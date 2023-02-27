Лицензии и коробки 1С дорожают: до 31 марта успейте купить по старой цене

Фирма «1С» объявила об изменении цен практически на весь ассортимент: тиражные конфигурации, отраслевые решения, клиентские и серверные лицензии. Рассказываем, обо всех возможных сценариях, когда новые цены могут повлиять на бюджет закупок.

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Лицензии и коробки 1С дорожают: до 31 марта успейте купить по старой цене
Иллюстрация: «ФинОфис»

В каких случаях следует учитывать изменение цен на программные продукты 1С

Фирма «1С» опубликовала несколько информационных писем (один, два и три), в которых сообщается о предстоящем повышении цен на 15%. Розничные цены планируется повысить почти на весь ассортимент программных продуктов на платформе 1С:Предприятие.

Перейти к покупке лицензий 1С по старым ценам.

Важно, чтобы все, кто собирается увеличить количество пользователей, произвести апгрейд ключей или внедрить новые решения на платформе 1С, учли грядущее подорожание в своих затратах. Ведь если подготовиться к подорожанию заранее и приобрести необходимые лицензии сейчас, можно еще и сэкономить.

Мы собрали наиболее распространенные случаи, когда покупка лицензий на программные продукты 1С не столь очевидна, но обязательна:

  • Изменение конфигурации локальной сети: правила лицензирования предполагают, что для каждой отдельной локальной сети необходимо приобретать отдельно основную поставку (коробку) конфигурации, даже если речь идет об одном предприятии, об одном юридическом лице. Такая необходимость часто возникает при автоматизации удаленных подразделений, когда по каким-то причинам учет такого подразделения выделяется в отдельную информационную базу из-за невозможности обеспечить доступ к общему, центральному серверу, например, из-за дефицита терминальных лицензий или аппаратных мощностей.

  • Развертывание дополнительного сервера приложений 1С:Предприятие: если по каким-то причинам потребуется развертывание дополнительного аппаратного сервера и размещение на нем 1С, серверную лицензию необходимо будет приобрести еще раз. Безусловно, на одном сервере приложений может работать несколько конфигураций, но не всегда ресурсы оборудования позволяют это сделать.

  • Переход на продукты, соответствующие требованиям к импортозамещению: линейка прикладных конфигураций 1С значительно шире, чем продукты для решения учетных задач, поэтому в процессах по переходу на отечественное ПО решения 1С могут появляться неожиданно. Например, 1С:Документооборот может использоваться для автоматизации планирования проектов в качестве альтернативы MS Project. Кроме этого, на базе 1С:Документооборот можно организовать платформу для организации удаленных совещаний вместо Zoom. Также в связи с импортозамещением начинают применяться решения для автоматизации производства – например, 1С:PDM или 1С:ТОИР;

  • Дополнительные лицензии к отраслевым конфигурациям: при покупке отраслевых решений важно помнить, что клиентские лицензии, обеспечивающие доступ к отраслевой функциональности, не освобождают от покупки лицензий на технологическую платформу 1С:Предприятие. Соответственно, количество отраслевых и платформенных лицензий необходимо рассчитывать с учетом данного правила.

Что же все-таки подорожает и когда именно

Вводить новый прайс фирма «1С» будет поэтапно: на большую часть позиций новые цены начнут действовать с 1 апреля 2023 года, и с 1 июля – на оставшиеся товары.

Важно учитывать ограничения на срок оформления заказов и оплату отправленных заявок. Получить консультацию по вопросам лицензирования 1С можно у наших специалистов.

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