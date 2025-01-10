Оператор ИС ЭПД Айтиком открывает бесплатный доступ к сервису электронных перевозочных документов

Во время внедрения электронных перевозочных документов (ЭПД) перевозчики нередко сталкиваются с трудностями. Чтобы упростить переход на транспортное ЭДО, компания Айтиком запустила тест-драйв сервиса Айтиком.Логистика. О том, какие задачи решит наше предложение, читайте в статье.

Как вам поможет тест-драйв Айтиком.Логистика

Задача открытого доступа к сервису — помочь бизнесу преодолеть барьеры, возникающие при переходе на ЭПД:

Финансовые вложения. Чтобы начать работать с электронными перевозочными документами, организации необходимо:

Заключить договор с оператором ИС ЭПД и подключиться к сервису ЭПД.

Выпустить электронные подписи для регистрации в сервисе и подписания цифровых документов.

Оформить машиночитаемые доверенности для подтверждения полномочий сотрудников при работе с ЭПД.

Тест-драйв дает возможность снизить затраты: в течение 90 дней вы можете пользоваться всеми возможностями сервиса Айтиком.Логистика бесплатно. После пробного периода можно выбрать подходящий тариф в зависимости от количества документов.

Нехватка компетенций сотрудников. В рамках тест-драйва пользователи получают информационную поддержку наших специалистов. Эксперты Айтиком.Логистика научат работать в сервисе и оформлять разные виды ЭПД.

Если вы хотите, чтобы сотрудники разбирались в тонкостях работы с ЭПД и ориентировались в требованиях законодательства, организуйте обучение на курсе «Перевозочные документы» от Айтиком.Академии.

Взаимодействие с компаниями, которые не работают с цифровыми документами. Участие в тест-драйве Айтиком.Логистика позволит продемонстрировать контрагентам возможности электронного обмена документами, подключиться к одному сервису ЭПД и начать параллельное внедрение цифрового транспортного ЭДО.

Как принять участие в тест-драйве

Для подключения к сервису достаточно оставить заявку. Участие в тест-драйве бесплатное, без скрытых платежей и обязательств. Документы, созданные в сервисе в период акции, будут сохранены и доступны для скачивания.

Оставьте заявку на безлимитный и бесплатный доступ к сервису на 3 месяца Отправить

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