Можно ли продлить электронную подпись самостоятельно? Да — рассказываем как

Что нужно для удаленного перевыпуска КЭП

Электронная подпись действует 12–15 месяцев, после чего нужно перевыпускать заново.

Если вы планируете и дальше использовать КЭП для решения рабочих и личных задач, то продлите подпись заранее в упрощенном режиме — за неделю или пару дней до окончания действия сертификата.

Для перевыпуска КЭП понадобятся:

действующая электронная подпись;

сервис онлайн-выпуска КЭП.

Как проходит процедура перевыпуска КЭП

Перейдите по ссылке и следуйте инструкции на экране.

Сервис подскажет, какие поля нужно заполнить, когда подключить действующую электронную подпись, как оплатить услугу, на каком этапе записать на защищенный носитель готовую КЭП.

Запутаться или пройти любой из этапов неправильно у вас не получится — все шаги выполняются последовательно. В случае любых сомнений в онлайн-сервисе можно задать вопросы экспертам в чате.

Какую КЭП можно продлить через онлайн-сервис Айтиком?

С помощью онлайн-сервиса можно перевыпустить КЭП, полученную в любом аккредитованном Удостоверяющем центре. Главное, чтобы на момент перевыпуска у вас была электронная подпись, срок действия которой еще не закончился.

Остались вопросы? Оставьте заявку, и мы вам перезвоним.

С помощью Айтиком можно перевыпустить КЭП, полученную в любом аккредитованном Удостоверяющем центре Для прямой связи со специалистом оставьте заявку: Отправить

Реклама: ООО «АйтиКом», ИНН 7714407563, erid: LjN8KK6K1