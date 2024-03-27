Джей энд Кей Лоерз
Судебная практика по налоговым спорам

Алексей Жуков отменил судебные акты о привлечении к субсидиарной ответственности за долги перед бюджетом

В отношении своего доверителя, на 121 млн.р. в арбитражном суде Московского округа.
364 132
Алексей Жуков отменил судебные акты о привлечении к субсидиарной ответственности за долги перед бюджетом
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Всем здравствуйте.

21.03.2024 Арбитражный суд Московского округа отменил судебные акты нижестоящих судов о привлечении солидарно к субсидиарной ответственности бенефициара должника и моего доверителя.

Сумма субсидиарной ответственности 121 000 000 рублей.

Обстоятельства дела

Бенефициар перевел бизнес с должника на зеркальную компанию. Назначил через контролируемое банкротство своего управляющего.

Суд на основании уже ранее рассмотренного спора по налогам включил требования ФНС в реестр требований кредиторов.

Первая и вторая инстанции были кратки — раз есть решение ФНС, значит виновны оба.

Управляющий, при этом, якобы проглядел зеркальную компанию, мол мой доверитель ему не сообщил о ней, хотя сам управляющий оспорил с ней сделку.

Бенефициар жалобу в суд округа не подавал, так как хотел чтобы суд округа все судебные акты утвердил и поставил точку, а компания должник осталась с долгами, а зеркальная с бизнесом и прибылью, но увы, суд округа все отменил.

Бенефициар все валил на моего доверителя — что всю отчетность подписал он, однако в протоколе допроса главбуха, она отметила, что сдавала отчетность сама. При этом, основным доводом бенефициара было то, что не важно, что и кто делал в прошлый налоговый период, важно кто подписал отчетность.

Это самое большое заблуждение и наглость.

Текст постановления еще не опубликован.

Доводы жалобы, защиты, продолжение и обстоятельства дела можно отследить у меня в ТГ-канале.

Реклама: ООО «Джей энд Кей Лоерз», ИНН: 9715287083

Начать дискуссию

Ведение бизнеса

Инноваторам дадут грант в 3 млн рублей на проверку гипотезы

В конкурсе могут участвовать только физические лица. Победитель в течение 30 дней должен создать свою компанию и стать ее руководителем. На базе этого юрлица нужно проводить научные исследования и экспериментальные разработки гипотез.

4

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Маркетплейсы

5 неочевидных ошибок в продажах одежды и обуви на Ozon

По данным РБК, в 2023 году клиенты маркетплейсов придерживаются идентичных привычек и ценностей, когда рассматривают и реальные, и цифровые витрины: они хотят выбрать, примерить и заплатить только за то, что понравилось. Но если в офлайн-магазине одежды покупателя ждут консультанты, манекены и ряды стоек с вещами, которые помогают принять решение о покупке, то на маркетплейсе только одна витрина — карточка товара.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
6
Отчетность в Росстат

На сдачу отчетности в Росстат дали еще 1 день

Предельный срок представления статистической отчетности — до 20-го числа отчетного периода. Однако Росстат объяснил, что компании имеют право на 1 дополнительный день, поэтому отчеты можно подавать и 20-го числа.

291

Календарь вебинаров

11
Лучшие спикеры, новый каждый день
Оксана Донцова
Бухгалтерские программы

РАЗ — ДВА — ЭЦП. Не все так просто, как кажется

Даниил Егоров: сертификат электронной подписи можно будет получать через приложение. Разработчики КриптоПро CSP выпустили промежуточную версию 5.0.12998 для MacOS со встроенным плагином для браузера.

РАЗ — ДВА — ЭЦП. Не все так просто, как кажется
8
181
Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: OpenAi создала фильм, Минэнерго предлагает разгрузить энергосистему, мораторий на смертную казнь могут отменить

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

26
УСН

Порядок уплаты ЕНП при УСН

С 2023 года перечислять в бюджет налог и авансовые платежи при УСН необходимо с помощью единого налогового платежа. Как уплачивать налоговые платежи в составе ЕНП и как отразить их в учете — читайте в статье.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
17

Онлайн-курсы

47
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Наталия Лукина
Бухгалтеры

Итоги конкурса по ТК на «Клерке». Кто выиграл экстренный вебинар про новые проверки?

Рабочий день подошел к концу, мы подводим итоги нашего конкурса про трудовому законодательству. Давайте узнаем правильные ответы и кто сегодня победил.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
3
25
Мошенничество

Для пособников финансовых мошенников могут ввести отдельную статью в УК

Начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов рассказал, что мошенники стали чаще вовлекать в свои схемы молодых людей в качестве «дропов» - подставных лиц.

14
Ольга Ульянова
Общество

Девушка, море, солнце, пляж..., а еще аудит, «маски-шоу» и три корочки хлеба!

Приветствую вас дорогие читатели! На связи Ольга Ульянова аудитор. Сегодня решила с вами поделиться необычной историей из моей профессиональной практики эксклюзивно — только для Клерка.

Девушка, море, солнце, пляж..., а еще аудит, «маски-шоу» и три корочки хлеба!
1
23
Общество

С 1 марта 2025 в странах ЕАЭС будут единые условия роуминга

В Евразийской экономической комиссии сообщили, что выравнивание условий роуминга в ЕАЭС произойдет с 1 марта 2025 года.

18
Экономика России

«Почта России» вновь открыла наземную доставку в Европу

Теперь отправлять посылки наземной доставкой можно в 24 европейские страны. Временные ограничения сняты.

39
Астрал-Софт
Ведение бизнеса

Как правильно выбрать организационно-правовую форму для своего бизнеса

Расскажем, какие формы организации бизнеса существуют в России и как правильно выбрать из них наиболее подходящую.

Как правильно выбрать организационно-правовую форму для своего бизнеса
11

Разборы законов

1 220
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Зарплата

Должна ли компания индексировать зарплату сотрудников

В статье 134 ТК пространно указано, что индексация заработных плат сотрудников внебюджетных организаций устанавливается работодателем на основе трудовых, коллективных договоров и локальных актов.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
26
Декларация по УСН

Как предпринимателям на УСН «Доходы» уменьшать налог

В декларации по УСН за 2023 год предприниматели могут в том числе уменьшить сумму налога на 1% страховых взносов.

77
Модульбанк
Маркетплейсы

Модульбанк назвал самые быстрорастущие ниши на маркетплейсах

Модульбанк проанализировал, какие ниши быстрее всего растут на российских маркетплейсах.

70
Налоговые изменения 2024

Изменения в налоговом законодательстве РФ в 2024 году

С 1 января 2024 года в России вступил в силу ряд значимых изменений в налоговом законодательстве. Эти нововведения затрагивают практически все ключевые налоги — НДС, НДФЛ, налог на прибыль, страховые взносы, имущественные налоги и др. Также меняются правила работы с единым налоговым счетом (ЕНС), порядок исчисления пеней, требования к доверенностям налоговых представителей. Рассмотрим самые важные поправки подробнее.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
59
Первая Экспертная Бухгалтерия
Счета-фактуры

Зачем нужен счет-фактура и как его заполнить

Рассказываем, что нужно бухгалтеру для грамотного исчисления НДС и как правильно работать со счетом-фактурой. 

Зачем нужен счет-фактура и как его заполнить
40
Ведение бизнеса

ТПП выступила за развитие фудшеринга и изменение по нему ставки НДС

Директор департамента развития предпринимательства Торгово-промышленной палаты России Денис Дыбов высказался о новых методах работы с пищевыми отходами в ретейле и развитии механизма фудшеринга, чтобы серьезно сократить потери продуктов питания в стране.

1
39

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Экологический сбор

Кому нужно уплатить экологический сбор до 15 апреля

Производители и импортеры, которые самостоятельно не утилизируют отходы, должны до 15 апреля уплатить экологический сбор.

61

Интересные материалы

Государственные ведомства

Оборот недвижимости станет более прозрачным, но обязательной госрегистрации будет больше

Росреестр разработал законопроект о дополнительных мерах по обеспечению прозрачности гражданского оборота недвижимости.

1
82