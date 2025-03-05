Как отозвать электронную подпись, выпущенную в Удостоверяющем центре ITCOM

Рассказываем, когда необходим отзыв, как подать заявление удаленно, в каких случаях нужно лично посетить офис УЦ ITCOM.
В статье используются сокращения:
НЭП — неквалифицированная электронная подпись.
КЭП — квалифицированная электронная подпись.
ЭЦП — электронная цифровая подпись (аббревиатура является устаревшей, но до сих пор широко применяется и для многих привычная).
УЦ — удостоверяющий центр.
Отзывать или не отзывать — вот в чем вопрос
Если электронная подпись была утеряна, похищена, либо возникли подозрения на компрометацию ключей, то вопрос «отзывать или не отзывать?» возникать не должен. Необходимо сразу же обратиться в Удостоверяющий центр и сообщить о своей ситуации. По закону № 63-ФЗ «Об электронной подписи» именно владелец сертификата обеспечивает конфиденциальность ключей.
Если электронная подпись попадет в руки злоумышленников, то мошеннические и неправомерные действия с использованием сертификата будут совершены от лица владельца, что может привести к административному и уголовному наказанию (в случае, если владелец не сможете доказать свою непричастность).
Другие возможные причины для отзыва:
неисправность защищенного носителя (токена);
увольнение директора организации или закрытие ИП (когда необходимо аннулировать сертификат руководителя);
изменение паспортных данных владельца сертификата;
смена юридического адреса, ИНН, КПП, ОГРН организации.
Забыли пароль контейнера ключей подписи, установленный на ПК? Это тоже повод для отзыва электронной подписи, так как пароль от контейнера восстановить нельзя. Для продолжения работы в цифровой среде потребуется выпустить новый сертификат.
Подача заявления на отзыв сертификата в офисе УЦ ITCOM
Важно. Вне зависимости от того, каким способом подаете заявление, всегда необходимо указывать причину отзыва.
Заполнить заявление на отзыв можно в офисе Удостоверяющего центра. Этот вариант подойдет, если утрачена единственная электронная подпись или сломался токен с КЭП руководителя.
Владельцу сертификата нужно явиться в УЦ лично с паспортом и печатью (при ее наличии в соответствии с организационно-правовой формой). После подачи заявления сертификат будет отозван, а соответствующая запись внесена в реестр Удостоверяющего центра в течение 12 часов.
Для получения консультации или уточнения адреса подразделения ITCOM предварительно можно связаться с нашим специалистом по номеру 8 800 333 91 03. Адреса филиалов в Москве и других городах также расположены на сайте.
Обратите внимание. Директора и ИП для отзыва электронной подписи руководителя посещают офис присутствия доверенного лица ФНС, в котором был получен сертификат. Физические лица могут обратиться в любое ближайшее подразделение УЦ ITCOM.
Как отозвать ЭЦП физлица или руководителя удаленно
Отозвать сертификат без посещения офиса Удостоверяющего центра можно в следующих случаях:
КЭП или НЭП физлица. У заявителя есть действующая квалифицированная электронная подпись (та, которую нужно отозвать, или другая).
КЭП руководителя. У заявителя исправна и работоспособна подпись, сертификат которой необходимо аннулировать.
Отзыв сертификата руководителя
Отозвать КЭП руководителя можно удаленно на портале Госуслуг, через личный кабинет ИП или юридического лица, подписав заявление действующей электронной подписью.
Для удаленного отзыва через Удостоверяющий центр ITCOM:
Сформируйте заявление — его можно получить, обратившись в УЦ по телефону 8 800 333 91 03. Образец находится по ссылке.
Подпишите заявление действующей электронной подписью.
Отправьте подписанный файл на почту 22@uc-itcom.ru.
Не позднее, чем через 12 часов, запись об отзыве сертификата будет внесена в реестр Удостоверяющего центра.
Отзыв электронной подписи физического лица
Процедура удаленной подачи заявления в Удостоверяющий центр ITCOM для физлиц ничем не отличается от процедуры для владельцев КЭП руководителя, указанной выше.
Обратите внимание. Если отзываете сертификат НЭП, заявление также необходимо подписать квалифицированной электронной подписью.
Образец заявления для физических лиц.
Электронную подпись физического лица, выпущенную в УЦ ITCOM, можно отозвать через Госуслуги. Для этого войдите в личный кабинет, найдите вкладку «Электронная подпись», кликните на «Отзыв сертификата электронной подписи». Далее укажите причину отзыва и подпишите заявление КЭП. Через время проверьте, что в личный кабинет поступило уведомление об отзыве.
Что учитывать при отзыве электронной подписи
В заявлении указывается серийный номер сертификата ключа подписи.
Номер можно посмотреть:
в бумажном или электронном сертификате, который выдается при выпуске электронной подписи;
на ПК с помощью программы КриптоПро CSP: раздел «Сервис», далее «Просмотреть сертификаты в контейнере», кнопка «Обзор», после выбора нужного сертификата кнопки «ОК» и «Далее».
Менеджер УЦ ITCOM поможет вам в заполнении заявления.
При увольнении «рабочая» КЭП остается у сотрудника. Работодателю необходимо отменить машиночитаемую доверенность (МЧД).
КЭП физического лица — это аналог собственноручной подписи. Владелец может применять такую подпись как для личных, так и для рабочих задач. Однако, чтобы выполнять в цифровом пространстве действия от лица компании, полномочия необходимо обязательно подтверждать машиночитаемой доверенностью.
Если сотрудник уволился, то нужно сразу отменить МЧД. В этом случае бывший сотрудник больше не сможет подписывать электронные документы компании.
Пользователи Айтиком.Доверенности отменяют МЧД прямо в сервисе. Чтобы отменить МЧД, выпущенную в любом другом сервисе, свяжитесь с нашим специалистом в чате Telegram.
Отдельные категории обращаются для отзыва сертификата КЭП в Удостоверяющий центр Федерального казначейства или Центробанка.
В данных Удостоверяющих центрах получают электронные подписи государственные и муниципальные служащие, руководители госкомпаний и госучреждений, руководители кредитных организаций, платежных систем и др. Для отзыва КЭП необходимо связаться с Удостоверяющим центром, где был получен сертификат, для уточнения порядка подачи заявления.
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