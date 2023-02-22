Бесплатно делимся опытом применения финансовых инструментов для 1С: теперь и в Москве

Тиражируем успешный опыт

17 ноября 2022 года мы провели семинар по инструментам финансового управления в Санкт-Петербурге.

Тогда у многих желающих не удалось посетить мероприятие, поэтому мы решили дополнить программу, пригласить новых экспертов и провести аналогичную встречу для всех заинтересованных в Москве.

20 апреля 2023 года приглашаем финансовых директоров, менеджеров и главных бухгалтеров изучить возможности продуктов 1С для управления затратами, запасами и расчета себестоимости, автоматизации бюджетирования и казначейства.

Финансовое управление: теория и практика

Мероприятие пройдет офлайн – высококвалифицированные специалисты компаний-партнеров фирмы «1С» поделятся с вами теоретическими и практическими знаниями в области финансового управления.

Основные темы семинара:

Роль финансового директора в бизнесе.

Управление затратами, запасами и расчет себестоимости.

Как подготовить компанию к автоматизации.

Бюджетирование в России и как его автоматизировать.

Контроль и управление денежными потоками.

Сценарное планирование.

Программа семинара

Доклады семинара будут идти в два параллельных потока.

Первый поток

Евгений Саввиных. Управление затратами и расчет себестоимости в 1С: Доклад + Практика.

10:00 – 11:10

Для чего нужно управлять затратами и рассчитывать себестоимость.

Что такое себестоимость.

Какие продукты помогут автоматизировать данный процесс.

Что вы получите в результате.

Сергей Тангатаров. Автоматизация бюджетирования в России, Excel, 1С и другие продукты: Доклад.

11:20 – 11:50

Список основных продуктов автоматизации бюджетирования в России.

Важные свойства продукта при автоматизации бюджетирования.

Гибкие настройки форм и расчетов.

Возможность интеграции с «зоопарком» учетных систем.

Скорость внедрения.

Производительность.

Актуализация фактических данных.

ФинОфис: Основные функции и преимущества.

Сергей Тангатаров. ФинОфис как система автоматизации бюджетирования и казначейства: Практика.

12:00 – 12:30

Демонстрация демо-примера работы программного продукта ФинОфис.

Евгений Саввиных. Управление запасами в ERP: Доклад

12:40 – 13:10

Структура запасов и планирование продаж.

Планирование производства и закупок.

Платежный календарь и дополнительные обработки для управления БДДС.

13:10 – 14:40 – Большой перерыв на кофе-брейк.

Евгений Саввиных. Управление запасами в ERP. Часть 2: Доклад.

14:30 – 15:00

Структура запасов и планирование продаж.

Планирование производства и закупок.

Платежный календарь и дополнительные обработки для управления БДДС.

Дмитрий Чертов. Семь секретов автоматизации бюджетирования: Доклад.

15:10 – 16:20

Правильная постановка целей бюджетирования.

Правильный набор бюджетов.

Правильная финансовая структура.

Правильный регламент.

Правильный выбор источника фактических данных.

Правильный выбор системы автоматизации.

Правильный подход к внедрению системы.

Второй поток

Анастасия Киселева. Роль финансового директора в бизнесе. Часть 1: Доклад.

10:00 – 10:30

Задачи финансового директора.

Может ли главный бухгалтер выполнять функции финансового директора.

Когда нужно брать финансового директора.

Найм сотрудника в штат или консалтинг – плюсы и минусы.

Снежана Манько. Как подготовить компанию к автоматизации. Роль и задачи финансового отдела и внешних консультантов: Доклад.

10:00 – 10:30

Автоматизация как проект. Этапы и ответственные за результат.

Организационные, технические, методологические проблемы на старте и в процессе. Как минимизировать.

Чек-лист финансиста в проекте по автоматизации.

Надежда Васильева. Эффективное управление денежными потоками: автоматизация казначейства: Доклад + Практика.

12:00 – 13:10

Что такое казначейство.

Какие процессы закрывает казначейство.

Какие продукты автоматизируют казначейство.

Самые основные процессы казначейства.

Анастасия Киселева. Роль финансового директора в бизнесе. Часть 2: Доклад.

14:30 – 15:00

Задачи финансового директора.

Может ли главный бухгалтер выполнять функции финансового директора.

Когда нужно брать финансового директора. Найм сотрудника в штат или консалтинг – плюсы и минусу.

Максим Алексеев. Сценарное планирование как инструмент управления предприятием: Доклад + Практика.

15:10 – 16:20

Что такое сценарное планирование? Зачем оно нужно.

Как можно автоматизировать сценарное планирование.

Обзор программных продуктов для автоматизации сценарного планирования.

Какой результат можно получить при автоматизации сценарного планирования.

16:30 – 16:50 – Закрытие семинара. Розыгрыш приза среди участников.

На закрытии семинара мы разыграем среди участников приз.

Офлайн-формат. Московская локация

Вход на мероприятие – бесплатный.

Место встречи: Москва, конференц-центр «Севастополь», 3 этаж, Большая Юшуньская ул., 1А, корп. 5.

5-7 минут пешком от станции метро «Севастопольская» или «Каховская».

Мы ждем вас: в четверг, 20 апреля 2023 года.

В 9:00 – регистрация участников. Доклады и мастер-классы пройдут с 10:00 до 17:00.

Для участия нужно предварительно зарегистрироваться. Количество мест ограничено.

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