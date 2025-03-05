Как отозвать электронную подпись, выпущенную в Удостоверяющем центре ITCOM

Если электронная подпись была утеряна, похищена, либо возникли подозрения на компрометацию ключей, то вопрос «отзывать или не отзывать?» возникать не должен. Необходимо сразу же обратиться в Удостоверяющий центр и сообщить о своей ситуации. По закону № 63-ФЗ «Об электронной подписи» именно владелец сертификата обеспечивает конфиденциальность ключей.

Если электронная подпись попадет в руки злоумышленников, то мошеннические и неправомерные действия с использованием сертификата будут совершены от лица владельца, что может привести к административному и уголовному наказанию (в случае, если владелец не сможете доказать свою непричастность).

Другие возможные причины для отзыва:

неисправность защищенного носителя (токена);

увольнение директора организации или закрытие ИП (когда необходимо аннулировать сертификат руководителя);

изменение паспортных данных владельца сертификата;

смена юридического адреса, ИНН, КПП, ОГРН организации.

Забыли пароль контейнера ключей подписи, установленный на ПК? Это тоже повод для отзыва электронной подписи, так как пароль от контейнера восстановить нельзя. Для продолжения работы в цифровой среде потребуется выпустить новый сертификат.