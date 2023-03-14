Табличка Excel – это акт сверки. Иногда даже на миллионы долларов США

Делюсь с Вами находкой. Все мы знаем, обещанного три года ждут. Эта краткая подводка к сроку исковой давности. Как его можно восстановить?

Все мы знаем об актах сверки, гарантийных письмах, новации, дополнительных соглашениях о рассрочках к подписанному сторонами договору.

А если договора нет, есть только файлик Excel по электронной почте и чаты в Whatsapp?

У меня есть доверители, которые считают, что такой долг проще списать, чем судиться. Однако это не так.

Теория об исковой давности

Согласно статьям 195, 196 ГК исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 ГК.

Пунктом 1 статьи 200 ГК предусмотрено, что если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

По смыслу указанной нормы течение срока давности по иску, вытекающему из нарушения одной стороной договора условия об оплате товара (работ, услуг) по частям, начинается в отношении каждой отдельной части (пункт 24 постановления Пленума Верховного Суда от 29.09.2015 № 43).

Течение срока исковой давности прерывается совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга. После перерыва течение срока исковой давности начинается заново: время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок (статья 203 Гражданского кодекса).

В пункте 20 постановления Пленума Верховного Суда от 29.09.2015 № 43 разъяснено, что к действиям, свидетельствующим о признании долга, могут относиться:

признание претензии;

изменение договора уполномоченным лицом, из которого следует, что должник признает наличие долга, равно как и просьба должника о таком изменении договора (например, об отсрочке или о рассрочке платежа);

акт сверки взаимных расчетов, подписанный уполномоченным лицом.

В тех случаях, когда обязательство предусматривало исполнение по частям или в виде периодических платежей, должник совершил действия, свидетельствующие о признании лишь части долга (периодического платежа), такие действия не могут являться основанием для перерыва течения срока исковой давности по другим частям (платежам).

При этом перечень действий, свидетельствующих о признании долга, не является исчерпывающим и подлежит установлению исходя из обстоятельств конкретного дела и совокупности представленных в материалы дела доказательств, в том числе, электронной переписки сторон.

Теперь сама находка – дело № А17-8715/2019.

Очень краткие обстоятельства дела

Поставки согласовывались путем электронной переписки, договор в виде единого письменного документа у сторон отсутствует.

По расчетам истца, в период с 12.05.2015 по 17.08.2016 был поставлен товар, который не был оплачен Ответчиком.

Ответчик в отзыве на исковое заявление указал следующее:

Поскольку истец обратился в Арбитражный суд г. Москвы с иском 10.01.2019, то есть за пределами срока исковой давности, ответчик полагает, что истцом пропущен срок исковой давности по требованиям о взыскании задолженности.

При этом Ответчик каких-либо действий по признанию долга в предъявленной к взысканию сумме не совершал, сама по себе электронная переписка между сторонами не свидетельствует о признании долга в заявленном размере. Кроме того, в материалах дела отсутствуют акты сверок, подписанные уполномоченными лицами.

Представленные истцом таблицы не являются актами сверок, а представляют собой форму управленческого учета, которую вели менеджеры Ответчика, не имеющие полномочий на подписание финансовых документов и на подписание актов сверок.

Гарантийные письма, на которые ссылается истец в обоснование своих доводов, не содержат признания долга, его размер и отношения к конкретным заказам.

Как же суд восстановил срок исковой давности?

Проанализировал переписку сторон. Из материалов дела следует, что с электронной почты ответчика (менеджер отдела импорта ответчика) на электронную почту Истца (получатель директор истца) направлено письмо с темой «График выплат» и прикрепленным файлом «VED_scan0004.jpg» следующего содержания:

«Уважаемый ФИО, здравствуйте. Как и обещали, прилагаем график выплат от ФИО». В приложенном файле содержалось письмо, подписанное ФИО (директор Ответчика), следующего содержания: «по результатам нашего совещания мы обязуемся осуществить платежи по неоплаченным долгам согласно указанному графику (приводится график погашения задолженности в сумме 1 500 000 долларов США) ... мы просим Вас возобновить производство наших заказов и поставку уже произведенных заказов ...»

Позднее с электронной почты директора ответчика на адрес электронной почты директора истца направлено письмо следующего содержания:

«... На этой неделе ожидается, что мы получим платежи от наших клиентов в конце недели. Я постараюсь выплатить вам более, чем 100 000,00 долл. США, но не могу это обещать, потому что это зависит от дополнительных входящих платежей».

Еще немного позднее с электронной почты директора ответчика на электронную почту директора истца направлено письмо с темой «Касательно: несовершенный платеж» и прикрепленным файлом «Letter For CEO_19.11.2015.doc» следующего содержания:

«Прикладываю письмо с обновленным планом платежей».

В приложенном файле содержалось письмо, подписанное директором ответчика следующего содержания:

«... В текущей ситуации после обсуждения с нашими клиентами наша компания обязуется осуществить платеж за товары, направленные на наш адрес согласно указанному ниже графику (приводится график погашения задолженности в сумме 1 300 000 долларов США)».

Еще позднее с электронной почты менеджера ответчика на адреса электронной почты директора истца направлено письмо со следующим содержанием:

«... На текущий момент у нас есть следующие долги: от Ответчика сумма составляет 679 419,51 долл. США ... Каждый месяц мы будем выплачивать вам 150 000 долларов ...».

Данное письмо также подтверждено письмом менеджером отдела ВЭД Ответчика с адреса электронной почты Ответчика с содержанием:

«... Пишу Вам от имени Директора Ответчика ... Что касается выплаты долгов, мы продолжим совершать оплату согласно представленному графику выплат, а именно 150 000 долларов США и больше в месяц».

Далее, в письме от директора ответчика в ответ на письмо директора истца сообщил, что «Менеджер отправила Вам письмо согласно моим инструкциям».

В чате мессенджера WhatsApp директор ответчика в ответ на сообщение директора истца: «Пожалуйста, отправь мне гарантийное письмо сегодня, с сообщением о том, что заплатишь 300 тыс. Чтобы я смог показать его моим поставщикам. Спасибо» – сообщил: «Привет, сегодня это сделаю».

Далее с электронной почты менеджера ответчика на электронную почту директора истца направлено письмо с темой «Письмо о гарантии» и прикрепленным файлом «Guarantee Letter 19.01.17.jpg» следующего содержания:

«Прикладываем наше письмо о гарантии оплаты 250-300 тысяч до 15-20 февраля 2017 г.»

В приложенном файле содержалось письмо от 19.01.2017, подписанное директором ответчика следующего содержания:

«Настоящим мы обязуемся перевести платеж на сумму 250 000 – 300 000 долларов США от ответчика до 15-20 февраля 2017 г. ... Просим считать это письмо в качестве официального письма о гарантии для отдела финансового контроля».

Далее, в чате мессенджера WhatsApp директор ответчика в ответ на сообщение директора истца сообщил:

«Я ожидаю, что получив кредит, начиная с этого года буду платить тебе 100-180 тыс. в месяц и, наконец, выплачу долг».

Далее с электронной почты директора ответчика в ответ на письмо от директора Истца с содержанием: «... По нашим данным, у Вас есть остаток по счету на сумму 2 326 878,23 долларов США, который уже давно просрочен. Но на сегодняшний день, Вы выплатили только 304 441,00 долларов США за 2017 год» – направил письмо, указав: «... В лучшем случае мы можем начать с выплат в размере 30-50 тысяч каждый месяц, начиная с сентября и до следующего февраля ... В любом случае Ваша компания у нас в первом приоритете по погашению просроченных платежей и мы будем работать над этим до решения проблемы».

Далее с электронной почты директора истца на электронный адрес директора ответчика было направлено письмо со следующим содержанием:

«Напоминаем, что у Вас есть просроченный платеж на сумму 2 215 078,23 доллара США ... Таким образом, для того, чтобы оперативно решить этот вопрос, я предлагаю Вам совершить выплаты согласно следующему графику (приложен график)».

Далее с электронной почты директора ответчика направлено ответное письмо с темой «Касательно: предлагаемый график выплат» следующего содержания:

«... На данный момент мы не можем подтвердить Ваш график выплат. Вчера я встретился с нашим банком по этим вопросам и попросил у них найти возможность открыть особую кредитную линию для закрытия вашего долга по частям ... Они пообещали найти решение, потому что сталкивались с такой ситуацией ранее. Мы вернемся к этим вопросам сразу же после новогодних праздников в январе».

После новогодних праздников в марте с электронной почты менеджера Ответчика на адрес менеджера истца направлено письмо с приложением файла «20180301_payments.xlsx». В приложенном файле содержалась таблица с указанием номеров заявок и размером задолженности по каждой поставке Ответчика с итоговой суммой задолженности в размере 2 197 074,23 долларов США.

Действия самого ответчика

Ответчик факт электронной переписки с представителями истца не отрицал, однако, по утверждению ответчика, сама по себе переписка между сторонами не свидетельствует о признании долга в заявленном размере, представленные истцом таблицы не являются актами сверок, а представляют собой форму управленческого учета, которую вели менеджеры ответчика, не имеющие полномочий на подписание финансовых документов и на подписание актов сверок.

Гарантийные письма, на которые ссылается истец в обоснование своих доводов, не содержат признания долга, его размер и отношения к конкретным заказам.

Что сказал суд

Суд, отклоняя доводы Ответчика руководствовался следующим. Из материалов дела следовало, что переписка с представителями истца велась ответчиком с нескольких адресов электронной почты: директор, менеджер отдела импорта, менеджер, менеджер отдела ВЭД,

Факт принадлежности доменных имен ответчика не оспаривается им и подтвержден представленными в материалы дела сведениями информационного сервиса проверки доменных имен «Whois» (домен зарегистрирован за ответчиком) и нотариальным протоколом осмотра веб-сайта в сети интернет, в связи с чем ответчик, как владелец соответствующего домена, отвечает за любые действия, связанные с его использованием, в том числе за направление с его использованием электронных сообщений (постановление Верховного Суда от 24.04.2015 № 305-АД15-2693).

Из совокупности собранных по делу доказательств усматривается, что полномочия менеджеров действовать от имени ответчика явствовали из обстановки (пункт 1 статьи 182 ГК), в частности, с электронной почты менеджера ответчика был направлен график погашения задолженности, подписанный директором ответчика.

После этого, позднее с электронной почты менеджера ответчика были направлены письма с сообщением о наличии задолженности перед истцом и о наличии возможности выплачивать каждый месяц по 150 тыс. долларов.

Далее с электронной почты менеджера ответчика направлено письмо с прикрепленным файлом, содержащим гарантийное письмо, подписанное директором ответчика.

Кроме того, суд учитывает, что ответчик не возражал против наличия полномочий у менеджеров до момента предъявления искового заявления. Из материалов дела следует, что директор ответчика неоднократно подтверждал действия его менеджеров, в частности:

после направления менеджером отдела импорта ответчика письма с графиком выплат, директор ответчика со своей электронной почты направил письмо, в котором указал: «Прикладываю письмо с обновленным планом платежей»;

в письме менеджера отдела ВЭД ответчика указала «... Пишу Вам от имени директора ответчика ...»;

впоследствии, позднее, в письме директор ответчика в ответ на письмо директора истца сообщил, что «менеджер отправила Вам письмо согласно моим инструкциям»;

гарантийное письмо направлено менеджером после получения директором ответчика сообщения директора истца в чате мессенджера WhatsApp о просьбе направить такое письмо.

С учетом изложенного, суд пришел к выводу, что указанные доказательства свидетельствуют о сложившемся порядке коммуникации между истцом и ответчиком, от имени которого переписку с контрагентом вел как сам директор, так и уполномоченные менеджеры ответчика, полномочия на направление финансовых документов которых следовали из обстановки, при этом сведений о факте неправомерного доступа к адресам электронной почты или доменам ответчика самим ответчиком не представлялось.

Делая указанный вывод, суд также принимает во внимание правовую позицию, согласно которой отправка сообщения с использованием адреса электронной почты, известного как почта самого лица или служебная почта его компетентного сотрудника, свидетельствует о совершении этих действий самим лицом, пока им не доказано обратное (постановление Президиума ВАС от 12.11.2013 № 18002/12).

В частности, с электронной почты менеджера ответчика на адрес менеджера Истца направлено письмо с приложением файла 20180301_payments.xlsx, в котором содержалась таблица с итоговой суммой задолженности Ответчика.

Довод ответчика о том, что направленная таблица не являлась актом сверки, а представляла собой форму управленческого учета, которую вели менеджеры общества, отклонена судом, поскольку с учетом установленных обстоятельств и материалов дела следует, что у менеджеров ответчика имелись полномочия на направление финансовых документов от его имени, которые имеют юридическое значение и влекут правовые последствия.

Ссылка ответчика на то, что гарантийные письма не содержат признания долга и его размер, не принимается судом, поскольку сумма долга, отраженная в письмах (1 500 000 долларов США), 19.11.2015 (1 300 000 долларов США, о гарантии перевода денежных средств в сумме 250 000 – 300 000 долларов США до 15-20 февраля 2017) соотносима с размером произведенных поставок и сформировавшейся на дату направления писем задолженности.

Факт направления указанных гарантийных писем с графиком оплат (подписанных директором ответчика), переписка менеджеров ответчика с представителями истца, переписка директоров компаний в мессенджере WhatsApp свидетельствуют о факте наличия задолженности и заверениях представителей ответчика о совершении всех возможных действий по её погашению на протяжении длительного периода времени.

При этом довод ответчика о том, что гарантийные письма не содержат сведений об отнесении задолженности к конкретным заказам, подлежит отклонению. Поскольку им не приведено доказательств существования между сторонами иных обязательств, помимо содержащихся в расчете Истца, из которого могла возникнуть указанная задолженность.

Поскольку в силу статьи 203 ГК РФ течение срока исковой давности прерывается совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга, суд пришел к выводу, что действия ответчика, выразившиеся в том числе в направлении в адрес истца письма, в котором содержалась таблица с итоговой суммой задолженности ответчика, прервали срок исковой давности, в связи с чем, срок исковой давности с учетом даты обращения в суд истцом не пропущен.

Чудеса, но стоит конечно отметить и позицию ответчика – он шибко не сопротивлялся.

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