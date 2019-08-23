Ваш принтер и математика против ФНС

Представьте себе ситуацию, классическую, ФНС выставляет требования о представлении копий документов в объеме, указанном в требовании. Представить такие документы необходимо в течение 10 дней со дня его вручения.

Но бывают такие требования, в которых объем запрашиваемых документов просто огромен, в листах например это может составить около одного миллиона листов. При сопровождении последней налоговой проверке требование было на 430 000 листов.

Так вот, при получении такого требование со 10дневным сроком предоставления документов, налогоплательщик естественно попросит ФНС продлить срок предоставления документов.

ФНС может пойти на встречу, но такой вариант имеет минимальный процент успеха.

Рассмотрим частный случай:

Инспекция выставила в адрес налогоплательщика требование о представлении в течение 10 дней со дня его вручения копий документов, заверенных должным образом (далее - Требование).

Уведомлением налогоплательщик попросил Инспекцию продлить срок представления документов.

Решением Инспекция продлила срок представления документов еще на 10 дней.

Решением Управления Федеральной налоговой службы требование в части обязания представить копии документов в объеме, указанном в требовании, и решение оставлены без удовлетворения.

Налогоплательщик оспорил Требование и решение в судебном порядке.

Три судебных инстанции встали на строну налогоплательщика.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 и пунктом 5 статьи 23 НК РФ (далее - НК РФ) налогоплательщики обязаны представлять в налоговые органы и их должностным лицам в случаях и в порядке, которые предусмотрены Кодексом, документы, необходимые для исчисления и уплаты налогов. За невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей налогоплательщик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Согласно пункту 1 статьи 93 НК РФ должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у проверяемого лица необходимые для проверки документы посредством вручения этому лицу (его представителю) требования о представлении документов.

Пунктом 3 статьи 93 НК РФ предусмотрено, что документы, которые были истребованы в ходе налоговой проверки, представляются в течение 10 дней со дня вручения соответствующего требования.

В случае, если проверяемое лицо не имеет возможности представить истребуемые документы в течение 10 дней, оно в течение дня, следующего за днем получения требования о представлении документов, письменно уведомляет проверяющих должностных лиц налогового органа о невозможности представления в указанные сроки документов с указанием причин, по которым истребуемые документы не могут быть представлены в установленные сроки, и о сроках, в течение которых проверяемое лицо может представить истребуемые документы.

Из материалов дела было установлено, что по требованию Инспекции налогоплательщик должен был представить в налоговый орган копии документов, к которым относятся 6 260 000 листов (4890 кредитных договоров с юридическими лицами с документами на 250 листах каждый, 2405 кредитных договоров с индивидуальными предпринимателями с документами на 200 листах каждый, 91 234 кредитных договора с физическими лицами с документами на 50 листах каждый).

Законодательство о налогах и сборах не содержит ограничений по количеству и наименованиям документов, которые могут быть истребованы у налогоплательщика в рамках выездной налоговой проверки.

Вместе с тем, несмотря на то, что суды не уполномочены проверять целесообразность решений налоговых органов (их должностных лиц), которые действуют в рамках предоставленных им законом дискреционных полномочий, необходимость обеспечения баланса частных и публичных интересов в налоговой сфере как сфере властной деятельности государства предполагает возможность проверки законности соответствующих решений, принимаемых в ходе налогового контроля, в частности об истребовании документов.

Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 16.07.2004 N 14-П указал, что, наделяя налоговые органы полномочием действовать властно-обязывающим образом в пределах своей компетенции, федеральный законодатель должен соблюдать вытекающие из статьи 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с ее статьями 8, 17, 34 и 35 требования, в силу которых ограничение федеральным законом права владения, пользования и распоряжения имуществом, а также свободы предпринимательской деятельности возможно, только если оно отвечает требованиям справедливости, адекватно, пропорционально, соразмерно и необходимо для защиты конституционно значимых ценностей, в том числе частных и публичных прав и законных интересов других лиц, и не затрагивает само существо конституционных прав, т.е. не ограничивает пределы и применение основного содержания соответствующих конституционных норм.

В качестве своего довода налогоплательщик указал, что истребуемое количество документов (6 260 000) может быть изготовлено на 100 печатающих устройствах в течение более двух месяцев (максимальная загрузка одного печатающего устройства 30 000 страниц в месяц); затраты на изготовление такого количества копий составит 1 800 000 руб. на покупку 12 520 пачек бумаги (из расчета по 145 рублей за пачку), 1 400 000 руб. на приобретение расходных материалов (картриджей, роликов, фотобарабанов). Кроме того, к этим суммам добавятся соответствующие затраты, связанные с полной или частичной заменой копирующих устройств в связи с их ускоренным износом, оплатой расходов на доставку копий документов из обособленных подразделений банка и с двойной оплатой труда сотрудников, привлекаемых к работе сверхурочно и в выходные дни; вес истребованных копий составит около 30 тонн, для их перевозки потребуется 20 автомобилей марки "Газель". У лиц, проводящих налоговую проверку (4 человека), отсутствует физическая возможность изучить такой объем документов в сроки, установленные для проведения проверки: четырем сотрудникам налоговой инспекции потребуется около 90 месяцев для изучения истребованного объема документов - при чтении одним сотрудником 100 страниц в час документы могут быть прочитаны в течение 15 650 часов (6260000/4/100), что соответствует более чем 1950 дням (по 8 часов).

Пунктом 12 статьи 89 НК РФ предусмотрена обязанность налогоплательщика должностным лицам налоговых органов, проводящим выездную налоговую проверку, обеспечить возможность ознакомиться с документами, связанными с исчислением и уплатой налогов.

В рассматриваемом случае выездная проверка проводилась на территории налогоплательщика, в связи с чем у проверяющих была возможность ознакомиться с оригиналами документов налогоплательщика.

Суды установили и налоговый орган не оспаривает большой объем подлежащих изготовлению и представлению в Инспекцию копий документов, что потребовало бы от налогоплательщика значительных временных затрат и материальных ресурсов.

Таким образом, Требование и, соответственно, решение в части продления срока до не соответствуют целям и задачам налоговых органов и нарушают права налогоплательщика.

Доказательства умышленного уклонения налогоплательщика от представления запрашиваемых документов в материалах дела отсутствуют.

С учетом совокупности указанных обстоятельств суды сочли, что принятые Инспекцией требование в части обязания налогоплательщика представить копии документов, а также решения в части продления срока, не соответствуют положениям НК РФ и являются недействительными.