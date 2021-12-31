7 мифов о юристах

Вот решил поделиться из своего инстаграмма небольшими мыслями. Все персонажи - вымысел, вся практика - не практика =).

Миф первый. Многие договоры можно составить самостоятельно с помощью ГК РФ и юрист для этого не нужен.

Действительно зачем вам юрист? Лезет постоянно, какими-то статьями пугает, судебные перспективы озвучивает. Ему еще и платить за это надо. Абсурд.

Развенчиваю. 😎 Конечно, только рабочий пример.

Без юриста один управленец подмахнул договор с одной европейской компанией. Говорил, что европейцы не обманут и подписал их текст договора.

Европейцы, действительно, не обманули. Да только вот когда пришла пора обращаться в суд, выяснилось что суд этот не простой, а золотой в прямом смысле слова.

По подписанному не глядя управленцем контракту стороны выбрали третейский суд в Стокгольме.

В итоге, чтобы обратиться в этот суд ему потребовалось бы только 7 миллионов рублей сборов, не считая расходов на адвокатов, переводчиков и проезд до места арбитража.

К слову, максимальная пошлина в российском арбитраже 200 000 рублей. Рублей, КАРЛ.😂

Итог работы без юриста минимум 7 миллионов рублей. Минимум.

Миф второй. Юрист нужен только тогда когда есть сложные проблемы.

Пффф, да сто процентов. Зачем вам этот нахлебник, слушать его советы, да еще и платить за это. У вас же есть свое твердое мнение.

Развенчиваю. 😎 Конечно, на своем рабочем примере.

Звонит телефон. Клиент говорит, я тут собираюсь за 10 миллионов рублей купить ООО. Начнем работать.

Говорит идем к нотариусу и все сделано. Очень просто все.

Конечно просто, деньги отдал и все.

Спрашиваю, дайка мне инн хоть, погляжу, порадуюсь за тебя так сказать.

Изучил, радуюсь. Контора в долгах, как в шелках, судов проигранных куча, но откуда ему об этом знать было если сделка простая как он думал.

Оценку стоимости доли не проводил, долги не изучал, отчетность тоже, какое имущество есть не знает, но со слов оно там есть 🔥. Со слов. Рукалицо.

Миф третий. Клиент сам устанавливает стоимость услуг юриста.

Конечно. Именно так как написано. Ведь юристы работают ради того, чтобы работать. Им чужды потребности и голод.

Развенчиваю. Опять, на своем примере.

Один клиент сказал, Алексей, ты классный, но дорогой. У меня есть много друзей, которые имеют проблемы, но я им говорю, что ты дорого берешь и поэтому они к тебе не обращаются, вот сделай ты подешевле и будет счастье. 😁

Простите или пердона мэ, как говорят испанцы. А почему за меня цену устанавливает человек, далекий от проблем его друзей. Его проблема не равна проблеме друзей. И стоимость решения его проблемы может быть как выше так и ниже любой другой чужой. 🔥

Более того, если я такой дорогой - рынок юристов в Москве перенасыщен. Обращайся к любому.

К слову, проблема моего клиента была - обжаловать в Верховном суде РФ после работы других юристов судебные акты трех инстанций.

А проблема его друзей - подать в суд на контрагента. Это несколько разный объем услуг и затраченного времени.

Или же вот еще пример. Опять таможенный спор.

Называю цифру - дорого. Мы, говорят можем потратить на это меньше. Через год они же обращаются с этой проблемой, все искали юристов. Цена из-за времени потраченного ими времени на поиски стала еще выше. Видать не нашли или поняли, что решение проблемы не стоит столько сколько они готовы потратить.

Все чаще убеждаюсь - скупой платит дважды.

Миф четвертый. Клиент сам знает, что делать - юрист лишь исполнитель.

Определенно. Юристы приспешники клиента. Джин его желаний.

Развенчиваю. 💯 На своем примете.

На моего клиента подали в суд, российский арбитражный суд. Сразу скажу, юристов у моего клиента хватает. Вот, пришла пора спрашивать их мнение.

Мнение о чем? Все просто - в договоре есть третейская оговорка. Контрагент подал иск в России. Вот и спрашивает клиент мнения об этом, мол я знаю, что они должны идти в... Стокгольм.

Дошла очередь и до меня. Вот рассказывает он мне историю, что есть договор, что там оговорка. А я ему отвечаю, что я бы сделал так же как и его контрагент.

Клиент немного прибалдел. Задал нескромный вопрос - почему?

Да, потому что гладиолус 😂. Отвечаю ему, что я съел собаку на третейской оговорке и они хотят ее обойти.

Клиент возражает, что другие юристы ему сказали, что спор в РФ не состоится. Я ответил, тогда Вам следует контракт заключить с ними и что более по телефону сказать не смогу.

Назначена встреча, на которой я рассказал, что и как бы действовал и что такого третейского учреждения в Стокгольме нет.

Клиент говорит, как нет, вот Яндекс же его выдает 😂.

Яндекс вообще много чего выдает и надеется в судебном споре на выдачу из Яндекса - такое себе.

Самое главное, оппонент был прав, но оговорку мы отстояли путем смекалки 👏.

Миф пятый. Хороший юрист выиграет любой суд.

Конечно. Ведь у вас все дни безоблачные, если конечно вы не в Майами. А хороший врач и зубы делает и на сердце оперирует.

Развенчиваю. Конечно, на своем примере. 💪

Первый пример. Есть у меня клиент, которому нужно было в Верховном суде дело выиграть против ФНС. Делов-то да?

Изучаю материалы - каждая инстанция и новый юрист.

Подход был такой, проиграл дело - ты плохой. Выиграл - хороший. Благо меня пронесло, после Верховного суда уже не поменяешь. 😂

И второй пример. Аналогичный подход, выиграл - молодец, проиграл - неумёха.

Только вот тут загвоздочка возникла. Просили с этого клиента 7 миллионов, а присудили и взыскали 700 000 рублей.

С точки зрения клиента - неумеха, с точки зрения результата и минимизации потерь - это шоколадный вариант, ведь был бы реальный шарлатан, там бы все 7 🍋 взыскали и кричи какие юристы плохие.

Так вот в чем вывод. Работая на себя всегда можно выбрать работать с клиентом или нет, потому как если он не адекватен, нервов будет потрачено больше. Как-то так.

Миф шестой. Только дорогой юрист может выиграть сложное дело.

Конечно. Офис в центре Москвы и крутой пиджак дают плюс 100 к позиции в суде. Ну пиджак то уж точно десяточку накинет 😂.

Развенчиваю. Опять, на своем примере.

В 2016 году я как раз открыл свою практику и обратился ко владелец компании, которая поставляет полуприцепы-цистерны для нефтепродуктов.

Как сейчас помню, при проигранных трех инстанциях другими юристами, мне довелось обратиться в Верховный суд РФ. Взял с него тогда (был молодой, не опытный 😊) 80 тысяч рублей.

После победы в Верховном суде, которая кстати гарантировала ему сохранение бизнеса в РФ он признался, что до меня обращался с его слов к "крутым чувакам в центре", которые ему насчитали 7 знаков для представления интересов в суде. 7 знаков это миллион минимум. Миллион, Карл. Хотя чего удивляться, аренда в центре себя сама не заплатит. Далее, из этих 7 знаков, только 300 000 составлял поиск практики, то есть перевожу, "крутой чувак" сидит в правовой системе и ищет просто позицию по делу, ну может судью еще изучит. Все!! Не кисло да?

Ах да, вы скажите, ну они участвуют в рейтингах. Пробовал я податься в такие известные рейтинги. Первый сказал - давай 10 000 р (на тот период) и мы включим тебя, будешь тут в поиске болтаться. Второй сделал проще, прислал анкеты и сказал - Вы там сами за себя заполните и пришлите, то есть пиши что хочешь. Участвуй так сказать.

Это я еще не говорю о взыскании судебных расходов, которые "крутые чуваки" потом, если смогут с оппонента взыщут в размере - скажем 10% от того, что им клиент заплатил.

В США, к слову, расходы "на крутых чуваков" обоснованны, но там и правосудие другое. Западное. Смекаете?😉

Миф седьмой. Юристы разбираются только в судах. Я в суд не собираюсь, поэтому они бесполезны моему бизнесу.

Конечно. Вот зачем козе баян?

Юрист точно не нужен Вашему бизнесу, если у вас на предприятии случилась недостача или если вы не знаете как уволить за прогул, а не дай бог прогуляла беременная.

Далее, как я уже писал более раннем посте, договоры вы и сами составите, ведь есть кодексы, читать все умеют.

Или если пожалует к вам налоговая, а ваши сотрудники им бац и всю подноготную и рассказали о вас и ваших контрагентах - тут юрист не нужен, тут уже может быть нужен Адвокат =).

В этих случаях юрист не нужен, лучше держите пальцы крестиком 😂.

Если же серьезно, никто не заставляет иметь в штате юристов или заключать договор на обслуживание, но пользоваться услугами, например, проверить контрагента или по иным видам вашей деятельности просто необходимо.

#юристжуковалексей