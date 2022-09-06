Судебная практика по налоговым спорам

Неизменность бухгалтерских балансов не гарантирует их достоверность

Этот факт может быть подтвержден лишь в ходе проверки на основании первичных документов. Так сказал суд.

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Неизменность бухгалтерских балансов не гарантирует их достоверность

Предлагаю окунуться в чудесный мир кассационных жалоб и субсидиарной ответственности.

Решением арбитражного суда юридическое лицо признано банкротом. Далее, начали привлекать контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Управляющий просил привлечь директора за непередачу ему документов.

Первая и вторая инстанции отказали в таком заявлении.

Отказ по данному основанию мотивирован тем, что должник не осуществлял деятельность в последние три года, состав бухгалтерских балансов за 2016-2018 годы не менялся, начиная с 2018 года бухгалтерская и налоговая отчетность в уполномоченный орган не сдавались, сведения о наличии имущества должника отсутствуют.

Суд округа это дело отправил на второй круг, мотивировав свою позицию вот чем:

  • Документация должника передается не за последние три года и не выборочно за периоды осуществления должником деятельности, а в полном объеме, вся имеющаяся и подлежащая обязательному хранению в соответствии с законодательством РФ.
  • Факт неизменности бухгалтерских балансов не свидетельствует об их достоверности и может быть подтвержден лишь в ходе проверки на основании первичных документов общества.
  • Непредставление бухгалтерской и налоговой отчетности в уполномоченный орган не является обстоятельством освобождающим от обязанности по передаче учредительной, бухгалтерской и хозяйственной документации общества конкурсному управляющему.
  • Наличие либо отсутствие имущества должника устанавливается конкурсным управляющим именно на основании переданной ему документации общества.

Какой напрашивается вывод? Да очень простой — всегда в российских судах идти до конца.

Судебный акт тут.

Джей энд Кей Лоерз
Джей энд Кей Лоерз

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