Бесплатно делимся опытом применения финансовых инструментов для 1С: теперь и в Москве

Тиражируем успешный опыт
17 ноября 2022 года мы провели семинар по инструментам финансового управления в Санкт-Петербурге.
Тогда у многих желающих не удалось посетить мероприятие, поэтому мы решили дополнить программу, пригласить новых экспертов и провести аналогичную встречу для всех заинтересованных в Москве.
20 апреля 2023 года приглашаем финансовых директоров, менеджеров и главных бухгалтеров изучить возможности продуктов 1С для управления затратами, запасами и расчета себестоимости, автоматизации бюджетирования и казначейства.
Финансовое управление: теория и практика
Мероприятие пройдет офлайн – высококвалифицированные специалисты компаний-партнеров фирмы «1С» поделятся с вами теоретическими и практическими знаниями в области финансового управления.
Основные темы семинара:
Роль финансового директора в бизнесе.
Управление затратами, запасами и расчет себестоимости.
Как подготовить компанию к автоматизации.
Бюджетирование в России и как его автоматизировать.
Контроль и управление денежными потоками.
Сценарное планирование.
Программа семинара
Доклады семинара будут идти в два параллельных потока.
Первый поток
Евгений Саввиных. Управление затратами и расчет себестоимости в 1С: Доклад + Практика.
10:00 – 11:10
Для чего нужно управлять затратами и рассчитывать себестоимость.
Что такое себестоимость.
Какие продукты помогут автоматизировать данный процесс.
Что вы получите в результате.
Сергей Тангатаров. Автоматизация бюджетирования в России, Excel, 1С и другие продукты: Доклад.
11:20 – 11:50
Список основных продуктов автоматизации бюджетирования в России.
Важные свойства продукта при автоматизации бюджетирования.
Гибкие настройки форм и расчетов.
Возможность интеграции с «зоопарком» учетных систем.
Скорость внедрения.
Производительность.
Актуализация фактических данных.
ФинОфис: Основные функции и преимущества.
Сергей Тангатаров. ФинОфис как система автоматизации бюджетирования и казначейства: Практика.
12:00 – 12:30
Демонстрация демо-примера работы программного продукта ФинОфис.
Евгений Саввиных. Управление запасами в ERP: Доклад
12:40 – 13:10
Структура запасов и планирование продаж.
Планирование производства и закупок.
Платежный календарь и дополнительные обработки для управления БДДС.
13:10 – 14:40 – Большой перерыв на кофе-брейк.
Евгений Саввиных. Управление запасами в ERP. Часть 2: Доклад.
14:30 – 15:00
Структура запасов и планирование продаж.
Планирование производства и закупок.
Платежный календарь и дополнительные обработки для управления БДДС.
Дмитрий Чертов. Семь секретов автоматизации бюджетирования: Доклад.
15:10 – 16:20
Правильная постановка целей бюджетирования.
Правильный набор бюджетов.
Правильная финансовая структура.
Правильный регламент.
Правильный выбор источника фактических данных.
Правильный выбор системы автоматизации.
Правильный подход к внедрению системы.
Второй поток
Анастасия Киселева. Роль финансового директора в бизнесе. Часть 1: Доклад.
10:00 – 10:30
Задачи финансового директора.
Может ли главный бухгалтер выполнять функции финансового директора.
Когда нужно брать финансового директора.
Найм сотрудника в штат или консалтинг – плюсы и минусы.
Снежана Манько. Как подготовить компанию к автоматизации. Роль и задачи финансового отдела и внешних консультантов: Доклад.
10:00 – 10:30
Автоматизация как проект. Этапы и ответственные за результат.
Организационные, технические, методологические проблемы на старте и в процессе. Как минимизировать.
Чек-лист финансиста в проекте по автоматизации.
Надежда Васильева. Эффективное управление денежными потоками: автоматизация казначейства: Доклад + Практика.
12:00 – 13:10
Что такое казначейство.
Какие процессы закрывает казначейство.
Какие продукты автоматизируют казначейство.
Самые основные процессы казначейства.
Анастасия Киселева. Роль финансового директора в бизнесе. Часть 2: Доклад.
14:30 – 15:00
Задачи финансового директора.
Может ли главный бухгалтер выполнять функции финансового директора.
Когда нужно брать финансового директора. Найм сотрудника в штат или консалтинг – плюсы и минусу.
Максим Алексеев. Сценарное планирование как инструмент управления предприятием: Доклад + Практика.
15:10 – 16:20
Что такое сценарное планирование? Зачем оно нужно.
Как можно автоматизировать сценарное планирование.
Обзор программных продуктов для автоматизации сценарного планирования.
Какой результат можно получить при автоматизации сценарного планирования.
16:30 – 16:50 – Закрытие семинара. Розыгрыш приза среди участников.
На закрытии семинара мы разыграем среди участников приз.
Офлайн-формат. Московская локация
Вход на мероприятие – бесплатный.
Место встречи: Москва, конференц-центр «Севастополь», 3 этаж, Большая Юшуньская ул., 1А, корп. 5.
5-7 минут пешком от станции метро «Севастопольская» или «Каховская».
Мы ждем вас: в четверг, 20 апреля 2023 года.
В 9:00 – регистрация участников. Доклады и мастер-классы пройдут с 10:00 до 17:00.
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться. Количество мест ограничено.
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