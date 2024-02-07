Мобильное приложение на службе налоговиков

В своем ТГ-канале я делюсь разными полезными способами ведения судебного процесса, на своих примерах.
Сегодня расскажу о способе «получения» информации. Нет, это не викторина на ТВ или при просмотре сериала на разного рода сайтах с доменным именем как титул в Англии.
Так вот, данный способ, как я сказал выше, применяют следователи СК. В последнее время и налоговики активно его освоили. Нет, это не допрос или выпиливание двери в 6 утра. Все-таки на дворе цифровой век. Это простое приложение — GetContact.
Оно позволяет узнать, как вы записаны в мобильных устройствах ваших друзей и знакомых, иных лиц.
Практическое применение данных из приложения в судах
Данное приложение уже используется при выстраивании позиции в судах.
Вот примеры:
Спор относительно субсидиарной ответственности.
В качестве доказательства ИП ссылается на приложение GetContact, в котором номер телефона проверяемого лица определяется как «Рдк Фин.Дир ФИО».
Судья подумал и установил, что приложение GetContact не содержит сведения о правообладателях телефонных номеров и не может являться доказательством принадлежности телефонного номера тому или иному лицу.
Поэтому в данном случае, оно не является доказательством.
В другом случае, установлена принадлежность ФИО и почты @*.ru к ООО «*», что подтверждается следующим (среди прочего): в публичном сервисе Getcontact, позволяющему определять звонившего, владельцем номера* указано названое ФИО.
То есть в совокупности с другими доказательствами данный способ сработал.
Истец представил заключение специалиста, котором изложено содержание диалогов в приложении Whatsapp. Для подтверждения принадлежности номера, указанного в заключении как номер ФИО, истец представил скриншот из программы getcontact, из которого следует, что данный номер зафиксирован как ФИО у более чем 6 пользователей программы getcontact.
С учетом изложенного Арбитражный суд признал представленную в названом заключении переписку абонентов приложения Whatsapp перепиской между истцом и ФИО.
В последнем примере, Верховный суд 24.11.23 отказался пересматривать дело. То есть, фактически «засилил» применение такой информации в качестве доказательства.
Совет
Если вы схематозите и при этом вы главбух, директор, собственник, финдир, начальник отдела логистики — «сносите» это приложение.
В иных случаях, тоже «сносите». Оно нужно, разве что, для развлечения.
Но есть и плюс — для тех юристов, которые способны, «без мыла залезть в чужую душу», данный способ будет являться действенным, но в совокупности с иными источниками получения информации.
Мой ТГ-канал — для пытливых умов.
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