского баланса. После того как становится понятно куда будут направлены деньги и откуда могут поступать доходы, можно представить предварительный прогнозный баланс. Операционные бюджеты: Бюджеты доходов предоставляют отделы – бюджет доходов от продаж, бюджет операционных доходов, внереализационных доходов. Бюджет расходов можно поделить на бюджет производственных расходов, коммерческих расходов, внереализационных, общехозяйственных. Налоговый бюджет формируют для оценки системы уплаты налогов на предприятии и проведения налоговой оптимизации. Инвестиционный бюджет нужен для принятия решений по инвестициям в компании. Бюджеты закупок (снабжения)формируется отделом закупок и демонстрирует объем потенциальных закупок в плановом периоде. График погашения обязательств – особенно необходим в компаниях, у которых есть кредитные или лизинговые платежи, а также тем, кто работает с отсрочкой платежа. Другие виды бюджетов – операционные бюджеты не утверждены законодательно и каждая организация, в зависимости от своих запросов и масштабов деятельности, может установить разные виды операционных бюджетов, которые необходимы для формирования основных бюджетов.

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Проблемы при постановке системы бюджетирования на предприятии

Прежде чем начать вводить на предприятии систему бюджетирования руководству необходимо определить основные цели бюджетов, а также понять, какая информация нужна руководителям для принятия управленческих решений.

При внедрении системы бюджетирования на предприятии можно столкнуться с двумя основными проблемами:

методическими (какие виды бюджетов нужны и как их составлять);

организационными (кто будет ответственным, как внедряется система).

Процесс внедрения бюджетирования – самый трудоемкий на всех предприятиях, независимо от отрасли. Для того чтобы эффективно внедрить систему бюджетирования в организацию, нужно пройти несколько этапов:

Проанализировать внутреннюю и внешнюю среду организации. Первостепенно нужно понять, с чем предстоит работать: определить вводные компоненты, которые можно использовать при внедрении системы бюджетирования, выяснить какие сложности могут возникнуть и попытаться нивелировать их. Разработать систему бюджетирования. Планировать бюджет можно двумя способами: «сверху вниз» и «снизу вверх». Решение о том, каким образом будет внедрена система бюджетирования и как она будет работать, принимает руководитель.

Планирование «сверху вниз» предполагает, что подразделение самостоятельно планирует основные показатели и спускает их в подразделения для исполнения. Такая система была характерна для советских предприятий.

Сейчас более популярна система бюджетирования «снизу вверх», когда каждое подразделение формирует свой бюджет и направляет его в подразделение, которое принимает окончательное решение. В современных компаниях все чаще применяют второй метод бюджетирования.

Кроме того нужно утвердить состав бюджетов, которые будут формироваться на предприятии, разработать методику их составления, сроки сдачи и назначить ответственных лиц.

Создать систему контроля за исполнением бюджетов. Бюджетирование без обратной связи – зря потраченное время. Бюджет – это то, что подлежит корректировке, нуждается в постоянном контроле и принятии решений. Невозможно спланировать доходы и расходы на 5 лет и полностью выполнить все пункты, особенно в современных условиях. Важно сформировать систему контроля за исполнением бюджетов, формы обратной связи, установить сроки принятия оперативных решений и внесения корректировок в бюджет. Применять программное обеспечение. Формировать бюджет на листочке сейчас никто не будет. В век компьютерных технологий уже давно придумали разные виды программ для бюджетирования и составления планов от MS Excel до сложных специальных платформ по оптимизации бюджетов. В зависимости от задач, которые ставит руководство и финансовых возможностей организации, нужно выбрать программу, отвечающую всем заявленным требованиям.

Можно использовать модуль «Табула» для создания таблиц с формулами прямо в 1С, аналогичных MS Excel.

Проблемы и пути решения проблем бюджетирования на предприятии

Расскажем о самых частых проблемах, которые могут возникнуть при постановке системы бюджетирования на предприятии.

Проблема Решение Долгое составление операционных бюджетов в подразделениях, что приводит к затягиванию сроков формирования основных бюджетов Жесткая регламентация сроков сдачи бюджетов Нет единой системы отчетных документов, что приводит к рассогласованию значений Создание четкой методики формирования каждой строки во всех видах бюджетов Сложности в согласовании бюджетов, отсутствие координации Жесткий регламент со сроками и порядком согласования бюджетов на всех уровнях Нет границ в составлении бюджетов, многие отделы формируют бюджет на отдел равный бюджету предприятия Установка максимального значения, выше которого бюджет не будет согласован Приоритет текущих целей над стратегическими Принятие решений на основе стратегических целей, даже если приходится жертвовать текущими Нет центров ответственности за исполнение бюджета Утверждение центров ответственности приказом по предприятию и ознакомление с ним всех заинтересованных сотрудников

Грамотное управление финансовыми потоками и эффективное планирование ресурсов – залог успешного существования предприятия в условиях современной рыночной экономики. При планировании доходов и расходов важно, чтобы в компании четко понимали стратегические цели, были правильно распределены центры ответственности и главное – система бюджетирования была понятна и прозрачна, а все методики согласованы и доведены до сведения исполнителей.

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