Мобильное приложение на службе налоговиков

Что в имени тебе моем... Оно на памятном листке...у следователя или налоговика.

В своем ТГ-канале я делюсь разными полезными способами ведения судебного процесса, на своих примерах.

Сегодня расскажу о способе «получения» информации. Нет, это не викторина на ТВ или при просмотре сериала на разного рода сайтах с доменным именем как титул в Англии.

Так вот, данный способ, как я сказал выше, применяют следователи СК. В последнее время и налоговики активно его освоили. Нет, это не допрос или выпиливание двери в 6 утра. Все-таки на дворе цифровой век. Это простое приложение — GetContact.

Оно позволяет узнать, как вы записаны в мобильных устройствах ваших друзей и знакомых, иных лиц.

Практическое применение данных из приложения в судах

Данное приложение уже используется при выстраивании позиции в судах.

Вот примеры:

Спор относительно субсидиарной ответственности.

В качестве доказательства ИП ссылается на приложение GetContact, в котором номер телефона проверяемого лица определяется как «Рдк Фин.Дир ФИО».

Судья подумал и установил, что приложение GetContact не содержит сведения о правообладателях телефонных номеров и не может являться доказательством принадлежности телефонного номера тому или иному лицу.

Поэтому в данном случае, оно не является доказательством.

В другом случае, установлена принадлежность ФИО и почты @*.ru к ООО «*», что подтверждается следующим (среди прочего): в публичном сервисе Getcontact, позволяющему определять звонившего, владельцем номера* указано названое ФИО.

То есть в совокупности с другими доказательствами данный способ сработал.

Истец представил заключение специалиста, котором изложено содержание диалогов в приложении Whatsapp. Для подтверждения принадлежности номера, указанного в заключении как номер ФИО, истец представил скриншот из программы getcontact, из которого следует, что данный номер зафиксирован как ФИО у более чем 6 пользователей программы getcontact.

С учетом изложенного Арбитражный суд признал представленную в названом заключении переписку абонентов приложения Whatsapp перепиской между истцом и ФИО.

В последнем примере, Верховный суд 24.11.23 отказался пересматривать дело. То есть, фактически «засилил» применение такой информации в качестве доказательства.

Совет

Если вы схематозите и при этом вы главбух, директор, собственник, финдир, начальник отдела логистики — «сносите» это приложение.

В иных случаях, тоже «сносите». Оно нужно, разве что, для развлечения.

Но есть и плюс — для тех юристов, которые способны, «без мыла залезть в чужую душу», данный способ будет являться действенным, но в совокупности с иными источниками получения информации.

Мой ТГ-канал — для пытливых умов.

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