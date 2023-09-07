Защита от субсидиарной ответственности — не подача заявления о банкротстве в суд

Рейтинг Российской Арбитражной Ассоциации (РАА) — категория Разрешение споров / судебная практика (государственные суды) | Litigation and Dispute Resolution – группа 3 (Устойчивая практика).
Доверитель — сын бенефициара
Срок проекта — 8 месяцев
Сложность проекта — осведомленность сына бенефициара о состоянии должника.
Заявление конкурсного управляющего
Сын бенефициара будучи генеральным директором должника и его учредителем утверждал годовой бухгалтерский баланс и направлял его в налоговые органы. Следовательно, к концу 2017 г. он знал о признаках неплатежеспособности должника.
Таким образом, заявление о признании должника несостоятельным (банкротом) должно было быть подано генеральным директором должника не позднее 31 января 2018 г.
План защиты
Изучение бухгалтерских документов должника.
Сопоставление дат из заявления управляющего и обязанности из закона об ООО.
Выявление кредиторов после даты, указанной управляющим.
Реализация плана защиты
Не выявлено кредиторов, после даты, указанной управляющим в качестве даты объективного банкротства.
Структура активов и пассивов должника носила динамический характер.
Сопоставление данных из ЕГРЮЛ — срок полномочий нашего доверителя начинался в середине года, указанного управляющим, то есть как минимум 6 месяцев до этого, другой человек руководит должником.
Управляющим неверно определена дата — 31.12.17.
Согласно пп. 6 п. 2 ст. 33 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов относится к компетенции общего собрания участников общества.
Общее собрание участников общества должно проводиться не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года, то есть в период с 1 марта по 30 апреля года, следующего за отчетным (абз. 2 ст. 34 ФЗ об ООО).
Соответственно, бухгалтерская отчетность за 2017 год должна была быть утверждена не позднее 30.04.2018.
Вместе с этим из содержания статьи 39 закона № 14-ФЗ следует, что в обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно.
Таким образом, учредитель и единственный участник общества, в обязанности которого в силу закона входит координация финансово-хозяйственной деятельности общества в полном объеме, должен оформлять необходимые решения в установленном законодательством порядке не позднее 30.04.2018.
При изложенных законодательных нормах конкурсный управляющий не доказал дату, в которую заявление о признании должника несостоятельным (банкротом) должно было быть подано генеральным директором должника.
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