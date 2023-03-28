Ведение бизнеса

Тяжела и неказиста жизнь обычного юриста

Шел седьмой год существования компании. Шел к успеху.

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Сегодня, Российская Арбитражная Ассоциация (РАА) включила меня и мою компанию в финальный рейтинг юридических фирм 2022/2023.

В категории – Разрешение споров/судебная практика (государственные суды) | Litigation and Dispute Resolution компания включена в третью группу (Устойчивая практика).

Также в эту группу вошли такие известные компании как – «Лемчик, Крупский и Партнеры», «Падва и Эпштейн» и тяжеловес BIRCH LEGAL (бывшие в РФ Eversheds Sutherlan).

Хочу поблагодарить моих доверителей (в том числе и Клерк.ру), которые доверились мне и позволили пройти огонь, воду и три инстанции арбитражных судов по каждому из их дел, довести дела до нужного, победного решения.

Удачи нам всем! Впереди еще много работы. Ура!

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