Бизнес-план: зачем нужен и что в нем должно быть

Зачем нужен план

На практике предприниматели могут составлять планы как для себя, так и для внешних пользователей. В бизнесе наличие плана помогает сосредоточить усилия и ресурсы на главном направлении. Отсутствие плана делает бизнес заложником обстоятельств.

Бизнес-план для себя (иначе – внутреннее планирование) составляют исходя из реального положения дел, чтобы:

понять, при каких показателях проект будет прибыльным;

оценить возможности и перспективы компании;

выявить приоритетные направления в бизнесе;

принимать эффективные управленческие решения;

оценить потенциальные риски и вовремя их устранить;

сформировать четкую систему бизнес-процессов;

организовать эффективную маркетинговую кампанию;

оценить когда окупятся вложенные средства и т. п.

В таком бизнес-плане могут быть отражены конфиденциальные сведения, не подлежащие огласке, например: конкурентные преимущества или слабые места бизнеса, информация про партнеров и клиентов.

Такой план содержит главную идею бизнеса и показывает направление его развития. Как правило, внутренний план составляет сам глава компании или его доверенные лица. Форма и структура такого плана произвольные.

Для проведения расчетов чаще всего используют возможности Google Таблицы или Excel.

Для внешних пользователей бизнес-планы составляют в случае, когда предполагается привлечение инвестиций или получение кредита от банка. В таком плане делают акцент на прибыльность компании, так как инвесторов прежде всего интересует, сколько денег им нужно вложить и когда они получат их обратно.

При этом инвесторы могут запросить больше подробностей о целях компании, о ее положении на рынке и конкурентных преимуществах. Для наглядности в бизнес-план включают иллюстрации, графики, диаграммы, фактоиды, скриншоты. Составление такого плана требует специальных знаний и навыков, поэтому работу поручают специалистам или консалтинговой компании.

Модуль «Табула» ФинОфис производит интегрированное планирование любой сложности. Для расчетов «Табула» использует данные существующей отчетной базы. Итоги расчетов можно представить в виде графиков, схем, диаграмм.

Консалтинговая компания с большим опытом сможет составить его грамотно и учесть все нюансы. Но при этом могут быть упущены из виду особенности бизнеса, о которых знает только предприниматель. Форма и структура такого плана имеет определенные требования.

Принципы бизнес-планирования

Перед реализацией нового проекта, необходимо оценить его потенциал и спрогнозировать риски. Расчет эффективности и результаты анализа отражаются в бизнес-плане. Методы анализа основываются на таких принципах:

Системность – первый этап планирования заключается в сборе информации для проведения анализа. Результаты анализа закрепляются выводами. Единство – все структуры организации принимаются в качестве элементов единого целого. Точность – при формировании плана применяются только достоверные данные и производятся точные расчеты. Непрерывность – процесс планирования в бизнесе не прекращается из-за динамики изменений во внешней среде. Гибкость – форма бизнес-плана должна легко адаптироваться под новые условия, чтобы в нее легко можно было интегрировать изменения.

Содержание бизнес-плана

Структура бизнес-плана будет зависеть от цели, для которой он формируется.

Например, для привлечения инвестора план может иметь такую структуру:

Титульный лист. Резюме. Анализ рынка. Маркетинговый план. План производства. Финансовый план. Анализ рисков.

Титульный лист. Это первое впечатление о проекте, особенно важно для внешнего бизнес-плана. В него входят:

название компании;

страна и город, где будет осуществляться деятельность;

контактные данные компании;

дата создания;

можно дополнить фразой о конфиденциальности – доступен ли бизнес-план третьим лицам.

Для наглядности на титульный лист выносят срок окупаемости, планируемый доход и сколько нужно инвестиций в проект.

Резюме – раздел, по которому инвестор будет принимать решение, именно здесь важно уверенно и объективно описать все преимущества бизнеса, в частности:

цель бизнеса;

ресурсы, которые нужно вложить в проект;

методы, которые позволят добиться цели;

информация о том, реален ли проект в принципе;

сумма инвестиций;

планируемые показатели прибыли.

Анализ рынка –это полноценное исследование: в каком состоянии рынок, что хорошо продается, а на что падает спрос. Здесь же можно описать конкурентные преимущества и составить примерный портрет покупателя.

Маркетинговый план содержит описаниебудущей стратегии продвижения: примерный план продаж, расчет бюджета, ожидаемый результат продвижения.

В плане производства раскрывают весь цикл, чтобы понять, как быстро компания может увеличить или сократить выпуск товаров или предоставление услуг. Здесь целесообразно использовать схему или кратко описать, как организована система выпуска товаров или услуг, указать сроки поставок, требования к контролю качества продукции на всех этапах производственного процесса.

Финансовый план содержитнесколько сценариев бизнеса на длительный срок: какой планируется баланс, как будут перемещаться деньги и активы, анализ безубыточности, подсчет необходимых инвестиций и описание расходов, которые покроются инвестициями.

Анализ рисков помогает определитьслабые места будущего бизнеса. Целесообразно продумать план действий на случай, если произойдет какая-то негативная внешняя ситуация: например, снова объявят локдаун и какое-то время бизнес не сможет работать.

Модуль «Табула» – эффективный инструмент для создания расчетной части бизнес-плана. Настройка расчетов с помощью формул, аналогичных Excel, поможет спрогнозировать показатели бизнеса как на ближайший период, так и с учетом дисконтирования. Комбинируйте данные и рассчитывайте показатели с учетом специфики вашего бизнеса.

Ошибки планирования

Во многих бизнес-планах встречаются типичные ошибки, приводящие к неправильному составлению всего документа, либо смещению акцентов:

завышение планируемых объемов реализации продукции либо услуг (нереалистичные показатели вызывают настороженность со стороны представителей инвестора);

неверный расчет цены реализации новой продукции (например, происходит в результате неверной оценки положения дел на рынке);

искусственное снижение затрат, связанных с выводом на рынок нового продукта (например, разработчики бизнес-плана часто не учитывают такую составляющую издержек, как на налоги);

недооценка различий между скоростью оборота товаров и сроками возврата кредита (это приводит к тому, что у предприятия заемщика не остается оборотных средств, необходимых для погашения кредита).

Модуль «Табула» – удобный инструмент для формирования показателей бизнес-плана. С его помощью можно провести расчеты в разрезе нескольких сценариев развития бизнеса, рассчитать эффективность маркетинговой кампании, спрогнозировать расход сырья и материалов на производства, построить Cash Flow и рассчитать точку безубыточности проекта.

Реклама: ООО «ИНФОСТАРТ-СЕРВИС», ИНН: 7816642037