Болел и не мог подать жалобу: как суд применил в налоговом споре таможенное постановление

Юридическая компания Джей энд Кей Лоерз нашла интересный судебный акт, в котором суды применили по аналогии к налоговому спору постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 №49 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике в связи с вступлением в силу Таможенного кодекса Евразийского экономического союза», которое в свою очередь содержит судебный прецедент, созданный Джей энд Кей Лоерз.

Решение суда первой инстанции по делу № А56-122222/2019

ИП обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании недействительным решения налоговой о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение.

В судебном заседании представитель ИП поддержал ходатайство о восстановлении срока, установленного частью 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса РФ, на обращение в суд, в связи с нахождением предпринимателя на лечении в стационарном лечебном учреждении и обжалованием решения инспекции в вышестоящие налоговые органы.

Представители налоговой возражали против удовлетворения требований заявителя по основаниям, изложенным в отзыве. А также настаивали на отсутствии оснований для восстановления процессуального срока.

В соответствии с частью 4 статьи 198 АПК РФ заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину или организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом. Статьей 117 АПК РФ также предусмотрена возможность восстановления процессуального срока по ходатайству лица, участвующего в деле, в случае признания арбитражным судом причин пропуска уважительными.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы предпринимателя решением Управления ФНС России по Санкт-Петербургу отказано в ее удовлетворении, а решение налоговой оставлено без изменения.

Решение Управления ФНС России по Санкт-Петербургу направлено заявителю 02.04.2019 заказной почтовой корреспонденцией. В связи с неудачной попыткой вручения корреспонденции адресату почтовое отправление 07.05.2019 было направлено обратно отправителю, что подтверждается информацией на сайте Почты России.

Тогда ИП обратился в Управление с заявлением о выдаче копии решения Управления ФНС России по Санкт-Петербургу. Копию уполномоченный представитель ИП получил 19.06.2019.

02.07.2019 заявитель обратился с жалобой в ФНС на решение Управления ФНС России по Санкт-Петербургу.

ФНС оставила эту жалобу без рассмотрения на основании статьи 139.3 Налогового кодекса - в связи с пропуском срока на обжалование.

ИП в ходатайстве о восстановлении пропущенного срока на подачу заявления указывал, что причиной позднего обращения в суд являлось обращение заявителя с жалобой на решение Инспекции и решение Управления ФНС России по Санкт-Петербургу от 01.04.2019 в ФНС. Кроме того, ранее предприниматель находился в другом регионе на лечении в стационарном лечебном учреждении.

На основании пункта 2 статьи 138 НК РФ акты налоговых органов ненормативного характера, действия или бездействие их должностных лиц, за исключением: актов ненормативного характера, принятых по итогам рассмотрения жалоб;

апелляционных жалоб;

актов ненормативного характера федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, действий или бездействия его должностных лиц могут быть обжалованы в судебном порядке только после их обжалования в вышестоящую налоговую в порядке, предусмотренном НК. Срок для обращения в суд в этом случае считается со дня, когда лицу стало известно о принятом вышестоящей налоговой решении по соответствующей жалобе, или со дня истечения срока принятия решения по жалобе (апелляционной жалобе), установленного пунктом 6 статьи 140 НК. Акты налоговых органов ненормативного характера, принятые по итогам рассмотрения жалоб (в т.ч. апелляционных), могут быть обжалованы в вышестоящую налоговую и (или) в судебном порядке.

Пунктом 72 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.07.2013 №57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой НК РФ» разъяснено, что при проверке соблюдения налогоплательщиком сроков обращения в суд с заявлением об оспаривании решения о привлечении (об отказе в привлечении) к ответственности за совершение налогового правонарушения как вступившего, так и не вступившего в силу, судам следует исходить из следующего:

с таким заявлением налогоплательщик вправе обратиться с момента истечения срока, установленного пунктом 3 статьи 140 НК РФ для рассмотрения жалобы, и до истечения 3 месяцев с момента, когда налогоплательщику стало известно о вынесении вышестоящим налоговым органом решения по жалобе.

Пунктом 2 статьи 139 НК РФ предусмотрено, что жалоба в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, может быть подана в течение 3 месяцев со дня принятия вышестоящей налоговой решения по жалобе (апелляционной жалобе).

Довод Инспекции об отсутствии препятствий для обращения в арбитражный суд одновременно с подачей (или вместо подачи) жалобы в ФНС фактически лишает заявителя права на оспаривание решения Инспекции в досудебном порядке, в том числе в порядке, установленном пунктом 3 статьи 138 НК РФ.

Лицо, избравшее административный способ обжалования, не может быть ограничено в праве на судебную защиту.

Подобный вывод сделан в пункте 31 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 №49 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике в связи с вступлением в силу Таможенного кодекса Евразийского экономического союза», который, по мнению суда, может быть применен по аналогии к настоящему спору.

Иной подход противоречит правовой природе досудебного способа разрешения спора, предполагающего исчерпание сторонами всех возможных внесудебных способов и средств разрешения такого конфликта до обращения в суд.

После исчерпания всех средств досудебного разрешения спора сторона не может быть лишена права на доступ к суду, гарантированного статьей 46 Конституции.

В связи с чем суд посчитал возможным признать причины пропуска срока уважительными и удовлетворить ходатайство заявителя о восстановлении срока на обращение в суд.