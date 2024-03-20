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Электронные подписи

Можно ли получить электронную подпись дистанционно? Рассказываем про все законные способы

В УЦ Айтиком можно приобрести все виды электронных подписей для личных и рабочих задач, средства криптографической защиты, сертифицированные носители ключевой информации (токены) от ведущих российских производителей. Выпускаем подписи в ускоренном режиме, а значит в день обращения при оплате счета вы получите саму подпись и все необходимое для работы с ней.
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Можно ли получить электронную подпись дистанционно? Рассказываем про все законные способы
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В статье расскажем, какими способами возможно получить электронную подпись в нашем Удостоверяющем центре и что для этого нужно.

Личное обращение в офисы, представительства и пункты выдачи электронных подписей

Где находятся офисы

Офисы, представительства и пункты выдачи Айтиком расположены по всей стране, в большинстве городов. Посмотреть ближайшую точку присутствия Айтиком можно на карте.

Как выбрать электронную подпись

На первом этапе менеджер поможет подобрать электронную подпись, ближайший офис сверки личности в вашем городе, а также дополнительные продукты и услуги (при необходимости) — например, защищенный носитель подписи (токен) или настройку рабочего места на персональном компьютере. 

Обратите внимание, что подписи различаются по своему назначению. Так, для решения личных и некоторых рабочих задач подойдет квалифицированная электронная подпись (КЭП) физического лица. Для участия в торгах нужна КЭП для торгов. А чтобы сотрудник мог подписывать документы от имени компании понадобится КЭП физического лица, но дополнительно необходимо будет оформить машиночитаемую доверенность (МЧД).

Важно рассказать менеджеру, для каких именно целей нужна подпись, чтобы вам могли предложить подходящее решение. 

Далее менеджер оформит документы и проведет сверку личности. На последнем этапе вам выпустят электронную подпись.

Какие документы взять с собой

В офис или представительство Айтиком нужно явиться лично. Для оформления заявки на выпуск электронной подписи и сверки личности менеджер запросит у вас:

  • оригинал паспорта;

  • номер СНИЛС;

  • номер ИНН.

Иностранные граждане должны предоставить:

  • оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина (паспорт, удостоверение личности);

  • скан паспорта иностранного гражданина или удостоверения личности;

  • нотариально заверенный перевод паспорта (скан), если в документе ФИО, дата и место рождения приведены на иностранном языке;

  • номер СНИЛС;

  • номер ИНН.

В отдельных случаях у вас могут запросить дополнительные документы.

Особенности получения КЭП руководителя или ИП

Руководители организаций и ИП могут получить электронные подписи в ФНС или в офисах Айтиком, где открыты подразделения доверенного лица УЦ ФНС.

При выпуске КЭП руководителя организации или ИП нужно предоставить оригинал паспорта и номер СНИЛС. В отдельных случаях специалист может запросить скан свидетельства ИНН. Также специалисты в формате «единого окна» помогут подготовить документы для получения КЭП, выдадут токен и лицензию КриптоПро.

Айтиком.Доверенности — сервис вашего доверия

Решение для создания и управления машиночитаемыми доверенностями

Дистанционный выпуск и продление

Электронную подпись физического лица можно выпустить и продлить удаленно:

  • при наличии биометрического загранпаспорта с использованием приложения Госключ;

  • если у вас есть электронная подпись, срок действия которой еще не закончился.

Для удаленного выпуска достаточно оставить заявку. Менеджер поможет вам с выпуском. Процедура обычно занимает не более 15–20 минут. Для оформления понадобится паспорт, номера СНИЛС и ИНН. 

Важно. При выпуске электронной подписи физического лица на сотрудника нужна машиночитаемая доверенность, чтобы владелец подписи имел возможность подписывать рабочие документы от лица компании. Компания Айтиком разработала собственный сервис по создании и управлению МЧД Айтиком.Доверенности. Если вам нужно оформить несколько электронных доверенностей на одного или разных сотрудников, то удобнее всего это сделать в сервисе. 

Также в Айтиком вы можете в удаленном режиме за 20–30 минут продлить электронную подпись руководителя организации или ИП, установить ПО и произвести необходимые настройки. 

Продление без визита в ФНС возможно, если:

  • срок действия КЭП, которую нужно продлить, еще не закончился, и она была выдана в ФНС или доверенном УЦ ФНС;

  • с момента выпуска действующей КЭП не изменились сведения, включенные в ЕГРЮЛ или ЕГРИП;

  • носитель электронной подписи (токен) полностью исправен.

Для получения услуги необходим паспорт и номер СНИЛС. В отдельных случаях менеджер может запросить скан или номер ИНН.

Массовый выпуск электронных подписей на сотрудников

Оптимизировать расходы и ускорить выпуск КЭП и НЭП на сотрудников поможет сервис Айтиком Корпоративный удостоверяющий центр. Решение будет особо полезно для организаций с большим количеством сотрудников, а также для компаний с филиалами и обособленными подразделениями. 

Корпоративный УЦ позволяет формировать заявки на выпуск электронных подписей и управлять сертификатами в удобном личном кабинете.

В сервисе доступна возможность массового выпуска электронных подписей для системы ЕГАИС. Для выпуска подписей руководителю и сотрудникам не нужно посещать офис Айтиком, все можно сделать прямо на рабочем месте.

Для подключения сервиса Корпоративный УЦ позвоните нам или оставьте заявку.

Технология мобильной электронной подписи для личного использования или информационной системы

Технология мобильной электронной подписи (МЭП) позволяет записать КЭП на мобильное устройство — смартфон или планшет.

В этом случае не нужны токен и лицензия КриптоПро, потому что мобильное устройство выступает в качестве носителя подписи, а все необходимые средства безопасности есть в приложении, через которое осуществляется подписание.

Для получения МЭП понадобятся паспорт, номера СНИЛС и ИНН. Также возможен удаленный выпуск.

Также можно интегрировать технологию МЭП с различными системами. Если пользователи вашей системы подписывают в личном кабинете документы КЭП с компьютера или ноутбука, то после интеграции они смогут осуществлять подписание со смартфона или планшета. Это позволит вашим клиентам оставаться мобильными и подписывать документы не только с рабочего ПК, но и со смартфона независимо от своего местоположения. 

Для выпуска электронной подписи в УЦ Айтиком, заказа дополнительных продуктов и услуг, подключения к сервисам Корпоративный УЦ и Айтиком.Доверенности, достаточно оставить заявку или заказать звонок на сайте. Менеджер перезвонит вам в ближайшее время, поможет выпустить подпись и предоставит комплекс необходимых услуг.

Айтиком.Доверенности — сервис вашего доверия

Решение для создания и управления машиночитаемыми доверенностями

Реклама: ООО «АйтиКом», ИНН 7714407563, erid: LjN8KabM3

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ITCOM
Электронные подписи

Можно ли получить электронную подпись дистанционно? Рассказываем про все законные способы

В УЦ Айтиком можно приобрести все виды электронных подписей для личных и рабочих задач, средства криптографической защиты, сертифицированные носители ключевой информации (токены) от ведущих российских производителей. Выпускаем подписи в ускоренном режиме, а значит в день обращения при оплате счета вы получите саму подпись и все необходимое для работы с ней.

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