Алексей Жуков отменил судебные акты о привлечении к субсидиарной ответственности за долги перед бюджетом

В отношении своего доверителя, на 121 млн.р. в арбитражном суде Московского округа.

Всем здравствуйте.

21.03.2024 Арбитражный суд Московского округа отменил судебные акты нижестоящих судов о привлечении солидарно к субсидиарной ответственности бенефициара должника и моего доверителя.

Сумма субсидиарной ответственности 121 000 000 рублей.

Обстоятельства дела

Бенефициар перевел бизнес с должника на зеркальную компанию. Назначил через контролируемое банкротство своего управляющего.

Суд на основании уже ранее рассмотренного спора по налогам включил требования ФНС в реестр требований кредиторов.

Первая и вторая инстанции были кратки — раз есть решение ФНС, значит виновны оба.

Управляющий, при этом, якобы проглядел зеркальную компанию, мол мой доверитель ему не сообщил о ней, хотя сам управляющий оспорил с ней сделку.

Бенефициар жалобу в суд округа не подавал, так как хотел чтобы суд округа все судебные акты утвердил и поставил точку, а компания должник осталась с долгами, а зеркальная с бизнесом и прибылью, но увы, суд округа все отменил.

Бенефициар все валил на моего доверителя — что всю отчетность подписал он, однако в протоколе допроса главбуха, она отметила, что сдавала отчетность сама. При этом, основным доводом бенефициара было то, что не важно, что и кто делал в прошлый налоговый период, важно кто подписал отчетность.

Это самое большое заблуждение и наглость.

Текст постановления еще не опубликован.

Доводы жалобы, защиты, продолжение и обстоятельства дела можно отследить у меня в ТГ-канале.

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