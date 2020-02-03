Коротко об освобождении от налогообложения дохода, полученного обществом при предъявлении векселей к погашению

Позиция ВС РФ. Определение ВС РФ № 305-ЭС19-9969 от 30.09.2019

У общества произошло выбытие векселей как ценных бумаг в результате их предъявления к оплате и погашения номинальной стоимости векселей.

Эта операция в силу пункта 2 статьи 280 Налогового кодекса является объектом налогообложения по налогу на прибыль.

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации установила, что суд округа пришел к правильному выводу о наличии у инспекции правовых оснований для включения стоимости погашенных векселей в состав облагаемых налогом доходов общества.

Главой 25 «Налог на прибыль организации» установлен различный порядок ведения налогового учета и определения налоговой базы в отношении векселей, удостоверяющих вступление налогоплательщика (его правопредшественников) в заемные отношения, и векселей третьих лиц, полученных налогоплательщиком в качестве ценных бумаг.

В силу подпункта 10 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса при определении налоговой базы не учитываются средства и имущество, полученные в счет погашения заимствований по договорам кредита или займа и иные аналогичные средства или иное имущество независимо от формы оформления заимствований, включая ценные бумаги по долговым обязательствам.

Данная норма применима к ситуациям, когда именно налогоплательщик (его правопредшественник) выступал участником заемных отношений, оформленных выдачей векселя.

Возврат заимствования не приводит к образованию дохода у лица, которое ранее предоставило соответствующую сумму в долг и не включало эту сумму в состав расходов.

Для тех случаев, когда вексель выступал объектом имущества (ценной бумагой), полученного налогоплательщиком (его правопредшественниками) при участии в хозяйственном обороте, например, на основании сделки, предметом которой выступала передача прав на вексель, в соответствии с пунктом 1 статьи 280 Налогового кодекса налоговая база определяется с учетом особенностей, установленных данной статьей – с учетом доходов налогоплательщика, в том числе от погашения или частичного погашения их номинальной стоимости (пункт 2 статьи 280 настоящего Кодекса) и понесенных расходов, определяемых исходя из цены приобретения ценных бумаг (пункт 3 статьи 280 Кодекса).

При этом, поскольку реорганизация не изменяет порядок налогообложения, исходя из пункта 1 статьи 277 Налогового кодекса для определения налоговой базы при выбытии ценных бумаг налогоплательщиком может быть принята, в том числе, цена приобретения ценных бумаг его правопредшественником.

В рассматриваемом примере общество не представило доказательств, подтверждающих вступление его правопредшественников – именно в заемные отношения с иностранными компаниями, выдавшими спорные векселя. Напротив, как установили суды, данные векселя переданы обществу безвозмездно на основании отдельных соглашений.

Следовательно, как правильно указал суд округа, у судов первой и апелляционной инстанции отсутствовали основания для вывода о применении к спорным векселям подпункта 10 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса и об освобождении от налогообложения дохода, полученного обществом при предъявлении векселей к погашению.

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